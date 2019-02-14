Сталинград — провал политического мышления Гитлера

Концептуал СМИ Николай Стариков в программе «Зеркало истории»

115 лет подвигу крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в порту Чемульпо. Причины провала Гитлера под Сталинградом. А также многое другое в комментарии писателя и общественного деятеля Николая Старикова.



Каковы геополитические интересы России сегодня? Какими они были раньше? Изменилось ли хоть что-нибудь за прошедшие века? Ответы дадут:

Книги Старикова Николая Викторовича



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