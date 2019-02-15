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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 февраля 2019

15:27. 15 февраля 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:

Могут атаковать любую страну: Минобороны рассказало о страшных последствиях лжи о «химатаке Асада»

Могут атаковать любую страну: Минобороны рассказало о страшных последствиях лжи о «химатаке Асада» | Русская весна

В Минобороны России не удивлены появлением обескураживающих для Запада выводов продюсера британского телеканала BBC Риама Далати о постановочности кадров оказания помощи «Белыми касками» якобы пострадавшим от «химатаки» 7 апреля 2018 года жителям сирийской Думы (Восточная Гута). 

В российском военном ведомстве отметили, что «беспристрастное изучение аналогичных кадров, сделанных мошенниками в “Белых касках” 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), за которыми последовал первый ракетный удар со стороны США, неизбежно приведёт любого здравомыслящего человека, не говоря об экспертах, к тем же самым выводам». 

«На протяжении последних нескольких лет Минобороны России неоднократно акцентировало внимание, что рано или поздно истина об этих фальсификациях западных столиц всё равно пробьет себе дорогу к свету.

А многие нынешние высокопоставленные политики в США и Европе, надрывавшие тогда горло в «защиту мирных сирийцев от ужасных химатак режима» и выдавшие санкцию на нанесение ракетных и авиационных ударов по Сирии, постараются «забыть» тему, чтобы избежать моральной, политической и уголовной ответственности. 

Однако необходимо напомнить, что, помимо персональной ответственности конкретных политиков, куда более серьезным результатом данных фальсификаций, основанных на лживых роликах «белокасочников», стали негативные последствия в системе международных отношений. 

Речь идет, прежде всего, о продавленном в июне 2018 года манипуляциями Вашингтона, Лондона и другими западными столицами голосовании по приданию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) так называемых «атрибутивных», то есть «прокурорских» функций. 

Благодаря этому решению, на основе лживых роликов очередных вскормленных «белокасочников» об угрозе химатак, западные столицы смогут наносить ракетные удары против любого неугодного им государства без какой-либо санкции Совета Безопасности ООН. То есть по настроению. 

Поэтому на фоне масштабов последствий и количества замешанных в этих фальсификациях действующих высокопоставленных западных политиков и спецслужб в США, Великобритании (особенно) и других западных стран остаётся пожелать продюсеру телеканала BBC Риаму Далати избежать преследования и тем более провокаций со стороны тех, поперек чьих интересов он сейчас оказался», — говорится в заявлении ведомства.

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Опубликованы кадры уничтожения американской бронетехники хуситами (ВИДЕО)

Опубликованы кадры уничтожения американской бронетехники хуситами (ВИДЕО) | Русская весна

В открытом доступе появилось видео, демонстрирующее уничтожение хуситами военной техники, захваченной во время вылазки в саудовскую провинцию Наджран.

Судя по всему, были уничтожены три бронемашины LAV производства США, стоявшие на вооружении саудовской королевской нацгвардии.

Это не первый раз, когда хуситам удаётся нанести значительный ущерб американской военной технике, которой Штаты бесперебойно снабжают своих марионеток в регионе.

Так, в 2016 году американское судно уничтожено у берегов Йемена после прямого попадания ракеты хуситов. 

Война между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» в Йемене длится с 2014 года. C марта 2015-го против хуситов выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Конфликт сопровождается чудовищной по своим масштабам гуманитарной катастрофой.

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Путин: мы достигли прогресса в запуске конституционного комитета в Сирии

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