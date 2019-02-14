Сурков – “волшебник” Изумрудного города.

Историк и публицист Александр Колпакиди разбирает статью Владислава Суркова под названием "Долгое государство Путина". На сколько адекватны утверждения главного идеолога Кремля? Действительно ли Путин является основателем четвертой империи, которая по своим достижениям равна государственности Петра первого и Ленина?... Телеканал «Сталинград» в социальных сетях: https://www.facebook.com/TelekanalSta... https://vk.com/kanalstalingrad https://ok.ru/group/54021826674818 https://twitter.com/KanalStalingrad Телеграмм: @kanalstalingrad или t.me/kanalstalingrad Инстаграм: telekanalstalingrad

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lCEuKN6C7ZQ