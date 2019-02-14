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Сила генетики. Фотограф объединяет лица родственников в один портрет

10:57. 14 февраля 2019 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:


Графический дизайнер и фотограф из Квебека Ульрик Коллетт решила показать, насколько родные люди похожи друг на друга. Она создала проект под названием Genetic Portraits («Генетические портреты»), в котором фотографирует двух родственников и затем в графическом редакторе объединяет половинки их лиц в один портрет.

Для ее целей не важен пол или возраст — она не стремится сделать людей из одной семьи абсолютно похожими. В одном фото Коллетт соединяет братьев с сестрами, бабушек с внуками и мам с сыновьями. И рассматривать эти портреты можно долго и с интересом.






















Отсюда

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8311710.html

Метки: генетика, фото
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