Открытым текстом 15.02.2019

Удав не ломает добыче рёбра. Он только стягивает кольца, когда жертва выдохнет, и мешает вдыхать. На Западе искренне веруют: санкции надо ужесточать, как только их мишень даст слабину. А если не даёт — искать повод.

Во вторник британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на авторитетные для неё источники, что Соединённые Государства Америки и Европейский Союз близки к принятию новых санкций против Российской Федерации.

Законопроект, внесённый в среду в конгресс СГА, предлагает действия против новых выпусков суверенных облигаций РФ, против энергопроектов РФ за её пределами, включая торговлю сжиженным природным газом, против российских информационных технологий и нескольких банков, а заодно против 24 сотрудников ФСБ, включая пограничников, и российского судостроения, поскольку СГА сообщили ЕС, что санкции отвечают на инцидент 25 ноября у входа в Керченский пролив.

Открытым текстом спрашиваю: а почему санкции за события трехмесячной давности вводятся именно сейчас?

Внимание — ответ! Это, безусловно, сигнал. Порошенко заявил, что намерен снова нарушить полуторавековые правила прохода через Керчь-Еникальский канал. И Запад нас предупреждает: “Не мешайте триумфальному проходу флотилии Пети под Керченским мостом”.

Через полтора месяца на Украине — первые после государственного переворота законные выборы президента. Пете нужна победа. Или военное положение, чтобы отменить выборы и ещё немного посидеть не на скамье подсудимых.

Сойдёт любой исход. Ближе к выборам он пошлёт на заведомо преступный скандальный прорыв новые корабли. Да ещё и западных наблюдателей туда заманит в надежде подставить их под выстрелы наших пограничников. Придётся нам бороться с морскими хулиганами другими средствами. Например, ловить их рыболовными сетями.

Зря смеётесь: когда сеть наматывается на винт, корабль сразу теряет ход. А на следующую попытку прорыва специалисты ещё что-то придумают.

Попытки будут. У Порошенко выбора нет. Вот те, кому выгодно оставить паханом над Украиной эту шестёрку, и намекают: разыгрывай военную карту, Петя, — ничего тебе за это не будет.

Продюсер Би-би-си Далати, ответственный за освещение событий в Сирии, открытым текстом сообщил, что в апреле в сирийском городе Думе не было зариновой атаки, а в городском госпитале отсняли фейк ради пропагандистского скандала.

Цитирую:

“После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб. Атака была, зарин не использовался, но мы должны дождаться, когда ОЗХО подтвердит, использовался хлор или нет. Однако всё остальное вокруг атаки было сфабриковано для максимального эффекта”.

Тогда Российская Федерация сразу же открытым текстом указала на признаки липы. Но западная крыша ближневосточного террора, как и задумано, во всём обвинила законную власть Сирии. Причём обвинила не на словах,а на деле. Соединённые Государства Америки выпустили по Сирии больше сотни крылатых ракет. Из них десятка три даже долетели до разных заброшенных больниц и лабораторий. Потом международные разбойники упёрлись рогом, чтобы не признаваться ни в преступлениях своих шестёрок, ни в собственных.

Российская Федерация и Сирия предоставили бесспорные доказательства постановки видеоролика. Опубликованы свидетельства участников съёмки — в том числе не только сотрудников больницы, но и главного персонажа, показанного крупным планом. Этот мальчик даже приехал в Гаагу, чтобы в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия рассказать, как проходила инсценировка. Представители СГА и их подельники демонстративно не пришли на брифинг, где выступал и он, и другие свидетели.

Открытым текстом объясняю: преступники не любят, когда им в лицо показывают доказательства. Но отвертеться от продюсера Би-би-си, всё ещё провозглашающей себя образцом достоверности, куда труднее, чем от тех, кого коллективный Запад объявил нерукопожатными. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Владимировна Захарова открытым текстом указала, что даже подельники СГА уже не могут закрывать глаза на липу, и напомнила, что ещё в апреле, по горячим следам, именно РФ доказала лживость не только “Белых касок”, но и тех, кто их оплачивает.

Источник – http://ren.tv/

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-15-02-2019/