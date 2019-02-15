В.А. Ефимов: Стать Человеком
20:27. 15 февраля 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Пушкинский районный суд Петербурга продлил арест бывшему ректору Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову. Он останется под стражей до 13 апреля. Об этом 13 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Предлагаем ознакомиться с отрывком из лекции В.А. Ефимова о разуме и Разуме.
Предлагаем ознакомиться с отрывком из лекции В.А. Ефимова о разуме и Разуме.
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