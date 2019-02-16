Главная » Видео, Мировоззрение, События Настоящего

Что происходит в мире славян? Почему мы находимся на грани? Лада Куровская. Часть 1

10:41. 16 февраля 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

Славянский мир.

Автор-сказительница – Лада Куровская
Часть 2 – https://youtu.be/pugqyMZ94y4.

Мы все наблюдаем страшные события на нашей земле, одни говорят – мы умираем, нас захватили, другие – расслабьтесь и получайте удовольствие, мы уже в новом измерении и ничего не страшно. Где же правда? Как не попасть в иллюзию, а потом остаться возле разбитого корыта?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ExdcpMKMNy8

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Что происходит в мире славян? Почему мы находимся на грани? Лада Куровская. Часть 2
Славянский мир.Автор-сказительница - Лада КуровскаяЧасть ... об эфире друзьям, сделайте мир лучше!Быть ДОБРУ!----------------------------------------Подписаться на...людей их смотрящих, и Мир становится лучше.----------------------------------------Вы можете ...
Китайская история - МИФ
...сенсацию на весь мир. Потому что китайцы были уверены, что они нашли ...остановить ее… разобраться в том, что происходит… поэтому и посылают своих псевдостудентов...территории современного Китая находят захоронения и мумии древних славян? Почему закрыт доступ к...
Славяно-Арийская Система Чакр
...говорят, что у человека 12 каналов. Славяне утверждают, что не...что происходит в вас, оно является, как бы проекцией окружающего мира...данного вопроса. Почему? А потому, что всё, что вокруг ,...в котором находятся воспоминания. И происходит перестройка организма...
Збручский идол Святовитов – родословный столп славян
... мира мироздания: мир подземный, мир дольний и мир горний...находится в том изначальном, причинном месте, из которого всё выросло, то почему...в рамках которых происходит коллективная человеческая жизнедеятельность...предок славян изображён с поджатыми ногами, что ......
Русский язык, национализм и научный консерватизм. Александр Драгункин [Речь Русов]
...загадки этого мира, и порой то, что они находят, полностью ...то говорить? То, что происходит в Беларуси или на...связана? – Конечно нет. – Почему? – Возьмите Израиль, например, любой...славян. Чехи ведь тоже славяне, и поляки славяне, и сербы славяне,...
ЕДИНЕНИЕ СЛАВЯН
... понять, почему же так произошло, что мы потеряли...горе Меру (гора Мира) находившейся на северном полюсе ...галльскому Беленусу. Славяне Род - высший бог славян, прародитель ...находится наше солнце), и в Расе (созвездие Льва), ныне великая брань происходит...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>