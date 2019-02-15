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Силуанов: деньги из ФНБ правильнее инвестировать за рубежом, а строительство высокоскоростных магистралей — нецелесообразно

09:37. 15 февраля 2019 Просмотров - 100 Один комментарий Опубликовал:

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Буквально накануне форума правительство сообщило, что потратит на нацпроекты колоссальную сумму — почти 26 трлн рублей. Но еще заметнее стала другая цифра — из них 7,5 трлн из внебюджетных источников. Какие это источники — не указали. В интервью Business FM Антон Силуанов объяснил: это не деньги частного бизнеса. Это инвестпрограммы госкорпораций, таких как РЖД и «Ростелеком».

Высказал он свое мнение и по самому спорному инфраструктурному проекту: строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Сейчас обсуждается маршрут Москва — Владимир — Гороховец (последний город тоже во Владимирской области) и далее до Казани. Нужно думать об экономике, сказал первый вице-премьер, и привел данные. Билет до Владимира будет стоить 4 тысячи рублей. Сейчас электричка до него стоит около 400 — в десять раз меньше. И всего на час дольше, чем будет по ВСМ.

Антон СилуановАнтон Силуанов министр финансов Российской Федерации«Вопрос: готовы ли граждане, особенно жители Владимира, которые будут ездить в Москву, платить в 10 раз дороже за высокоскоростное движение и экономить час в результате этого? Не знаю. Понимаете, если бы это был проект Москва — Китай и Москва — Берлин, ну, я имею в виду глобальный такой проект, где было бы понятно, что мы везем не столько пассажиров, сколько грузы, то тогда бы этот проект мог бы рассматриваться. Дайте экономику, пожалуйста. Таких проектов пока нам транспортное ведомство не представило, масштабных таких проектов. А до Гороховца — экономики там не будет никакой».

И еще одна цифра. К примеру, государство потратит на строительство ВСМ 200 млрд рублей. И они не окупятся, потому что люди не поедут. Но за эти же деньги можно построить 50 аэропортов в Сибири и на Дальнем Востоке, сказал Силуанов. И они дадут россиянам комфортное дешевое сообщение. В качестве примера Антон Германович привел железнодорожную ветку в Сочи, построенную к Олимпиаде. Это очень дорогой объект. И как показало время — ненужный. Поезда ходят редко и почти пустые.

Зато хорошую отдачу могут дать инвестиции Фонда национального благосостояния. Правда, не в России. Министр финансов напомнил, что это нефтегазовые деньги, то есть валюта. Поэтому, если тратить их внутри страны, то это повлияет на курс. Правильнее выгодно вложить их за рубежом.

«Конечно, более правильно тратить эти деньги на инвестпроекты, которые реализуются нашими компаниями за рубежом. Это атомная электростанция, которую мы создаем за рубежом и поставляется наша отечественная продукция. Ведь мы заинтересованы в чем? Построить какой-нибудь объект, проект, будь то АЭС — наше оборудование, наши рабочие, наши материалы, в том числе на оболочку этой станции. Поэтому мы заинтересованы в таких проектах. Это экспортные проекты, увеличение экспорта. И наши резервы должны в первую очередь направляться в такие проекты. А внутри должны уже искать средства внутренних инвесторов».

 

Объем ФНБ, по прогнозу Антона Силуанова, к концу года достигнет 7% ВВП. И то, что у России большие резервы, то, что доходы больше расходов, то, что санкции против госдолга не станут проблемой для бюджета, — объяснение тому, что рынок достаточно спокойно отреагировал на законопроект американских сенаторов. Денег в стране много. А главное, новые санкции не в состоянии помешать нацпроектам, сделал вывод Антон Силуанов.

Интересное кино! Получается, что деньги вкладывать в отечественную экономику для сего достопочтенного мужа не целесообразно, а вот за рубежом- самое то. И это, когда в США принимают новый пакет санкций в отношении России. Можно сколько угодно иронизировать по сему поводу, но новые санкции- есть новые ограничения. А ведь российская экономическая модель весьма глубоко интегрирована в мировую, и вся власть у этой модели в руках у американского глубинного государства. Но зачем Силуанову Российское государство, у него всё в порядке, а то, что будет с экономикой, ему глубоко до лампочки. Порой кажется, что он действует по принципу «чем хуже, тем лучше».

Источник: https://www.bfm.ru/news/406935?utm_referrer=httpszen.yandex.com

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Один комментарий»

  • 5593 4802
    Леонид Петрович Плотников 15 февраля 2019 в 9:46 Ссылка Пометить
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    При Сталине этот министр уже был бы привлечен к ответственности как враг народа. Но нынче свобода-демократия – всё можно!
    Пора бы заканчивать с беспределом “свободного” рынка!

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