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Моя книга «Ненависть. Хроники русофобии» в виде аудиокниги

10:35. 16 февраля 2019 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:

Уважаемые читатели и единомышленники!
Моя книга «Ненависть. Хроники русофобии» ждет вас в виде аудиокниги!
За долгие зимние каникулы наше достаточно времени и записал аудиоверсию.
Получилось 7 часов 19 минут 18 секунд.
Ее можно найти либо на сайте издательства «Питер».
Жду ваших рецензий! От тех, кто читал «бумажную» версию, и от тех, кто предпочитает исключительно «работать со звуком».
Мне важно ваше мнение и ваши впечатления.
Поэтому прошу ими поделиться в социальных сетях и мне на почту!

P.S. Кстати – о бумажных книгах.
Издательство «Питер» решило порадовать читателей к 23 февраля. В течение 15 -28 февраля на мои книги и книги серии, которую я рекомендую прочитать, будет именно такая скидка – 23%.

Мои книги:
https://www.piter.com/collection/knigi-starikova

«Николай Стариков рекомендует прочитать»:
https://www.piter.com/collection/nikolay-starikov-rekomenduet-prochitat

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100581

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