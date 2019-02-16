Good от греческого „evárestos” или всё же от русского „годный”?!!

Иные очень академичные лингвисты любят утверждать, что де русский варварский язык произошёл из очень-очень древней цивилизованной латыни.Правда, собственно научные знания совсем не вяжутся с подобной русофобской теорией. Скажем, гаплотип r1a зародился на Русской равнине, а уж потом его носители достигли Аппенин.Ниже – показательная таблица из одной статьи А.А. Клёсова. В ней показаны археологические находки стоянок неоантропа, т.е. нашего с вами прямого предка. Не путать с неандертальцами и прочими Пилтдаунскими человеками! Оставим последних для европейских даунов…Носителю языка ариев понадобилось порядка 30 тыс. лет, чтобы прийти с Русской равнины в Западную Европу. Попутно обосновавшись на Ближнем Востоке.Нет, конечно, можно утверждать, что пришли наши предки на Апеннины, но язык свой начисто позабыли и стали пользоваться апеннинским языком, прозванном латинским. А те, кто остался в родных краях – одичали, стали будто звери.

"Бывает ещё путаница с латинским и русским Р-П)"

И ещё какая)



Франц. eSPECe (вид), англ. aSPECt (вид, взгляд, точка зрения), англ. SPECulation (рассмотрение), англ. inSPECtor (надЗИРАТель, реВИЗор), лат. SPECULum (Зрекало, зерцало, зеркало), нем. SPIEGel (зеркало), лат. SPECio, SPECtum (смотреть), SPECies (зрение), нем. SPAHen (заглядывать, обозревать, наблюдать), англ. SPECtator (зритель, обозреватель), франц. SPECtacle (зрелище, спектакль), aSPECtu (зрелище).



Эти слова "проф. этимологи" сводят к "PIE корню" *SPEK- (глядеть), а я свожу к нашим ЗРЕК, ЗРАК, ЗРАЧок, соЗЕРЦать… Хотя это – одно и тоже)) sPecul-um-sRecul-um-sPiegel-sRiegel-зРек Ал-о-зеРцАл-о-зЕРкал-о…



Корень *spek – искусственно выведен, как некий "древний" корень… чтобы объяснить его появление в латыни… Ибо БЕЗ PIE корня он оказывается в подвешенном состоянии… т.к. не имеет выхода на исходник… безродным остаётся, проще говоря!



Вот и явили миру некий *spek- (глядеть)… А ведь стоило только признать, что всё дело в неизмененной на латинский манер букве Р, и все слова сразу получали стойкий этимологический фундамент. Но за этим признанием (опять же) следовали бы весьма интересные выводы)

Латинская g (г) и наша g (д).

Нем.geben, Англ.give и наше gавай, gавать, gавание.

Спряжения в др.немецком:

gibu – gаю (gаваю)

gibis – gаёшь (gаваешь)

gibit – gаёт (gавает)

gebem(es) – gаём (gаваем)

gebet – gаёте (gаваете)

gebant – gают (gавают)



Аналогично: англ. give me – gавай мне

Дополню:

gemini (близнецы) – gвойня

gemino (удваивать) – gвойной

beggar (нищий) – беgарь, беgняк

gobseck (ростовщик) – gавщик

А аugur (прорицатель) вполне может оказаться нашим "веgарь, веgать")





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