Сводки от ополчения Новороссии 15 февраля 2019
- 03:30 Обострение на Донбассе: Порошенко решил развязать войну для выборов.
- Вчера 23:59 Олег Царёв поблагодарил «Русскую Весну» за предотвращение выдачи на Украину известного ополченца.
- Вчера 23:07 Генпрокуратура ЛНР зафиксировала факты преступлений ВСУ в отношении жителей Республики.
Обострение на Донбассе: Порошенко решил развязать войну для выборов
В четверг стало известно о том, что ВСУ начали массированные минометные обстрелы практически по всей территории ДНР. Как сообщил председатель Комитета по внешней политике Республики Владислав Бердичевский, снаряды прилетают не только в окраинные населенные пункты, но и в сам Донецк.
Но для чего Порошенко решил устроить неожиданную атаку на ДНР, проливая кровь мирных жителей? Чтобы разбавить информационное пространство Украины своими «военными подвигами» на Донбассе в канун президентских выборов.
Именно такова предвыборная риторика Петра, который на данный момент не может похвастаться перед избирателями какими-либо успехами. Его хваленый томос, активно рекламируемый на протяжении всего времени церковного раскола, не принес нужного результата. Народу оказался безразличен президентский тур с липовым документом, где на визит Порошенко либо никто не собирался, либо приходили посмотреть как на шута.
Поэтому и пришлось прибегнуть к мнимым «успехам» в войне на Донбассе, как это всегда делал украинский лидер для сокрытия своих неудач и проколов.
Ежедневно машина пропаганды Незалежной описывает «геройства» ВСУ, действующих с применением запрещенных видов вооружения и беспилотников, уносящих жизни военнослужащих и мирных жителей Народных Республик.
Правда, народ уже прекрасно осознал, что войну, от которой все уже давно устали, пора заканчивать. Некоторые бойцы ВСУ уже и вовсе бегут с поля боя, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие.
Вряд ли можно ожидать, что украинская армия предпримет полномасштабное наступление. Вся их задача заключается в ухудшении региональной гуманитарной обстановки.
Такие периодически возникающие обстрелы нужны лишь для создания панических настроений на Донбассе, а также для дополнительных политических очков Порошенко. Типичная стратегия, навязанная западными кураторами, однако должного результата она уже явно не приносит.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Олег Царёв поблагодарил «Русскую Весну» за предотвращение выдачи на Украину известного ополченца
Сергея Михайличенко, антимайдановца, одного из руководителей Оплота, не выдали по запросу на Украину. Сергея выпустили. Сотрудник спецслужбы, пожимая ему руку на прощанье, сказал — скажи спасибо твоим друзьям. Они молодцы. Продавили наше руководство.
Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в спасении Сергея. Пришлось поднять на ноги всех своих друзей. Спасибо депутатам Государственной Думы Казбеку Тайсаеву, Наталии Поклонской, Сергею Шаргунову, Сергею Козенко.
Отдельное спасибо Константину Затулину. Он не просто делал депутатские запросы, но и неоднократно поднимал этот вопрос при встрече или по телефону с руководителями соответствующих ведомств. Спасибо председателю Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисе Шеслер и моему товарищу Олегу Ногинскому. Спасибо моим знакомым, которым публичность не нужна, и фамилии которых по этим причинам называть не буду. Спасибо всем, кто размещал у себя на сайтах информацию про Сергея. Спасибо сайтам «Русская Весна», «ПолитНавигатор» и «Ньюс Фронт», «Антифашист». Всем, кто лайкал и репостил эту информацию. Всем, кто поставил свою подпись под обращением с просьбой о его освобождении. Всем спасибо. В этот раз мы победили.
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Олег Царёв
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Генпрокуратура ЛНР зафиксировала факты преступлений ВСУ в отношении жителей Республики
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