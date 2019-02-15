Взрыв мозга

Отличная подборка оптических иллюзий, с лёгкостью обманывающих Ваш мозг. В какую сторону вращается колесо?Иллюзия с деформированным стуломВот этот же стул под другим углом:«Плавающий» кубПериферийное зрение превращает звёзд в монстров. Смотрите на крестик в центреИллюзия с определением размеровВот так и создаётся анимацияЧетыре окружности. Осторожно – эта иллюзия может вызвать головную больТрудно поверить, что эти два квадрата на самом деле неподвижныЕсли смотреть в центр коридора, то скорость увеличивается, если на стены – снижается