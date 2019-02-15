Фонтаны разных стран в фотографиях
17:13. 15 февраля 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Предлагаем полюбоваться на самые красивые фонтаны мира. В эту подборку мы не стали включать строгую классику или роскошное барокко. Посмотрите лучше на самые смелые, самые авангардные творения архитекторов со всего мира, где фонтан — произведение искусства и одновременно элемент городской среды. Фонтан, выполненный в форме кольца, Огайо © Kyle Wood Фонтан Стравинского, Франция © pisaphotography / Shutterstock.com Фонтан Джули Пенроуз, или «Непрерывный», Колорадо–Спрингс, США © S P Photography Фонтан наций, Флорида, США © wallpaper Фонтан «Лодка», Валенсия, Испания © shutterstock Поющий фонтан, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты © shutterstock Фонтан «Монжуик», Испания © shutterstock Танцующий фонтан «Белладжио», Лас-Вегас, США © Andrew Zarivny / Shutterstock.com Фонтан «Лунная радуга», Сеул, Южная Корея © shutterstock Фонтан «Метаморфозы», США © DigiDreamGrafix.com Фонтан-вулкан, Объединенные Арабские Эмираты © Jon Hicks Магический фонтан «Кран, висящий в воздухе», Кадис, Испания © l M Фонтан-водоворот «Харибда», Сандерленд, Великобритания © alh1 Фонтан «Сваровски», Инсбрук, Австрия © shutterstock Фонтан богатства, Сингапур © shutterstock Фонтан «Тоннель сюрпризов», Лима, Перу © leggypeggy.com Фонтан «Бог-отец на радуге», Стокгольм, Швеция © rubiphoto / Shutterstock.com Фонтан «Рвота», Лондон, Англия © Stephan Burn
Источник: http://nashaplaneta.su/news/fontany_raznykh_stran_v_fotografijakh/2019-02-15-64168