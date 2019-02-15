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В США введен режим ЧП

21:42. 15 февраля 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:


Трамп официально подписал бумагу о вводе режима Чрезвычайного Положения на территории США.
Теперь, Трамп не будет обязан согласовывать вопрос стены на границе с Мексикой с Сенатом и Палатой Представителей и волевым решением выделит 8 млрд. государственных средств на строительство стены из металлических кольев.
Фокус в том, что полномочия Трампа теперь существенно расширяются на время ЧП – он может распоряжаться специальными денежными фондами, более широко использовать военных на территории страны, а также контролировать медиа-каналы, вплоть до ограничения трафика в интернете.
Данный вариант позволяет восстановить работу правительства, но оставляет неопределенность по срокам окончания действия режима ЧП, если строительство стены будут затягиваться или сабатироваться через Палату Представителей и суды.

В любом случае, Трамп будет говорить, что он просто выполняет свои предвыборные обещания и у него мандат от американского народа.

Обещал выйти из Парижского соглашения по климату – вышел.
Обещал вывести войска с Ближнего Востока – еще не вывел, но вывод войск из Сирии и Афганистана был анонсирован.
Обещал прикрыть Obamacare – всеми силами пытался, но демократы и часть республиканцев легли костьми, но не дали.
Обещал нарастить расходы на оборону – нарастил.
Обещал остановить поток мигрантов – меры в этом направлении предпринял.
Обещал построить стену на границе с Мексикой – пытается ее построить.

И т.д. и т.п.

Очень редкий случай, когда политик по пунктам пытается выполнить то, что обещал в предвыборной программе.
У оппонентов Трампа по поводу введения режима ЧП ради стены уже традиционно вызывает истерику.




























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4781083.html

Метки: США, Трамп
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