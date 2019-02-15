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В.А. Ефимов: Стать Человеком

20:27. 15 февраля 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:
Пушкинский районный суд Петербурга продлил арест бывшему ректору Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову. Он останется под стражей до 13 апреля. Об этом 13 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Предлагаем ознакомиться с  отрывком из лекции В.А. Ефимова о разуме и Разуме.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4327720.html

Метки: Бог, ефимов, человек
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