В четверг стало известно о том, что ВСУ начали массированные минометные обстрелы практически по всей территории ДНР. Как сообщил председатель Комитета по внешней политике Республики Владислав Бердичевский, снаряды прилетают не только в окраинные населенные пункты, но и в сам Донецк.

Но для чего Порошенко решил устроить неожиданную атаку на ДНР, проливая кровь мирных жителей? Чтобы разбавить информационное пространство Украины своими «военными подвигами» на Донбассе в канун президентских выборов.

Именно такова предвыборная риторика Петра, который на данный момент не может похвастаться перед избирателями какими-либо успехами. Его хваленый томос, активно рекламируемый на протяжении всего времени церковного раскола, не принес нужного результата. Народу оказался безразличен президентский тур с липовым документом, где на визит Порошенко либо никто не собирался, либо приходили посмотреть как на шута.

Поэтому и пришлось прибегнуть к мнимым «успехам» в войне на Донбассе, как это всегда делал украинский лидер для сокрытия своих неудач и проколов.

Ежедневно машина пропаганды Незалежной описывает «геройства» ВСУ, действующих с применением запрещенных видов вооружения и беспилотников, уносящих жизни военнослужащих и мирных жителей Народных Республик.

Правда, народ уже прекрасно осознал, что войну, от которой все уже давно устали, пора заканчивать. Некоторые бойцы ВСУ уже и вовсе бегут с поля боя, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие.

Вряд ли можно ожидать, что украинская армия предпримет полномасштабное наступление. Вся их задача заключается в ухудшении региональной гуманитарной обстановки.

Такие периодически возникающие обстрелы нужны лишь для создания панических настроений на Донбассе, а также для дополнительных политических очков Порошенко. Типичная стратегия, навязанная западными кураторами, однако должного результата она уже явно не приносит.

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