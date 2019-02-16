Семён Осипович Фридлянд — советский фотограф и журналист. Его снимки советских людей сделали его известным не только на территории СССР, но и за его пределами. Работы Семена Фридлянда полны для современного человека ностальгии по давно ушедшим временам, когда солнце светило ярче и еда была вкуснее. Мы предлагаем Вам подборку ярких снимков человека, который фотографировал людей советского времени, вкладывая в каждый снимок частицу самого себя.







Источник: http://nashaplaneta.su/news/kogda_solnce_svetilo_jarche/2019-02-16-64268