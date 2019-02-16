Индонезийские “люди-рыбы” имеют мутацию, которая позволяет им находиться под водой несколько минут

У людей из индонезийского племени баджау (баджао) была обнаружена генетическая аномалия, у них развилась необычно крупная селезенка. Из-за этой мутации некоторые из них могут задерживать дыхание на несколько минут и погружаться на глубину до 60-70 метров. А один из рыбаков заявил, что однажды он сумел задержать дыхание на целых 13 минут.По словам ученых, это считается первой подобной адаптацией людей к полуводному образу жизни. Еще тысячу лет назад баджау бороздили на своих маленьких лодках лепа-лепа Тихий океан между Борнео, Филиппинами и Соломоновыми островами и заполучили прозвище “морских цыган”. Это единственный народ на земле, чья жизнь от рождения до смерти целиком проходит на воде. В домах, легких хижинах на сваях, они в основном лишь ночуют.Дети баджау плавать начинают раньше, чем ходить и чувствуют себя в воде как рыбы, играя с морскими обитателями как с кошками или собаками. Ученые выяснили, что у баджау селезенка на 50 процентов крупнее, чем у других народов, даже тех, кто живут рядом с ними. Селезенка является основным резервуаром красных кровяных клеток. В процессе ныряния селезенка сокращается и расширяется, выталкивая дополнительные клетки в кровоток, повышая количество кислорода, которое по нему циркулирует. Такой же механизм наблюдается у морских млекопитающих – например, морских котиков. Еще одно изменение показал анализ ДНК – у Баджао наблюдались мутации сразу нескольких генов, и эти мутации дополнительно улучшали качество их жизни во время ныряния.Так, один из генов отвечал за более быстрый метаболизм, еще один – за «отток» крови из конечностей во время ныряния – таким образом мозг, сердце и легкие получали больше кислорода, третий ген не давал образовываться в крови углекислому газу. Баджао ныряют на глубину за рыбой и жемчугом, но сейчас этим занимаются лишь самые упорные. Все чаще баджао начинают селиться в домах на берегу, предпочитая комфорт и удобства плаванию на лодках. Через пару поколений баджао как ныряльщики могут исчезнуть вообще, превратившись в обычный прибрежный народ, а из-за этого может пропасть и их уникальная мутация.Кстати В Книге рекордов Гиннесса рекорд по задержке дыхания равен 22 минуты и 22 секунды. Его установил в 2012 году немецкий фридайвер Том Ситас. Ситас перед погружением не принимал пищи более 5 часов, чтобы замедлить метаболизм. Затем он некоторое время дышал чистым кислородом из баллона.Личный рекорд Ситаса по задержке дыхания без использования чистого кислорода составляет 10 минут 12 секунд. При этом у немца объем легких на 20% больше, чем у обычного человека.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/indonezijskie_ljudi_ryby_imejut_mutaciju_kotoraja_pozvoljaet_im_nakhoditsja_pod_vodoj_neskolko_minut/2019-02-16-64234