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Сказочные мосты в реальности

20:31. 15 февраля 2019 Просмотров - 66 Один комментарий Опубликовал:


Старинный, покрытый мхом мост — это отличное украшение любого пейзажа. Таинственные арочные мосты — прекрасный способ, с помощью которого можно любое место сделать сказочным. Интересно то, что арка держится только за счет собственного веса — камни, поддерживающие арку, вероятно, не смогли бы оставаться на месте, если бы камни сверху не прижимали их своим весом. Поэтому несмотря на то, что эти мосты довольно прочные, процесс их строительства простым никак не назовешь. Обычно для начала под мостом строили деревянный каркас, на котором могла размещаться арка, пока остальная часть моста «обрастала» вокруг каркаса. Итак, предлагаем вам полюбоваться сказочными мостами, напоминающими нам о волшебстве и магии. Сказочные мосты в реальности Мост Ракотц, Германия. Сказочные мосты в реальности Дьявольский мост в горах Родопи, Болгария. Сказочные мосты в реальности Хуаншань, Аньхой, Китай. Сказочные мосты в реальности Горы Пинд, Греция. Сказочные мосты в реальности Водопад Лотефосс, Норвегия. Сказочные мосты в реальности Люксембургская Швейцария. Сказочные мосты в реальности Ронда, Малага, Испания. Сказочные мосты в реальности Лунный мост, Тайбэй, Тайвань. Сказочные мосты в реальности Виадук Гленфиннан, Шотландия. Сказочные мосты в реальности Ущелье Де Л’ареюз, Швейцария. Сказочные мосты в реальности Каррбридж, Шотландия. Сказочные мосты в реальности Водопад Малтномах, Орегон, США. Сказочные мосты в реальности Мост из ветвей в Индии. Сказочные мосты в реальности Гастелугаче, Испания. Сказочные мосты в реальности Старый мост, Босния и Герцеговина. Сказочные мосты в реальности Мост Гоббо, Италия. Сказочные мосты в реальности Мост отшельника, Шотландия. Сказочные мосты в реальности Толлимор, Великобритания. Сказочные мосты в реальности Мост Гэпстоу, Нью-Йорк, США. Сказочные мосты в реальности Мост через реку Мерсед, Йосемити, США.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/skazochnye_mosty_v_realnosti/2019-02-15-64175

Метки: мир вокруг нас
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Один комментарий»

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    Слава 15 февраля 2019 в 20:44 Ссылка Пометить
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    И КОРОТКО О ПОГОДЕ

    В понедельник в Осло, Стокгольме и Копенгагене – 17 градусов тепла, в Брюсселе и Лондоне – 18, в Париже, Дублине и Праге – 19, в Антверпене – 20, в Женеве – 21, в Бонне и Мадриде – 22, в Риме – 23, в Афинах – 24, в Стамбуле – 25, в деревне Гадюкино – дожди.

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