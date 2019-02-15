Сказочные мосты в реальности

Старинный, покрытый мхом мост — это отличное украшение любого пейзажа. Таинственные арочные мосты — прекрасный способ, с помощью которого можно любое место сделать сказочным. Интересно то, что арка держится только за счет собственного веса — камни, поддерживающие арку, вероятно, не смогли бы оставаться на месте, если бы камни сверху не прижимали их своим весом. Поэтому несмотря на то, что эти мосты довольно прочные, процесс их строительства простым никак не назовешь.

Обычно для начала под мостом строили деревянный каркас, на котором могла размещаться арка, пока остальная часть моста «обрастала» вокруг каркаса. Итак, предлагаем вам полюбоваться сказочными мостами, напоминающими нам о волшебстве и магии.

Мост Ракотц, Германия.

Дьявольский мост в горах Родопи, Болгария.

Хуаншань, Аньхой, Китай.

Горы Пинд, Греция.

Водопад Лотефосс, Норвегия.

Люксембургская Швейцария.

Ронда, Малага, Испания.

Лунный мост, Тайбэй, Тайвань.

Виадук Гленфиннан, Шотландия.

Ущелье Де Л’ареюз, Швейцария.

Каррбридж, Шотландия.

Водопад Малтномах, Орегон, США.

Мост из ветвей в Индии.

Гастелугаче, Испания.

Старый мост, Босния и Герцеговина.

Мост Гоббо, Италия.

Мост отшельника, Шотландия.

Толлимор, Великобритания.

Мост Гэпстоу, Нью-Йорк, США.

Мост через реку Мерсед, Йосемити, США.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/skazochnye_mosty_v_realnosti/2019-02-15-64175