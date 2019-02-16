Ангостура-200
11:10. 16 февраля 2019 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
По итогам военных учений "Ангостура-2019" в Венесуэле (которые стали крупнейшими в истории Венесуэлы), Мадуро провел встречу с руководством армии, где было объявлено, что:
1. Венесуэла находится в осаде империализмом и армия будет стоять на страже государственности и суверенитета, находясь в высокой боевой и мобилизационной готовности для защиты границ и внутреннего спокойствия.
2. На случай военной угрозы, венесуэльская армия осуществит развертывание на границе с Колумбией в рамках необходимости. На данный момент армия эффективно препятствует ввозу в страну американской "гуманитарной помощи".
3. Чависты со своей стороны обеспечат необходимые меры для дальнейшей модернизации вооруженных сил, что подразумевает дальнейшие закупки вооружений за границей.
4. Работы по улучшению взаимодействия вооруженных сил и боливарианской милиции по защите Венесуэлы от внешней агрессии будут продолжены. Отмечен позитивный характер учений по гражданской обороне проведенных в крупных городах.
5. Министр обороны Венесуэлы сравнил текущие события с событиями 1819 года, когда США также стремились подчинить Венесуэлу и призвал всех к объединению против происков американской империи.
6. Мин.обороны отметило, что большое кол-во военных приняло участие в сборе подписей против американской агрессии (собрано более 2х миллионов), что свидетельствует о высокой сознательности военослужащих.
7. Кроме того, проведены учения на случай попыток использовать протесты для нападения на воинские части, а также усилена охрана военных объектов и арсеналов, на случай попытки захвата оружия и военной техники.
В целом, учения в очередной раз продемонстрировали лояльность руководства вооруженных сил Венесуэлы и тесную интеграцию военного блока с чавистским правительством. Не самая лучшая новость для США, которые продолжают призывать венесуэльскую армию изменить стране, но пока кроме заявлений редких отщепенцев, серьезного прогресса им добиться не удалось.
На границе Венесуэлы и Колумбии https://dambiev.livejournal.com/1495580.html
Стрельбы ЗРК "Бук М2" https://dambiev.livejournal.com/1495341.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4782284.html