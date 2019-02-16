Что происходит в мире славян? Почему мы находимся на грани? Лада Куровская. Часть 1

Славянский мир.



Автор-сказительница – Лада Куровская

Часть 2 – https://youtu.be/pugqyMZ94y4.



Мы все наблюдаем страшные события на нашей земле, одни говорят – мы умираем, нас захватили, другие – расслабьтесь и получайте удовольствие, мы уже в новом измерении и ничего не страшно. Где же правда? Как не попасть в иллюзию, а потом остаться возле разбитого корыта?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ExdcpMKMNy8