Моя книга «Ненависть. Хроники русофобии» в виде аудиокниги

Уважаемые читатели и единомышленники!

Моя книга «Ненависть. Хроники русофобии» ждет вас в виде аудиокниги!

За долгие зимние каникулы наше достаточно времени и записал аудиоверсию.

Получилось 7 часов 19 минут 18 секунд.

Ее можно найти либо на сайте издательства «Питер».

Жду ваших рецензий! От тех, кто читал «бумажную» версию, и от тех, кто предпочитает исключительно «работать со звуком».

Мне важно ваше мнение и ваши впечатления.

Поэтому прошу ими поделиться в социальных сетях и мне на почту!

P.S. Кстати – о бумажных книгах.

Издательство «Питер» решило порадовать читателей к 23 февраля. В течение 15 -28 февраля на мои книги и книги серии, которую я рекомендую прочитать, будет именно такая скидка – 23%.

Мои книги:

https://www.piter.com/collection/knigi-starikova

«Николай Стариков рекомендует прочитать»:

https://www.piter.com/collection/nikolay-starikov-rekomenduet-prochitat

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/100581