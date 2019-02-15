Главная » Психология, Творчество

Взрыв мозга

17:12. 15 февраля 2019 Просмотров - 281 Нет комментариев Опубликовал:


Отличная подборка оптических иллюзий, с лёгкостью обманывающих Ваш мозг. В какую сторону вращается колесо? Взрыв мозга Иллюзия с деформированным стулом Взрыв мозга Вот этот же стул под другим углом: Взрыв мозга «Плавающий» куб Взрыв мозга Периферийное зрение превращает звёзд в монстров. Смотрите на крестик в центре Взрыв мозга Иллюзия с определением размеров Взрыв мозга Вот так и создаётся анимация Взрыв мозга Четыре окружности. Осторожно – эта иллюзия может вызвать головную боль Взрыв мозга Трудно поверить, что эти два квадрата на самом деле неподвижны Взрыв мозга Если смотреть в центр коридора, то скорость увеличивается, если на стены – снижается Взрыв мозга



Источник: http://nashaplaneta.su/news/zryv_mozga/2019-02-15-64182

Метки: Это интересно
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русский язык - взрыв мозга для иностранцев
... косой». 15. И еще языковой «взрыв» для иностранца: — Есть пить? — Пить...
Русский язык: взрыв мозга для иностранцев + 44 страшилки русской грамматики
... предложения. 15. И ещё языковой «взрыв» для иностранца:— Есть пить? — Пить...
Глава 10. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА И ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНОТИПОВ МОЗГА . Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... применением простых чисел. Однако при взрыве Фаэтона (планета взорвала себя вместе... таракан. Так что же такое Мозг? Мозг есть кластерное системное формирование из... 1 Солнечная Система образовалась после взрыва, существует сфера Хаббла Солнечная Система...
Глобальный мозг планеты
...Питер Рассел рассматривает теорию большого взрыва и официальную версию появления .... Это объединение разумов. Через взрыв информации мы начинаем объединяться умственно...и взаимосвязь клеток в глобальном мозге.*Окончание следует.Молодёжная аналитическая ...
Мозг-оружие
... “потеря эластичности” определенных микроскопических участков мозга, контролирующих состояние внешней среды в..., которая была уничтожена. Мы жили, взрывая храмы. Сегодня уже можно сказать... стало с теми людьми, которые взрывали храмы, и с их потомством...
Новости Украины и Новороссии 02 октября 2018
...московской звезды. Вчера 19:57 Взрыв мозга: «отравитель Скрипалей вывозил из ...совершено новое покушение. Читайте также: Взрыв мозга: «отравитель Скрипалей вывозил из Украины... | Источник: www.youtube.com Взрыв мозга: «отравитель Скрипалей вывозил из Украины...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>