Взрыв мозга
17:12. 15 февраля 2019 Просмотров - 281 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Отличная подборка оптических иллюзий, с лёгкостью обманывающих Ваш мозг. В какую сторону вращается колесо? Иллюзия с деформированным стулом Вот этот же стул под другим углом: «Плавающий» куб Периферийное зрение превращает звёзд в монстров. Смотрите на крестик в центре Иллюзия с определением размеров Вот так и создаётся анимация Четыре окружности. Осторожно – эта иллюзия может вызвать головную боль Трудно поверить, что эти два квадрата на самом деле неподвижны Если смотреть в центр коридора, то скорость увеличивается, если на стены – снижается
Источник: http://nashaplaneta.su/news/zryv_mozga/2019-02-15-64182