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Когда солнце светило ярче

12:15. 16 февраля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:


Семён Осипович Фридлянд — советский фотограф и журналист. Его снимки советских людей сделали его известным не только на территории СССР, но и за его пределами. Работы Семена Фридлянда полны для современного человека ностальгии по давно ушедшим временам, когда солнце светило ярче и еда была вкуснее. Мы предлагаем Вам подборку ярких снимков человека, который фотографировал людей советского времени, вкладывая в каждый снимок частицу самого себя.







Источник: http://nashaplaneta.su/news/kogda_solnce_svetilo_jarche/2019-02-16-64268

Метки: археология, история
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