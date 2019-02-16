Лица Советской эпохи. Часть 380. Шахматы, большие и маленькие
17:31. 16 февраля 2019 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1920-е. Играя в шахматы, красноармейцы всегда готовы к атакам своих капиталистических соседей, носят противогазы
1920-е. Алексей Рыков играет в шахматы
1934. Вера Сергеевна Чудова. Чемпионка РСФСР
1935. Групповой портрет участников Второго международного шахматного турнира, Москва
1935. Открытие Международного шахматного турнира, проходящего в Москве. Капабланка и доктор Ласкер играют первую партию, которая закончился ничьей
1940. Шахматисты – участники Первенства СССР
1940-е. Василий Смыслов
1947. Солдаты играют в шахматы
1948. Юный шахматист Борис Спасский, 12 марта
1951. Максим Литвинов, советский политик и дипломат играет в шахматы со своим сыном Михаилом
1953. Чемпион СССР по шахматам Дэвид Бронштейн тренируется с соотечественником Александром Толушем перед Международным шахматным конгрессом в павильоне Уайт-Рок, Гастингс, Великобритания
1953. Чемпион СССР по шахматам Дэвид Бронштейн принимает участие в Международном шахматном конгрессе в павильоне Уайт-Рок, Гастингс, Великобритания, 30 декабря
1954. Чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник (слева) играет с Василием Смысловым во время чемпионата мира по шахматам
1954. Чемпионка СССР по шахматам Елизавета Ивановна Быкова, третья в истории чемпионка мира по шахматам во время матча международной команды против сборной Англии в Кэкстон-холле в Лондоне. 3 июля
1955. Самуэль Решевский и Михаил Ботвинник на соревнованиях по шахматам между американскими и российскими командами в Московском Колонном Зале
1955. Чемпион Советского Союза по шахматам Виктор Корчной выступает за сборную против Испании на 31-м ежегодном Международном шахматном конгрессе в Англии
1956. Советская шахматная легенда Марк Тайманов. Москва
1958. Алексей Куцков и Олег Коряковский играют в шахматы
1958. Двое мужчин играют в шахматы в парке, Ленинград
1958. Мужчины играют в шахматы на берегу реки
1959. Дети получают уроки по шахматам во Дворце юных пионеров
1959. Занятия по шахматам во Дворце пионеров
1959. Пожилые шахматисты в парке Горького
1960. Мужчины играют в шахматы
1960. Шахматисты сидят за столами во время шестого раунда Международного шахматного турнира
1963. Нона Терентьевна Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, принимает участие в ежегодном Международном шахматном конгрессе в Гастингсе
1964. Участники балета Большого театра на гастролях в Италии. Большой показывает в театре «Ла Скала» оперу «Борис Годунов». Трое танцоров отдыхают в раздевалке
1966. Татьяна Яковлевна Затуловская. Финал чемпионата мира, Москва
1969. Советские гроссмейстеры Тигран Петросян и Борис Спасский. Чемпионат мира по шахматам, 14 мая
1970. Шахматный зал. Парк Горького. Москва
1971. Тигран Вартанович Петросян играет с американцем Бобби Фишером на чемпионате мира по шахматам в Буэнос-Айресе, Аргентина
1975. Анатолий Карпов и Борис Спасский во время шахматного матча, Рига, Спартакиада народов СССР. 10 июля
1975. 12-летний шахматист Гарри Каспаров размышляет над своим следующим ходом на Всесоюзном шахматном турнире среди юниоров
1975. Маленькие ученики одной из школ в Пскове наблюдают за тем, как их учитель использует гигантскую шахматную доску для проведения шахматного урока
1978. Анатолий Карпов в Багио на чемпионате мира по шахматам
1981. Виктор Корчной играет в шахматы против Анатолия Карпова
1985. Энергетический комплекс Экибастуз. Любители шахмат
1987. Узбекские мужчины играют в шахматы в саду
1991. Игра в шахматы в парке
1992. Пожилые русские мужчины играют в шахматы на скамейке в парке на Невском проспекте