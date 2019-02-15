Документы к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
05:20. 15 февраля 2019 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
МО РФ к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана выложила документы посвященные участию советских войск в операциях на территории Афганистана.
149-й гвардейский мотострелковый полк.
122-й стрелковый полк.
181-й стрелковый полк
Личные карточки
Аушев Руслан Султанович в мае 1982 года был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» с присвоением звания Герой Советского Союза за оказание интернациональной помощи афганскому народу. Проходил службу в должности командира мотострелкового батальона 180-го мотострелкового полка, а затем начальника штаба полка.
В командование 40-й армией, которая принимала активное участие в полномасштабных боевых действиях в Афганистане, 30 апреля 1986 года вступил генерал-майор Дубынин Виктор Петрович.
Генерал-лейтенанту Дубынину В.П. 11 ноября 2003 года было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Родина оценила его заслуги, а также проявленное личное мужество и умелое руководство войсками в ходе боевых действий в Афганистане.
Командир отделения группы специального назначения младший сержант Исламов Юрий Верикович был удостоен звания Героя Советского Союза в марте 1988 года. Свой подвиг младший сержант Исламов совершил 31 октября 1987 года, когда в бою у кишлака Дури, вблизи пакистанской границы был дважды ранен, но продолжил вести огонь по моджахедам. Будучи окружен противником, он вступил с ними в рукопашную схватку, после чего взорвал себя и нескольких мятежников последней гранатой.
Группа специального назначения под командованием лейтенанта Кузнецова Николая Анатольевича 21 апреля 1985 года получила задачу уничтожить отряд моджахедов в районе кишлаков Сангам и Даридам провинции Кунар. В ходе выполнения задачи подразделение Кузнецова попало в окружение и было отрезано от основных сил роты. Во время боя был тяжело ранен прапорщик Бахмутов. Лейтенант Кузнецов перенес его в укрытие, а сам вернулся к группе. Отдав приказ своим подчиненным прорываться из окружения, он с тремя бойцами остался обеспечивать прикрытие.
Сам он на тот момент также был ранен в ногу. Когда лейтенант Кузнецов понял, что душманы хотят взять их в плен, он приказал солдатам отходить к своим, а сам продолжал вести огонь по противнику, прикрывая товарищей. Когда патроны кончились, он стал отбиваться гранатами, последней шестой взорвав себя и подошедших к нему моджахедов. Звание Героя Советского Союза было присвоено Кузнецову Николаю Анатольевичу посмертно 21 ноября 1985 года.
Лейтенант Стовба Александр Иванович известен не только как воин-интернационалист, который отдал свою жизнь в бою на афганской земле, но и как воин-поэт. Его творчество получило заслуженное признание, и он был посмертно принят в члены Союза писателей СССР. Его подвиг был оценен Указом Президента СССР от 11 ноября 1990 года, когда Александру Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
29 марта 1980 года недалеко от города Чуран мотострелковый взвод под его командованием в бою был отрезан противником от основных сил. Подразделение лейтенанта Стовбы окружили превосходящие силы душманов, он отдал приказ своим бойцам отходить, а сам, раненный в ногу, прихватив пулемет, выбрался из горящей боевой машины пехоты и стал прикрывать их отход. Схватка была неравной, лейтенант Стовба пал смертью храбрых.
Полностью документы смотреть здесь http://mil.ru/files/files/afgan30/
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4779031.html