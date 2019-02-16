Good от греческого „evárestos” или всё же от русского „годный”?!!
17:57. 16 февраля 2019 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Иные очень академичные лингвисты любят утверждать, что де русский варварский язык произошёл из очень-очень древней цивилизованной латыни.
Правда, собственно научные знания совсем не вяжутся с подобной русофобской теорией. Скажем, гаплотип r1a зародился на Русской равнине, а уж потом его носители достигли Аппенин.
Ниже – показательная таблица из одной статьи А.А. Клёсова. В ней показаны археологические находки стоянок неоантропа, т.е. нашего с вами прямого предка. Не путать с неандертальцами и прочими Пилтдаунскими человеками! Оставим последних для европейских даунов…
Носителю языка ариев понадобилось порядка 30 тыс. лет, чтобы прийти с Русской равнины в Западную Европу. Попутно обосновавшись на Ближнем Востоке.
Нет, конечно, можно утверждать, что пришли наши предки на Апеннины, но язык свой начисто позабыли и стали пользоваться апеннинским языком, прозванном латинским. А те, кто остался в родных краях – одичали, стали будто звери.
Правда, собственно научные знания совсем не вяжутся с подобной русофобской теорией. Скажем, гаплотип r1a зародился на Русской равнине, а уж потом его носители достигли Аппенин.
Ниже – показательная таблица из одной статьи А.А. Клёсова. В ней показаны археологические находки стоянок неоантропа, т.е. нашего с вами прямого предка. Не путать с неандертальцами и прочими Пилтдаунскими человеками! Оставим последних для европейских даунов…
Носителю языка ариев понадобилось порядка 30 тыс. лет, чтобы прийти с Русской равнины в Западную Европу. Попутно обосновавшись на Ближнем Востоке.
Нет, конечно, можно утверждать, что пришли наши предки на Апеннины, но язык свой начисто позабыли и стали пользоваться апеннинским языком, прозванном латинским. А те, кто остался в родных краях – одичали, стали будто звери.
«А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери.»
Да, именно так о наших предках выразился глава одной из крупных христианских сект. Впрочем, чему удивляться – для некоторых наших соотечественников Солнце всходит если не всегда в Вашингтоне, то уж как минимум у наших братьев-католиков, т.е. в Ватикане. Который, заметим, на тех же Апеннинах находится!
Ниже – братские целования Гундяева и прочих Илларионов с католиками, включая целование папской рученьки!
А ниже – тот свет, который цивилизованный Запад нёс и продолжает нести славянским варварам.
Например, в Югославии:
А чуть раньше – в Дрездене.
Если кто-то подумал, что автор оговорился и к Дрездену славяне не имеют отношения, то товарищ ошибся:
„Название «Дрезден», как и часть названий городских районов, имеет славянские корни, от древнесербского Drežďany («жители пойменных лесов»).”
Конечно, цивилизованные потомки носителей прогрессивной латыни несли свет не только одним славянам. Но это тема для другого разговора.
Так что вернёмся к гипотезе учёных-лингвистов и учёных-историков: были ли арии Русской равнины цивилизованными или нет – про то вообще молчок. Но сразу утверждается, как это сделал носитель красноречивой фамилии Гундяев, что предки славян – варвары, почти звери.
Т.е. жили они в ямах, а от дождя и снега покрывали их ветками. Аки звери… Ну и, понятное дело, свой арийский язык позабыли полностью, иначе для чего потом русский и прочие славяне создали свои нынешние языки на основе латыни?!!
Вот только странная картина вырисовывается: помните, в таблице выше – одна стоянка ариев найдена на Ближнем Востоке? И оказывается, что арабский – это потомок древнерусского! Доказано это десятками тысяч статей по этимологии нашим замечательным соотечественником Николаем Николаевичем Вашкевичем.
Точнее, арабист доказал необычайно тесное сродство этих двух языков, но ошибочно считал, что они изначально заложены Свыше в подсознание человека. Но от сходства семантики русского и арабского в любом случае не отвертеться. Объяснение данному факту – всё в той же таблице. Что означает: арии не забыли свой язык, а принесли с Русской равнины на Аравийский полуостров, и одновременно – в Европу.
А где же доказательство, воскликнет пытливый читатель, что это тот самый, изначальный язык тех древних ариев, что жили на Русской равнине? А оно есть. У нас у всех. Это – поразительнейший факт сходства топонимики Русского Севера не только с названиями озёр и рек прародины санскрита, Индии, но и потрясающее сходство большой части лексики русского и его наречий с самим санскритом!
Получается, что латынь, по мнению высокоучёных академических лингвистов, берёт начало в санскрите, но ведь последний – из того самого языка русских ариев! Значит, отправляясь в дальние путешествия – на тысячи километров и десятки тысяч лет – наши давние предки не просто сохранили свой язык, но именно он дал начало и арабскому, и латыни, и всем остальным языкам Европы. Как минимум.
Древние фальсификаторы европейской истории знали об этом. И скрыть все следы искажения истории им не удалось до конца. Вот коллега s_yaroslav приводит небольшую подборку ляпов тех самых христианских монахов и церковников, переписавших истинную историю континента.
Т.е. когда создавали латынь из древнеславянского, то порой возникала путаница с написанием и чтением букв -Р- русского и латинского; русской -д-, пишущейся на письме известным всем образом -g- с латинским звуком -г- и таким же написанием. Есть и другие свидетельства подобного новодела латинского, когда русская приставка вдруг оказывается корневым слогом в европейском слове с тем же значением.
А чаще всего в словарях мы встречаем полны абсурд. Вот, к примеру, всем известное английское слово „good”. Знаете, как его происхождение объясняют на Западе? Возводят к протоиндоевропейскому корню „*gʰedʰ” в смысле „объединять”!
Понимаете, перевод, смысл слова „good” всем известен и понятен: „хороший”.
И натягивают значение „объединять, собрать вместе” на значение „хороший”. Не знаю, как насчёт собрать, но если хорошо набраться, то можно и не такие равенства установить…
А почему такая несуразица, когда, фактически, смысл слов „собирать, объединять” и „хороший, добрый” объявляются исторически одинаковыми?
А всё для того, чтобы сокрыть истину: и др. германское „gut”, и современное английское „good” от славянского „годный”. Которое может быть синонимично слову „хороший”.
И хотя в русскоязычной статье Викисловаря этимология слова „good” честно и красноречиво указана,
то в русскоязычной версии статьи „годный” зачем-то приплели ни разу не созвучное др.- греческое „εὑάρεστος (evárestos)”.
„Происходит от праслав. , от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. годьнъ (др.-греч. εὑάρεστος «услужливый»), русск. годный, пригодиться, сербохорв. го̏дан «подходящий», словенск. gódǝn «ранний, зрелый», чешск. hodný «пригодный, достойный, способный», польск. godny, в.-луж. hódny, н.-луж. gódny. Далее связано с год.”
Наверно, чтобы в подсознании читателя оставалось, что др.- и праславянские слова – от латыни с греческим. Даже если на то нет ни единого вменяемого довода – вставим „др-гр.” – авось прокатит!
Далее – комментарий от коллеги s_yaroslav.
"Бывает ещё путаница с латинским и русским Р-П)"
И ещё какая)
Франц. eSPECe (вид), англ. aSPECt (вид, взгляд, точка зрения), англ. SPECulation (рассмотрение), англ. inSPECtor (надЗИРАТель, реВИЗор), лат. SPECULum (Зрекало, зерцало, зеркало), нем. SPIEGel (зеркало), лат. SPECio, SPECtum (смотреть), SPECies (зрение), нем. SPAHen (заглядывать, обозревать, наблюдать), англ. SPECtator (зритель, обозреватель), франц. SPECtacle (зрелище, спектакль), aSPECtu (зрелище).
Эти слова "проф. этимологи" сводят к "PIE корню" *SPEK- (глядеть), а я свожу к нашим ЗРЕК, ЗРАК, ЗРАЧок, соЗЕРЦать… Хотя это – одно и тоже)) sPecul-um-sRecul-um-sPiegel-sRiegel-зРек
Ал-о-зеРцАл-о-зЕРкал-о…
Эти слова "проф. этимологи" сводят к "PIE корню" *SPEK- (глядеть), а я свожу к нашим ЗРЕК, ЗРАК, ЗРАЧок, соЗЕРЦать… Хотя это – одно и тоже)) sPecul-um-sRecul-um-sPiegel-sRiegel-зРек
Корень *spek – искусственно выведен, как некий "древний" корень… чтобы объяснить его появление в латыни… Ибо БЕЗ PIE корня он оказывается в подвешенном состоянии… т.к. не имеет выхода на исходник… безродным остаётся, проще говоря!
Вот и явили миру некий *spek- (глядеть)… А ведь стоило только признать, что всё дело в неизмененной на латинский манер букве Р, и все слова сразу получали стойкий этимологический фундамент. Но за этим признанием (опять же) следовали бы весьма интересные выводы)
Вот и явили миру некий *spek- (глядеть)… А ведь стоило только признать, что всё дело в неизмененной на латинский манер букве Р, и все слова сразу получали стойкий этимологический фундамент. Но за этим признанием (опять же) следовали бы весьма интересные выводы)
Латинская g (г) и наша g (д).
Нем.geben, Англ.give и наше gавай, gавать, gавание.
Спряжения в др.немецком:
gibu – gаю (gаваю)
gibis – gаёшь (gаваешь)
gibit – gаёт (gавает)
gebem(es) – gаём (gаваем)
gebet – gаёте (gаваете)
gebant – gают (gавают)
Аналогично: англ. give me – gавай мне
Дополню:
gemini (близнецы) – gвойня
gemino (удваивать) – gвойной
beggar (нищий) – беgарь, беgняк
gobseck (ростовщик) – gавщик
А аugur (прорицатель) вполне может оказаться нашим "веgарь, веgать")
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