Скажи мне правду, либерал!

Экономический форум в Давосе потерял прежний свой шик и лоск. Большинство лидеров мировых держав проигнорировало этот "элитный междусобойчик". Они явно заняты строительством своих регионально-феодальных замков: возведением зубчатых стен, сооружением крутых валов, рытьём глубоких рвов.

Медленно, но неумолимо проседает и рушится колоссальная конструкция международной экономической системы. Слышен грозный гул в облаках — это складываются верхние арки и колонны новой Вавилонской башни, построенной жрецами и алхимиками мировых финансов. Один за другим падают великие идолы либерализма. Они, казавшиеся ещё вчера незыблемыми великанами, теперь с тяжёлым грохотом ударяются оземь и рассыпаются в первозданный прах.

Что же делать? Как реагировать на тектонические сдвиги, случившиеся в мире?



Одна лишь Ангела Меркель, этот меркнущий ангел Европы, почтила своим присутствием обмелевшее собрание, обычно состоящее из тузов международного бизнеса и их обслуги. Читая список гостей и участников нынешнего форума, почему-то вспоминается грустный шлягер 80-х годов прошлого века "Куда уехал цирк, он был ещё вчера…".

Действительно, цирк уехал…

Российская делегация пёстрым табором расположилась на заснеженном альпийском лугу, устроив своеобразный пикник на обочине мирового кризиса. Всё это называлось "Деловой завтрак Сбербанка в Давосе". Внутри и вокруг витал легковесный бессодержательный трёп, с "сю-сю" про "малый бизнес".



Дальше констатации факта, что глобализм сворачивается, дело не шло. Правда, председательствующий, Герман Греф, в свойственной ему игривой манере предложил гостям обсудить, как же остановить эту ужасно противную тенденцию. Все охотно согласились "размять" этот важный вопрос и дружно проголосовали за необходимость возврата к практике глобализации.

Что ж, российские либералы всё забыли и ничему не научились. "Кощей Бессмертный" российской политики Анатолий Чубайс поучал: "Вы думаете, за процессами деглобализации просматривается крах либерализма? Ничего подобного, это всего лишь кризис, а не крах! Глобализм неизбежен, ибо высокие скорости перемещения людей и информации приведут человечество к единству…"

Чубайс, не сотрясай воздух благоглупостями! Скажи, наконец, городу и миру страшную правду о себе и о стране, в которой ты живёшь:

"Люди! Тридцать лет мы стремились построить в России рыночную экономику. Тридцать лет, как древние язычники, мы поклонялись "доллару США", "либерализму", "глобализации", "частной собственности", "конкуренции". На алтарь этих рыночных богов мы бросили целый народ. Неслыханные в истории человечества жертвы понесла "эта страна" в 90-е годы XX века. Десятки миллионов умерших и выброшенных из социума российских граждан, сотни миллионов тонн вывезенных за рубеж уникальных природных ресурсов…

Мы уничтожили вторую экономику мира, закрыли НИИ и лаборатории, свернули целые отрасли, открыли иностранцам наши секреты, отдали за бесценок уникальные технологические разработки, а национальное богатство бросили на поддержание стабилизационных фондов путём закупки зелёной резаной бумаги, напечатанной на другом берегу Атлантического океана.

Мы успешно занимались либерализацией внешней торговли. Границы нашей страны фактически оказались открыты для всех внешних игроков, любых товаров и услуг. "Макдоналдс", мерседесы, колготки "Omsa", памперсы, окорочка Буша, холодильники "Bosсh" в два счёта ликвидировали огромную советскую промышленность, превратили "Буран" в развлекательный аттракцион, закрепили за страной устойчивую специализацию в международном разделении труда — роль экспортёра сырья, вечного сырьевого придатка, качающего за доллары нефть и газ на Запад.

Мы при помощи либерализации внутренних цен и макроэкономической реформы привели страну к убийственной и унизительной зависимости от доллара. Мы построили в России финансовую систему, которая душит промышленность и, как пылесос, выкачивает из страны богатства, приводя к обнищанию подавляющего большинства населения.

Мы удивили мир приватизацией. Сотни тысяч больших и малых предприятий ушли с молотка за копейки, были разворованы и впоследствии ликвидированы. Сотни промышленных гигантов были раздроблены, растащены по кускам (как это произошло с РАО "ЕЭС России"), лишены хозяйственных связей с бывшими поставщиками и потребителями.

Мы говорили народу, что все эти ужасные последствия либеральных реформ есть необходимые жертвы, издержки "переходного периода", что вот-вот мы войдём в "цивилизованный мир", сольёмся в экстазе с "объединённым человечеством".

Но, оказалось, что мы были слепы. Оказалось, что мир идёт не туда!

С приходом новых технологий началась эра экономического протекционизма. Торговая война, развязанная США, привела к тому, что все развитые страны мира и Китай выстроили защитные барьеры для своих товаров. Либерализация внешней торговли оказалась мифом, а вводимые повсеместно импортные тарифы — новой неумолимой реальностью.



Новой реальностью стала и защита собственных производителей, повсеместное поощрение инвестиций в собственные технологии и науку.

В мире началась эра политической изоляции, когда население стран в ходе голосования отвергает глобальные наднациональные структуры. В Греции прошёл референдум по выполнению соглашений с ЕС, на котором население проголосовало против. Брекзит — ещё одно подтверждение сказанного, последний гвоздь в крышку гроба глобализма.

Наступила эпоха нового финансового порядка. Кризис Lehman Brothers в США фактически подвёл жирную черту под неконтролируемыми спекулятивными сделками банков.



Регуляторы во всех странах мира стали диктовать свои правила работы банкам и финансовым институтам. Финансовый либерализм закончился. В Китае банковский сектор без стеснения подчиняется государству и является важным элементом стимулирования экономического роста и поддержки национальной экономики.

Что же делать? Как реагировать на тектонические сдвиги, случившиеся в мире?

Мы — не знаем! Мы лишь способны повторять заученные мантры про "свободный рынок" и "малый бизнес".

Наше правительство действует по-прежнему, поклоняется прежним рыночным богам. Наш Центральный банк повышает ставки, убивая ликвидность в экономике, наш Минфин проглатывает унизительные условия, навязанные извне (например, сделку с РУСАЛ), Роснано и Сколково по-прежнему имитируют бурную деятельность, фактически не совершив ничего значимого для технологического рывка.



Цифровые технологии доступны далеко не всем странам мира, а только избранным. Это преимущество и будет определять в будущем баланс мировых сил. Мы же доприватизировались до мышей, а теперь боимся сказать о своём ужасающем эпохальном провале, скинувшем Советский Союз с цивилизационного и геополитического пьедестала в клуб аутсайдеров.

Мы ушли оттуда, куда сейчас идут страны-лидеры, отказались от своих преимуществ, выбрали неправильную стратегию, совершили ошибку, которая хуже преступления. Мы, российские либералы, — идейные банкроты, дауншифтеры цивилизации, наше место — на свалке истории".

Завтрак Сбербанка в Давосе мирно продолжался, представители российской деловой и финансовой элиты пожёвывали хрустящие круассаны и посасывали кислые устрицы…

Тем временем либеральный мир рушился, демонстрируя зловещий эффект домино. Грохот раздавался всё ближе, ближе, ближе…





Андрей Фефелов

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