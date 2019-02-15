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Фонтаны разных стран в фотографиях

17:13. 15 февраля 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:


Предлагаем полюбоваться на самые красивые фонтаны мира. В эту подборку мы не стали включать строгую классику или роскошное барокко. Посмотрите лучше на самые смелые, самые авангардные творения архитекторов со всего мира, где фонтан — произведение искусства и одновременно элемент городской среды. Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан, выполненный в форме кольца, Огайо © Kyle Wood Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан Стравинского, Франция © pisaphotography / Shutterstock.com Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан Джули Пенроуз, или «Непрерывный», Колорадо–Спрингс, США © S P Photography Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан наций, Флорида, США © wallpaper Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан «Лодка», Валенсия, Испания © shutterstock Фонтаны разных стран в фотографиях Поющий фонтан, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты © shutterstock Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан «Монжуик», Испания © shutterstock Фонтаны разных стран в фотографиях Танцующий фонтан «Белладжио», Лас-Вегас, США © Andrew Zarivny / Shutterstock.com Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан «Лунная радуга», Сеул, Южная Корея © shutterstock Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан «Метаморфозы», США © DigiDreamGrafix.com Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан-вулкан, Объединенные Арабские Эмираты © Jon Hicks Фонтаны разных стран в фотографиях Магический фонтан «Кран, висящий в воздухе», Кадис, Испания © l M Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан-водоворот «Харибда», Сандерленд, Великобритания © alh1 Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан «Сваровски», Инсбрук, Австрия © shutterstock Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан богатства, Сингапур © shutterstock Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан «Тоннель сюрпризов», Лима, Перу © leggypeggy.com Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан «Бог-отец на радуге», Стокгольм, Швеция © rubiphoto / Shutterstock.com Фонтаны разных стран в фотографиях Фонтан «Рвота», Лондон, Англия © Stephan Burn

Источник: http://nashaplaneta.su/news/fontany_raznykh_stran_v_fotografijakh/2019-02-15-64168

Метки: мир вокруг нас
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