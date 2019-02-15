Победа в битве при Бурее

Такого обилия шитых золотом звезд на погонах и генеральских лампасов давно не видела дальневосточная тайга. Сразу два заместителя министра обороны России — генерал армии Дмитрий Булгаков и генерал-полковник Андрей Картополов — со свитами высадились с вертолетов на окоченевший на тридцатиградусном морозе берег реки Бурея. В эти дикие места генералов привело важное событие — окончание расчистки инженерными войсками русла Буреи от последствий сильнейшего оползня, угрожавшего затоплением не только окрестным селам Чекунда, Усть-Ургал и поселку Станции Эльга, но и участку железной дороги.

С декабря над устранением последствий стихийного бедствия в полевом лагере в сложнейших погодных условиях самоотверженно трудились около 500 военных. Точно рассчитанными взрывами в общей сложности 10 тонн тротила они восстановили русло Буреи посреди обрушившихся в него миллионов тонн скальных пород. По мнению специалистов, это было действительно отличная и очень квалифицированная работа. Но вот то, что стало происходить на месте события с прибытием двух генерал, не могло, на мой взгляд, не вызвать удивления. Во всяком случае, градус пафоса в их речах явно зашкаливал.

Генерал-полковник Картополов, если кто не в курсе, — это не только замминистра, но и нынешний начальник недавно восстановленного Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ГлавПУРа) России.

Очевидно, исходя из новых служебных обязанностей, значение «битвы при Бурее» в недавнем прошлом командующий Западным военным округом попытался поднять просто на недосягаемую высоту. Вот что сказал на скромном таежном митинге Андрей Валерьевич: «Сегодня здесь, на реке Бурея, мы стали свидетелями грандиозного для нашей страны события… Это был единый порыв всех в борьбе с нависшей угрозой. И за этой борьбой с напряжением следила вся страна».

Каково? Особенно - про «грандиозность события» для страны, претендующей на звание великой державы? Просто признайтесь генералу Каргополову: вы действительно уснуть не могли с декабря по середину февраля, если с вечера не удостоверились, что на Бурее скоро все нормализуется?

Но это бы еще — ладно. Будем считать: только осваивающийся в новом качестве начальник сильно обновленного ГлавПУРа слегка переусердствовал в торжественных эпитетах. Но дальше-то, дальше…

Вместе с Дмитрием Булгаковым Картополов торжественно вручил участникам спасательной экспедиции по удивительно оперативно учрежденной Министерством обороны медали «Участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на реке Бурея». Таким образом стране стало известно, что и без того ставшая необъятной при Сергее Шойгу линейка ведомственных наград его ведомства удлинилась еще на один пункт.

Вообще складывается впечатление, что месяца не проходит, чтобы на рабочий стол Сергею Кужугетовичу не ложилась на утверждение казенная бумага с описанием очередной ведомственной медали и иных знаков отличия. Итог? Не знаю, как сегодня в войсках, но кители некоторых генералов из центрального аппарата Минобороны выглядят куда красочней, чем запыленные гимнастерки комбатов или комдивов, в 1945-м штурмовавших Будапешт, Прагу, Берлин.

Вот скажите: для чего все это? Ликвидация стихийного бедствия на дальневосточной реке действительно заслуживала отдельной медали, выпущенной тиражом всего в 500 экземпляров? И доблесть на самом деле не жалевших сил и здоровья на берегах Буреи военных инженеров не могла бы быть отмечена как-то иначе?

Допустим, памятным Знаком отличия «За заслуги» военнослужащих Инженерных войск МО РФ (учрежден 30 октября 2015 года)? Или Знаком отличия офицеров Инженерных войск (учрежден 18 августа 2000 года)? Наконец, медалью «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения» (учреждена 18 июня 2000 года)? А вдруг подошла бы медаль «За заслуги в материально-техническом обеспечении» (учреждена 12 декабря 2014 года)?

А ведь в распоряжении Минобороны существует просто ворох и других регалий, изобретенных в последние годы при несомненном деятельном участии Шойгу. И, как представляется, подобающих рассматриваемому нами случаю. Имею в виду, предположим, медаль «За воинскую доблесть» двух степеней. Или медаль «За отличие в военной службе» трёх степеней (возможно, вы удивитесь, но обе учреждены приказом министра обороны РФ № 777 в один и тот же день — 14 декабря 2017 года).

В перечне придуманных при Шойгу и экстренно изготовленных с его благословения наград многое выглядит, мягко говоря, странновато. Медаль — ведь это изначально все же знак отличия, верно? А не свидетельство простой причастности к чему-либо. Стало быть, она должна выдаваться не всем подряд, в нужное время оказавшимся в нужном месте, а только лишь лучшим.

Если так, то как 26 февраля 2010 года появилась на свет, к примеру, медаль Минобороны «За участие в военном параде в День Победы»? Или медаль «Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2012» (31 июля 2013 года).

Впрочем, даже в этом ряду совсем уж загадочно выглядит медаль «Участнику маневров войск (сил) «Восток-2018». Извещение о ней на портале госзакупок появилось в ноябре прошлого года. При этом выяснилось, что потратить на это оборонное ведомство вознамерилось 76 999 986 рублей 16 копеек. Что само по себе примечательно. Но все же не это самое странное.

Из указанного сообщения следует, что потребность МО РФ в новой награде составляет ровно 339 566 экземпляров. Такая поразительная «некруглость» казенной цифры, казалось бы, может означать только одно: ведомство заранее скрупулезно подсчитало число участников маневров, состоявшихся с 11 по 17 сентября. И велело им заранее вертеть дырки в мундирах.

Увы, обычная логика здесь, как оказалось, «не катит». Потому что по заявлению начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова, сделанному перед военными атташе 6 сентября 2018 года, в маневрах «Восток-2018» было задействовано 297 тысяч военнослужащих. То есть — почти на 40000 солдат и офицеров меньше, чем задумано заготовить для них медалей.

Мучит вопрос: кому достанутся остальные регалии? Ну, самому Сергею Кужугетовичу. Ну, Герасимову. Кому еще?

Сознайтесь, теперь вам не кажется удивительным сообщение пресс-службы Большого Московского цирка (БМЦ) Эдгарда Запашного от 5 февраля прошлого года, что его сотрудники и некоторые участники Клуба веселых и находчивых (КВН) приказом Шойгу награждены медалью «Участнику военной операции в Сирии»? В пресс-релизе БМЦ так и сказано: «Сегодня в стенах Большого Московского цирка чествовали героев».

Вот тут и кроется главный в нашем сегодняшнем разговоре вопрос: на самом ли деле такими уж героями являются замечательные столичные клоуны и юные хохмачи из КВНа, разок или два слетавшие на авиабазу Хмеймим чтобы хоть как-то скрасить будни воюющих — а, случается, и погибающих там! — российских военнослужащих? И справедливо ли, что грудь и тех, и других отныне украшает одна и та же медаль?

Полагаю, пора подвести итог. Когда хотя бы бегло знакомишься с перечнем ведомственных наград Минобороны, то ясно понимаешь: для того, кто успешно и долго служит в Вооруженных силах, с некоторых пор действительно становится проблемой все полученное из рук начальства сначала правильно расположить на парадном кителе, а потом ходить в нем, не горбясь под тяжестью брякающего металла. Помните бессмертное филатовское про Федота-стрельца: «Ишь, медаль! Большая честь! У меня наград не счесть: Весь обвешанный, как елка. На спине — и то их шесть!».

И к чему нам такие смешные аллюзии? А, Сергей Кужугетович? Ведь это очень плохо, когда воинские награды народ начинает не столько чтить, сколько подшучивать над ними.

PS. Огромная просьба к коллегам с Первого и других каналов, запомнить, что в России на Дальнем Востоке есть река БурЕя. Ударение на букву Е (от слова буреть). Нет реки Бурии, БуреЯ — как торжественно сообщают в своих ударных репортажах тележурналисты, даже не потрудившись узнать, как правильно произносится название. Дальневосточникам это просто дико и стыдно слышать.