Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 февраля 2019

В Минобороны России не удивлены появлением обескураживающих для Запада выводов продюсера британского телеканала BBC Риама Далати о постановочности кадров оказания помощи «Белыми касками» якобы пострадавшим от «химатаки» 7 апреля 2018 года жителям сирийской Думы (Восточная Гута).

В российском военном ведомстве отметили, что «беспристрастное изучение аналогичных кадров, сделанных мошенниками в “Белых касках” 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), за которыми последовал первый ракетный удар со стороны США, неизбежно приведёт любого здравомыслящего человека, не говоря об экспертах, к тем же самым выводам».

«На протяжении последних нескольких лет Минобороны России неоднократно акцентировало внимание, что рано или поздно истина об этих фальсификациях западных столиц всё равно пробьет себе дорогу к свету.

А многие нынешние высокопоставленные политики в США и Европе, надрывавшие тогда горло в «защиту мирных сирийцев от ужасных химатак режима» и выдавшие санкцию на нанесение ракетных и авиационных ударов по Сирии, постараются «забыть» тему, чтобы избежать моральной, политической и уголовной ответственности.

Однако необходимо напомнить, что, помимо персональной ответственности конкретных политиков, куда более серьезным результатом данных фальсификаций, основанных на лживых роликах «белокасочников», стали негативные последствия в системе международных отношений.

Речь идет, прежде всего, о продавленном в июне 2018 года манипуляциями Вашингтона, Лондона и другими западными столицами голосовании по приданию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) так называемых «атрибутивных», то есть «прокурорских» функций.

Благодаря этому решению, на основе лживых роликов очередных вскормленных «белокасочников» об угрозе химатак, западные столицы смогут наносить ракетные удары против любого неугодного им государства без какой-либо санкции Совета Безопасности ООН. То есть по настроению.

Поэтому на фоне масштабов последствий и количества замешанных в этих фальсификациях действующих высокопоставленных западных политиков и спецслужб в США, Великобритании (особенно) и других западных стран остаётся пожелать продюсеру телеканала BBC Риаму Далати избежать преследования и тем более провокаций со стороны тех, поперек чьих интересов он сейчас оказался», — говорится в заявлении ведомства.

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