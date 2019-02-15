Из русского алфавита исчезнет 7 букв.
О решении реформировать орфографию русского языка сообщила министр науки и образования Ольга Васильева. Проект реформы разработан министерством совместно с Высшей школой экономики и Иркутским государственным университетом путей сообщения. С начала 2020 года из языка исчезнут буквы «ы» и «ъ», вместо которых будет употребляться «ь» (мягкий знак). Вместо буквы «ё» будет использоваться буква «е», а вместо букв «ц», «х», «ч», «ш» и «щ» будет введена новая буква, начертание которой находится в процессе утверждения.
По словам Васильевой, приведение количества букв в русском алфавите к международным стандартам очень важно для развития страны. Многочисленные научные исследования, на которые ссылается министр, доказывают оптимальность количества букв 26 в письменности любого народа сатирическоеизданиеиапанорама. Цивилизации, в алфавитах которых ровно 26 букв, развиваются быстрее и реже переживают политические кризисы. К тому же, сокращение алфавита позволит сократить учебные часы, выделяемые на русский язык, до 2 часов в неделю, и тем самым освободить место для более важных учебных дисциплин, таких как «Основы православной культуры» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Напомним, последняя реформа русского алфавита проводилась в 1918 году, когда из языка пропали буквы «ер», «ерь» и «ять».
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Попробовал найти первоисточник,а тама- ..”Сайт не может обеспечить безопасное соединение”.)Что такое Скамарох,вроде до первого апреля еще долеко.)))
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вот вам и Васильева-многодетная мать.Тоже хочет отметиться.Очень хорошо сотрудничает с высшей школой экономики.а может все остальные вузы закрыть?а потом и на латиницу..Васильева тоже человек-хочет известности((
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Это фейк