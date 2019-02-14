Сурков – “волшебник” Изумрудного города.
Историк и публицист Александр Колпакиди разбирает статью Владислава Суркова под названием "Долгое государство Путина". На сколько адекватны утверждения главного идеолога Кремля? Действительно ли Путин является основателем четвертой империи, которая по своим достижениям равна государственности Петра первого и Ленина?... Телеканал «Сталинград» в социальных сетях: https://www.facebook.com/TelekanalSta... https://vk.com/kanalstalingrad https://ok.ru/group/54021826674818 https://twitter.com/KanalStalingrad Телеграмм: @kanalstalingrad или t.me/kanalstalingrad Инстаграм: telekanalstalingrad
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…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
Согласен со ВСЕМ – ЧТО сказано в ВИДЕОролике!
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Небольшие ТЕЗИСЫ о НЫНЕшнИХ полит-ЧЛЕНАХ Руси:
1.Путин – “коврик” у Сталинского Времени!
2.Путин – полит-СИМУЛЯТОР!
3.Правящие ЧЛЕНЫ(ВСЕ!)- полит-ПАРАЗИТЫ=ВРЕДители!
4.Обслуживающая “свита” это – ХОЛУЙствующие-”ПАМПЕРСЫ”!
5.НЫНЕшняя “власть=МАСТЬ” РФ – Главный ВРАГ России!!!
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~~~ ПАМПЕРСтвующие…~~~
_Путин Много Хорошего – Сделал для Руси!
И это Скажет каждый – только ЛИШЬ спроси!
Он Старался ИЗО-ВСЕХ Сил и – Россию Сохранил!
НО…Он ОШИБКУ совершил,Он – ЧУЖ`ИХ к себе доПУСТИЛ…
_И эти – ЧУЖЕ-рылые…по ЦУ из-вне…
ДАЮТ ему “советы”…КАК рулить в стране…
ОШИБКА Вовы в том,что Он – ИМ доверяет!
И в итоге Имидж – Реально Свой ТЕРЯЕТ!
["верная" СВОРА - Его УМЕЛО ПОДСТАВЛЯЕТ...]
_ПОЛИТИЧЕСКИМИ-”ПАМПЕРСАМИ” – ИХ называют…
Практически ВСЕХ “верных”,кто Путина ОКРУЖАЮТ…
Свою ЗАМЕНУ…эти ПАРАЗИТЫ чувствуют-ощущуют…
Вот РАЗНЫМИ заявами – МЕСТА сохранить и ЖЕЛАЮТ…
_Этот сурков – один их такИХ…в чём НЕТ сомнения!
он ДОЛГО Внушает Путину – НУЖНЫЕ(кому…)мнения!
ВРЕД его – БЕЗ сомнения – Стал Вова ПОНИМАТЬ…
*Путин его,как и МНОГИХ…Будет i ЭТОГО – Отстранять…
[этот сурков - СТАЛ Реально - ПВВ дискредитировать...]
_поСМОТРИТЕ…поСЛУШАЙТЕ только ТО,
“ЧТО” говорят-ВЕРЕЩАТ в России ИНЫЕ…ТЕ,
Кого в России НАЗЫВАЮТ…”ПАМПЕРСтвующие”…
России ВРЕДители,России РАЗРУШИТЕЛИ!
[они - ЗОМБИруют народ - эти ПАРАЗИТЫ,
Этот - ПАМПЕРСтвующий у "власти=масти" СБРОД]
_ТакИХ…как ЭТОТ сурков – ЧЁРНЫМИ-кардиналами зовут…
И…именно ИХнИМИ стараниями – Русь РАЗРУШАЮТ…
Вот ТАКИЕ – полит-МЕТОДАМИ – Русь ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ…
И именно “ОНИ”(ИМИ…)в итоге…Путина СВЕРГНУТ…
_НО…Разное Говорит о том,что ПВВ – Стал Понимать…
ТО,что от НЫНЕшнИХ “верных” ему – Пора Власть Очищать…
ПОРА от такИХ…Россию СРОЧНО…Освобождать!
*Ну так – Люди в России – Начните Ему Помогать…!!!
““““““““““““““““`[42-103,1]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 13-2-19.
P.S. ТО,что в НЫНЕшней России – Её Главный ВРАГ НЫНЕшняя,
–> Т.Н.”власть=МАСТЬ” – НИКТО НИГДЕ НЕ сомневается!
Именно ЭТОЙ “властью=МАСТЬЮ” – Россия ИЗНУТРИ и Разрушается!
ЭТОЙ,КРИМИНАЛЬНОЙ “мастью” – Россия РАЗГРАБЛЯЕТСЯ!
* “ОНИ”,эти “правители” – Основные ВРЕДители!
*** Мир Верно Поступает,что “ИХ” – Санкциями “награждает”!!!