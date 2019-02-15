Серпом по яйцам

Вкратце о Ленине и его партии.

Прошло время и нет СССР с его правящей партией, появились новые страны и новые партии, а мы далее не вступаем ни в какие партии и живем своим умом. Хотя, лично у меня, большое количество предложений от партийцев разных расцветок и течений об участии в их движении. Но ничего этого мне не нужно, да и честно говоря не интересует. Ведь основной принцип любого политика направить энергию толпы в сторону нужного ему результата. "Энергия течет, куда внимание влечет" - вот их лозунг. И в этом отношении они не отличаются от артистов лицедеев - приемы те же. Посмотрите, сколько актеров на Западе проявилось в политике.

Сегодня актерское мастерство считается высоким искусством. С особым теплом мы вспоминаем актеров послевоенного времени и их славно сыгранные роли, сетуем на бездуховные сериалы современности и укоряем режиссеров в отсутствии таланта, превознося при этом гениальность их предшественников.

Простите, но ведь все это не более чем образы, навеянные временем.

Вот посмотрите на такую ситуацию: дикарь из амазонского племени, никогда не видевший самолет, узрел его в небе. Скажите, он поймет, что это такое?

Однозначно, что нет. В его голове есть образ птицы, которая издает громкие ворчливые звуки, а значит и воображение дорисует перья, клюв, когти.

А если он и птицы никогда не видел? А тогда все просто - если в мозгу нет такого образа или образа похожего на него, то для наблюдателя и нет самого объекта.

Бесполезно пялить глаза на океан, хоть бы прямо на вас пёр полным ходом "Титаник" - вы его все равно не увидите. Ваш глаз передаст изображение в информационно-обрабатывающий центр, а там эта информация в лучшем случае отложится в памяти, если просто не удалится. А вот при повторных и многократных наблюдениях с разных ракурсов, возникнет необходимость создания образа и определение его по названию.

Образно говоря, первый человек оказавшись на Земле находился в абсолютно белом пространстве, где в результате наблюдений, начал появляться его мир, которому он начал давать названия, соотнося их с ощущениями своего тела.

И пространство начало заполняться образами, звуками, теплом или холодом, запахами, которые имеют образы в нашем мозгу и могут совершенно не соответствовать реальной картине мира. Вспомните, сколько раз у вас менялись вкусовые пристрастия в течении жизни? Например обычный хлеб с сахаром уже не выглядит деликатесом на фоне многочисленных пирожных, тортов и прочих сладостей, которые вам уготовала жизнь. А в детстве, все было иначе. Что же говорить о детях войны, которым патока казалась нектаром?

Понимаете, наша психика, это как Антарктида - огромная территория не принадлежащая ни одному государству, где нет часовых поясов и самого понятия времени. Но все страны о ней говорят, участвуют в ее изучении и смотрят на нее со своей точки зрения. А между тем пингвинам и льдам Антарктиды глубоко начхать на Трампа и Путина, на Меркель и Си Дзян Пина, а еще на Ротшильда с Рокфеллером и вообще на весь мир. Условия жизни там таковы, что белое пространство отказывается заполняться новыми образами. Вот и рисуют то, на что способен их ум - инопланетяне, гитлеровские базы, тайные миры Обручева и скоростные лифты во времени.

Или посмотрите на астрономов. Космическая пыль, метеоры, метеориты, болиды, кометы, астероиды планеты, звезды, гипотетические квазары, черные дыры, скорость света, эфир и еще совсем немногое.

Простите, и это все, что они могут сказать о Вселенной?! То есть вся астрономия уместилась в 3-5 строчек убористого текста. Господа, неужели вы Бога таким примитивным считаете, как скажем, Ленина с его трудами, о чем то там известном в конце 19 - начале 20 века. А где распускающиеся розы и ароматы божественных сил? Где преломление не преломляемого, где громадная вселенская печь с томящимися в ней щами, где хрустящий хлеб гостеприимства и соль исканий? Где рвущие постромки черные кони, рассыпающие ударами копыт искры света?

Друзья мои, да вы хоть "Ночной полет" Экзьюпери почитайте, поговорите с Маленьким Принцем и его капризной Розой. Откройте булгаковский "Последний полет" и пронеситесь над Землей с Мастером и Маргаритой в ожидании встречи с Понтием Пилатом. Взгляните в староверческую "Палею на иудея сказанную" и осознайте богатство ее знаний и вескость ее слов. А Псалтырь с его светлой душевной открытостью миру, а Коран с великим неистовством благородных порывов пророка и блеклостью сур не им писанных?

Скажите, вы действительно хотите все это, предложить мне, поменять на труды Ленина? Нет, я не сказал, что он макулатура, во многом дядька лобастый. Но это не тот автор, чьи книги держат на тумбочке у кровати, и читают перед сном.

У вас то у самих в библиотеке домашней есть Ленин? А Сталин? А Трамп? А собрание анекдотов Путина или чувственный роман Ангелы Меркель о ее бурной комсомольской молодости? Наконец, вы знакомы с кандидатской диссертацией великого экономиста нового тысячелетия Юлии Тимошенко (Капительман)? Сталкивались ли с трудами по информатике основателя интернет портала Цукерберга или программами Билла Гейтса? Какие труды Зюганова обсуждаете уютными вечерами в кругу семьи?

Я подозреваю, что многие, читающие эти строки не в состоянии ответить на поставленные мной вопросы. А знаете почему? Все эти люди не более, чем навязанные образы.

Давайте, конкретнее рассмотрим Ленина, как интеллектуала и руководителя первого в мире рабоче-крестьянского государства.

Я не буду углубляться в его работы, а просто скажу, что он, как учитель, создал своих учеников, которые, пользуясь его трудами, должны бы были превзойти его. Ведь ученик просто обязан превзойти учителя, иначе в чем смысл прогресса?

Вот герб СССР. Главный символ страны Советов. То, с чем должны согласовываться наши чувства и выражаться гордость за свою многонациональную Родину.

В варианте герба 1923 года на нем изображен очень странный серп. Прошу заметить, что Ленин в это время еще живет и здравствует.

Так в чем же секрет серпа? В ручке, господа. Все, кто хоть раз видел серп знают, что ручка серпа утолщается от места крепления к лезвию, к своему торцу. Это понятно, ведь в обратном случае, ручка будет выскальзывать из руки и таким серпом работать просто будет нельзя. По сей день, на предметах, которые нужно плотно держать в руке все именно делается так: топор, нож, вилка, ложка, мастерок и прочее устроено именно таким образом. Посмотрите на фотографию герба СССР, который существовал до 1937 года и ответьте мне, как в аграрной стране, ставившей в основу своего существования союз рабочего класса и трудового крестьянства, мог существовать такой герб и головотяпы в правительстве, возглавляемом Лениным, никогда не видевшие серп в своей жизни? Вы продолжаете удивляться развалу СССР? Напрасно, друзья мои, напрасно.

Только в окончательно деградировавшем государстве мог появиться на вершине власти такой выродок, как Горбачев. Всей своей историей СССР шел к логическому завершению своей судьбы именно так, как это случилось. И то, что он протянул такое время не заслуга партийцев, а заслуга специалистов, на которых все это держалось. Точно так же, как на специалистах держится современная Россия. Она живет и развивается не благодаря партиям и их программам, а вопреки им. Поскольку в любой партии нет и никогда не было людей профессии (певцов, актеров и юмористов отставим в сторону - это не профессия).

Я много раз говорил: посмотрите биографию Зюганова - он ни дня не работал. Теперь не работает его внук. Что можно ожидать от него и таких как он присобачивших ручку к серпу? Теперь вы понимаете пословицу времен раннего СССР "Серпом по яйцам"? Возьмите коммунистический серп с герба СССР до 1937 года в руку по правилам и логике, и все сами увидите. Ради Бога, осторожнее с этим делом, не хватало, что бы меня обвинили в принадлежности к секте скопцов.

Понимаете, я с детства приучен делать хорошо то, на что решился. Мне очень нравятся люди - мастера своего дела, вне зависимости от того, чем занят человек. По моему разумению, именно Город Мастеров это та форма существования максимально возможной на планете справедливости, к которой нужно стремиться. Настоящий мастер уважает не только свою профессию, но и мастерство другого человека. Это порождает взаимовыгодные отношения и стремление к совершенству. Ценящий свой труд никогда не отнесется пренебрежительно к труду другого человека. И в этом смысле я за то, что бы копейка зарабатывалась напряжением сил, творчеством и конечно мастерством. Но не навязанными образами от навязанных образов.

Скажите, так ли важен вам революционный опыт Ильича, если есть родовой опыт ваших предков. Уж он то пережил самого Ленина. Вот вы, вот ваша семья, вон ваш наследник на горшке сидит. А где род Ульянова Владимира по прозвищу Ленин? Нет ничего, только какие то смутные сплетни про Инессу Арман, про посвятившую себя борьбе Крупскую Надежду, да чучело в мавзолее, вокруг которого продолжают кипеть страсти. Книги, публикации, знамена в недавнем прошлом, с его физиономией, плакат в Средней Азии "Ленин кура, Ленин хара, Ленин кура хара", образ вождя в кепке, чьи двойники толкутся у бывшего музея революции... Не кажется вам, что все не намного шире, чем толкование астрономии современными учеными?

Ну назовем мы кратер на Луне его именем или горушку на Марсе. Вселенной то от этого, что потеплеет на душе?

Да была такая эпоха. Ключевое слово БЫЛА. Но ведь сплыла? То есть по вполне объективным причинам прекратила существование. Возможно товарищ Зюганов и читает на ночь товарищу своей жене, наиболее полюбившиеся места из "Апрельских тезисов" своего вождя, но я предпочитаю иных мастеров слова.

Один известный ученый и искусствовед, когда то сказал мне интересную фразу: "Для того, что бы понять ценность картины, скульптуры, книги или вообще любого произведения искусства, нужно попробовать словами, которыми ты описываешь предмет обсуждения, объясниться в любви любимой женщине, обратиться с ними к Богу или применить их к природе".

Конечно, бушующий огонь в паровозной топке, тоже можно прекрасно описать в стихах или живописи, но бойтесь с его помощью, в самый интимный момент объяснения в любви, издать гудок клокочущего пара из выпускного клапана-свистка. Хорошо, если вам повезет свистнуть чайником на кухне, а если небо потрясет призывной гудок тонущего "Титаника"? Конфуз, господа!

Знаете, все эти партии и их вожди либо выпущенный пар, либо тот, что еще предстоит выпустить. И поэтому, желательно, что бы свои естественные потребности они делали где то подальше от моего дома - моей крепости.

Ну а заканчивая ответ, я вам расскажу анекдот времен первой, еще царской Государственной Думы.



Помер Председатель Первой Государственной Думы кадет С. А. Муромцев.

Пришел к воротам: справа рай, слева ад. Встречает архангела, а то ему и говорит:

- Для депутатов у нас свобода выбора. Отправляйтесь в ад, а затем в рай. Посмотрите, оцените и сами решите где Вам обитать далее.

Двинул кадет в ад. А там раздолье и застолье. Столы ломятся от закуски и выпивки, его собратья депутаты в азартные игры играют и ездят по всему аду с целью обмена опытом. Сам Сатана нормальный мужик оказался. Потолковали по душам, выслушал со вниманием, да и чертей своих к речам кадетским слушателями привлек. Целый час Муромцев разливался перед чертями о планах по спасению России. А вся Дума ему хлопала в ладони и Сатана твердо пообещал его снова в председатели выдвинуть. В приподнятом настроении пришел кадет к воротам рая.

А там... молитвы каждый день, с облако на облако прыгай, солнце не заходит и главное никого из тех, с кем знаком был. Все мелочь какая-то, страдальцы одним словом. Ни минуты покоя от ангелов - все поют да поют.

Пришел председЯтел к архангелу и говорит:

- Нет, я к своим, а ад. Там все знакомо, все понятно, все по душе

- Вольному воля - откланялся архангел.

Прибыл снова Муромцев в ад. А там пустота, ветер воет, холод собачий и дождь сечет. Все недавние собутыльники и ходят и мусор собирают: агитки, плакаты, стенограммы речей. А потом все это на тачках к котлам возят, дабы огонь поддерживать под грешниками.

Тут Сатана идет в окружении присных. Злой, важный, понукает недавними бражниками.

Кадет с воплем к нему:

- Как же так батюшка? Ни Думы, ни застолья, ни речей умных. Уныние и скрежет зубовный. Ты же обещал меня Председателем сделать.

А Сатана отвечает:

- Когда это было?! Все что ты видел, это предвыборные обещания и агитация. Разве не так ты жил на земле? Ты свой выбор сделал. Полезай в котел.



Те, кто занимается геральдикой прекрасно знают, что серп и молот это символы потусторонних и злых сил. Скрещенные эти орудия означают смерть. Звезда - это символ воинственного Марса. Знак хлебного колоса это просто золото, то есть золотой цвет и ничего более. Красные ленты с золотыми надписями на них это АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЛЕНТА – лента красного цвета, применявшаяся в гербах областей, градоначальств и в гербах уездных городов. На ленте писалось название золотом. Восходящее из под южного полюса земли Солнце неестественно и создано бредовыми идеями художника.

Со;лнце — гербовая фигура, относящаяся к числу не геральдических. Обычно солнце имеет восемь прямых лучей и восемь изогнутых. Если лучи только прямые, то такое солнце называется сияющим, только изогнутые — пламенеющим. Солнечный диск, как правило, имеет человеческое лицо. Если солнце не естественного золотого цвета или не соответствует лучам, оно обычно называется ТЕНЬЮ солнца.

Ну и наконец лозунг герба.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (нем. Proletarier aller L;nder, vereinigt Euch!) — один из самых известных интернационалистических коммунистических лозунгов. Впервые был высказан Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии»:



"Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путём насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!"



Мне сложно понять, в каком угарном состоянии рисовался этот герб и почему там перепутаны стороны света, да и место восхода Солнца, однако все закончилось так, как этот герб обещал. В России больше нет пролетариата и трудового крестьянства. Восстановление всего этого только начинается, поскольку скульптура рабочий и колхозница с ВДНХ никак не напоминает мне тех людей, которых я видел в СССР. Они не были не пролетариатом, ни крестьянами. Они были именно рабочими и колхозниками.

Источник: https://www.proza.ru/2018/11/04/1209