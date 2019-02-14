Сталинград — провал политического мышления Гитлера
Николай Стариков в программе «Зеркало истории»
115 лет подвигу крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в порту Чемульпо. Причины провала Гитлера под Сталинградом. А также многое другое в комментарии писателя и общественного деятеля Николая Старикова.
Каковы геополитические интересы России сегодня? Какими они были раньше? Изменилось ли хоть что-нибудь за прошедшие века? Ответы дадут:
Книги Старикова Николая Викторовича
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/stalingrad-proval-politicheskogo-myshleniya-gitlera