Встреча на высоте: что обсудили в горах Путин и Лукашенко

Энергетика, торговля сельхозпродукцией и интеграционные вопросы. Все это темы сегодняшних переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии прилетел в Россию с трехдневным рабочим визитом. Встреча прошла в Сочи и, несмотря на насыщенную повестку, политики нашли возможность ненадолго прервать официальную программу, чтобы покататься на лыжах.Вслед за маленьким Ваней с президентом просит сфотографироваться и взрослый мужчина. Вообще-то у главы государства расписана каждая минута, но здесь, на сочинских горнолыжных склонах все располагает к неторопливому ожиданию, пока телефон наконец заработает и сделает снимок.Красивейшие горные склоны. Первоклассные трассы. Владимир Путин — в красном горнолыжном костюме. Лукашенко — в черной шапке с помпоном.В Красной поляне сейчас тысячи лыжников и сноубордистов. Кто-то приезжает сюда постоянно. Другие только открывают для себя сочинские горнолыжные курорты.Высота почти 1400 метров над уровнем морем. Вокруг заснеженные вершины — хорошая возможность не только обсудить накопившиеся вопросы, но и оценить виды Красной поляны.Погода теплая, даже гулять можно без верхней одежды. Путин и Лукашенко еще перед началом переговоров оживленно беседуют — это их первая встреча в этом году.“Как и договаривались, мы пообщаемся в такой неформальной обстановке. У нас будет возможность встретиться и сегодня, поговорить и завтра, и послезавтра”, — сказал Путин.“Для меня это родной дом. Я ехал по новой дороге вчера вечером, уже поздно вечером, к ночи, и вспоминал ту тяжелую, страшную советскую трассу, по которой мы перемещались, страшно было смотреть вниз. Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория”, — отметил Лукашенко.В Сочи ключевые министры. Антон Силуанов разговаривает с послом России в Белоруссии Михаилом Бабичем. Сосредоточен и Максим Орешкин. Один из главных вопросов обсуждения — ситуация в сфере энергетики. В конце прошлого года Лукашенко снова назвал тарифы на газ для Белоруссии завышенными. Минск считает, цены должны быть на уровне внутрироссийских. Но “Газпром” поясняет: два года назад соседи получили скидку.В итоге российский газ для Белоруссии, в прошлом году стоил 129 долларов за тысячу кубометров, а в этом будет даже дешевле — 127. Незадолго до нового года Москва и Минск условились выработать предложения по формированию цены на газ. В любом случае, — дает понять Путин — два соседних государства давно и успешно решают все возникающие сложности.“Знаю, что у нас бывают здесь и шероховатости, бывают и проблемы. Но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались и дальше. Конечно, одной из важнейших сфер является сфера энергетики. Объемы поставок углеводородов — и нефти, и газа — они сохраняются на том уровне, о котором мы с вами договариваемся”, — сказал президент России.Тема энергетики — одна из ключевых, но не единственная. Сотни российских и белорусских предприятий успешно сотрудничают. А в Белоруссии очень ценят российский рынок.“Какие бы не были конфликты и скандалы, мы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску”, — заявил президент Белоруссии.Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Белоруссии, — напоминает Путин — на ее долю приходится почти половина товарооборота республики. В свою очередь российская сторона активно кредитует соседей.“Белоруссия очень дисциплинированно в финансовом смысле исполняет свои обязательства. Это позволяет нам работать по крупным проектам. Для нас Белоруссия является важнейшим стратегическим партнером, союзником. И для меня очень важно сверить часы с президентом Белоруссии и по этим вопросам, включая и вопросы, кстати говоря, интеграции на постсоветском пространстве”, — отметил Путин.Впереди — продолжение переговоров. И, по всей видимости, речь зайдет о самых разных сферах сотрудничества

Источник: http://2planeta.ru/news/vstrecha_na_vysote_chto_obsudili_v_gorakh_putin_i_lukashenko/2019-02-13-70956