В.А. Ефимов: Стать Человеком

Пушкинский районный суд Петербурга продлил арест бывшему ректору Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову. Он останется под стражей до 13 апреля. Об этом 13 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

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Предлагаем ознакомиться с отрывком из лекции В.А. Ефимова о разуме и Разуме.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4327720.html