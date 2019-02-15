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Насилие над детьми в пьющих семьях. Ролик “Общее дело” 18+

09:45. 15 февраля 2019 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Ролик сделан в рамках работ над новым фильмом, который посвящен теме социальных последствий распространения алкоголя в нашем обществе. http://donation.obshee-delo.ru/

Большинство детей в выпивающих семьях проходят через ад воспитания пьяными родителями: оскорбления, побои и даже изнасилования. Острый вопрос насилия над детьми поднимается в новом ролике “Общего дела”.

Поддержать создание нового фильма http://donation.obshee-delo.ru/
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9TSlqjKwf9g

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