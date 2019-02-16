А.Ю.Можайский. Лекция “Греческие полисы в первой половине IV в. до н.э.: борьба за гегемонию”

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...экспортёром зерна в средиземноморские города-полисы.Это говорит о том, ...доказывала приоритет западноевропейских народов, в первую очередь германского происхождения, и ...сильному влиянию средиземноморской (в основном греческой) культуры, стала во многом ...
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"Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма". А.С. ПушкинЕсть такая замечательная русская народная сказка. Называется она "Солнце, Месяц и Ворон Воронович". До чего же были мудрыми наши предки, оставившие для нас вот такую сказку-притчу.Похоже, они ещё...