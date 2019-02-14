Сила генетики. Фотограф объединяет лица родственников в один портрет

Графический дизайнер и фотограф из Квебека Ульрик Коллетт решила показать, насколько родные люди похожи друг на друга. Она создала проект под названием Genetic Portraits («Генетические портреты»), в котором фотографирует двух родственников и затем в графическом редакторе объединяет половинки их лиц в один портрет.Для ее целей не важен пол или возраст — она не стремится сделать людей из одной семьи абсолютно похожими. В одном фото Коллетт соединяет братьев с сестрами, бабушек с внуками и мам с сыновьями. И рассматривать эти портреты можно долго и с интересом.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8311710.html