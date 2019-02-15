О перевооружении Японии
13:26. 15 февраля 2019 Просмотров - 101 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Обзорный материал о причинах усиливающейся милитаризации Японии и усилении ее вооруженных сил.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4779853.html
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Их затопит скоро – плоты надо готовить, паромы… Договариваться пора бы уже со странами, которые их к себе смогут пустить… А они хренью занимаются…
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пустить к себе это?
https://diletant.media/articles/33584243/
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У нас они особо не разгуляются… Вот небольшой рассказ одного бывшего японского вояки…
На вопрос, как и что, японец продолжил: “Когда началась война, мы знали, как воюем мы сами. Мы видели, как воюют против нас США, Британия, Канада, Австралия. Мы хорошо знали, как воюют наши союзники – немцы. Но когда пришли русские в 45-м – это было что-то другое. Это был как каток. Они были против нас, как головорезы против младенцев. Оглянуться не успели, как армии уже не было. Они нас просто не заметили”.
Отсюда мораль, ребята. Да – опыт, боевая слаженность, уровень маттехоснащенности Красной Армии образца 1945 были на высоте. Но не это главное и в рассказе старого деда-японца это есть.
Называйте это, как хотите: русский дух, духовность, скрепы. Но это существует.
И нет на свете воинов, кроме русских. Ну еще, пожалуй, немцев. И всё, ребята.
Взгляните правде в глаза.
Ни англосаксы, ни евреи, ни арабы, ни тюрки, ни джигиты – нет. Вылазки (нале-ты/набеги), партизанщина, спецоперации – не более.
Но война по-крупному, Stalemate, как говорят сами американцы – это только две нации на земле.
Не атомную бомбу кинуть, а зарубиться.
Воевать на минимуме, терпеть лишения, против преимущества противника неважно в чем.
Японцы это прочувствовали на собственной заднице.