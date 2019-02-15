Подъем фрегата “Хельге Ингстад” откладывается

Анонсированные еще на январь работы по подъему фрегата "Хельге Ингстад" так и смогли начаться из-за систематической плохой погоды.Последний раз начало подъема сдвинули на 7 февраля, но из-за переменчивой погоды сроки поднятия фрегата вновь перенесли.Нанятый по контракту с министерством обороны специалист-метеоролог должен представить такую сводку погоды, которая гарантиет временное окно от 4 до 6 дней, когда море будет спокойным, после чего с помощью установленных цепей и кранов, судно начнут аккуратно спрямлять и поднимать, дабы заделать пробоину и начать буксировку в Хааконсверн. Шторм в период проведения операции может привести к печальным последствиям, поэтому вопрос затягивается.Эксперт же заявляет военным, что "нам повезет, если сможем начать работы по подъему до Пасхи" и вообще, требуемое окно спокойной погоды в этот период времени бывает слишком редко, чему виной коварная атлантическая погода в этих широтах.По сути, человек на фото должен сказать, в какие сроки начнется операция по подъему. Военные его поторапливают. Но пока что он скептически настроен относительно скорого начала операции.С фрегата пока что сняли часть вооружения и откачали часть топлива, но военные подгоняли спасателей, так как чем дольше корабль лежит под водой, тем меньше перспектив сделать с ним что-либо, чем впоследствие распилить на металл.Спасатели же говорят, что срок подъема может растянуться, приводя пример длительного подъема лайнера "Коста Конкордия", что вызывает раздражение у военных, явно не готовых к таким срокам.Но против природы не попрешь.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4780339.html