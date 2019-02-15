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О перевооружении Японии

13:26. 15 февраля 2019 Просмотров - 101 3 коммент. Опубликовал:


Обзорный материал о причинах усиливающейся милитаризации Японии и усилении ее вооруженных сил.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4779853.html

Метки: азия, Дальний Восток, Китай, кндр, северная корея, США, тайвань, тихий океан, южная корея, ядерное оружие, Япония
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3 коммент.»

  • 18006 15650
    Вячеслав 15 февраля 2019 в 15:49 Ссылка Пометить
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    Их затопит скоро – плоты надо готовить, паромы… Договариваться пора бы уже со странами, которые их к себе смогут пустить… А они хренью занимаются…

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    • 21554 14089
      Ликвидатор Вячеслав 15 февраля 2019 в 16:08 Ссылка Пометить
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      пустить к себе это?
      https://diletant.media/articles/33584243/

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      • 18006 15650
        Вячеслав Ликвидатор 15 февраля 2019 в 16:19 Ссылка Пометить
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        У нас они особо не разгуляются… Вот небольшой рассказ одного бывшего японского вояки…

        На вопрос, как и что, японец продолжил: “Когда началась война, мы знали, как воюем мы сами. Мы видели, как воюют против нас США, Британия, Канада, Австралия. Мы хорошо знали, как воюют наши союзники – немцы. Но когда пришли русские в 45-м – это было что-то другое. Это был как каток. Они были против нас, как головорезы против младенцев. Оглянуться не успели, как армии уже не было. Они нас просто не заметили”.

        Отсюда мораль, ребята. Да – опыт, боевая слаженность, уровень маттехоснащенности Красной Армии образца 1945 были на высоте. Но не это главное и в рассказе старого деда-японца это есть.
        Называйте это, как хотите: русский дух, духовность, скрепы. Но это существует.
        И нет на свете воинов, кроме русских. Ну еще, пожалуй, немцев. И всё, ребята.
        Взгляните правде в глаза.
        Ни англосаксы, ни евреи, ни арабы, ни тюрки, ни джигиты – нет. Вылазки (нале-ты/набеги), партизанщина, спецоперации – не более.
        Но война по-крупному, Stalemate, как говорят сами американцы – это только две нации на земле.
        Не атомную бомбу кинуть, а зарубиться.
        Воевать на минимуме, терпеть лишения, против преимущества противника неважно в чем.

        Японцы это прочувствовали на собственной заднице.

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