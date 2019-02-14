Пчелы могут отличить картины одного художника от другого

Пчелы могут научиться различать европейские и австралийские стили искусства за один день

Давно известно, что медоносные пчелы – это умные создания. Они владеют отличными навыками навигации, они общаются с помощью танца, и они – единственные насекомые, которые могут изучить абстрактные понятия.

Медоносных пчел даже можно было бы назвать знатоками искусства.

Как проходил эксперимент

Пчёлам показали четыре разные картины французского художника-импрессиониста Клода Моне и четыре картины австралийского художника Ногирри Маравили.

В центре каждой картины была небольшая синяя точка. Каждый раз, когда медоносные пчелы приземлялись на синюю точку картины Маравили, они находили маленькую каплю сахарной воды. Однако когда они садились на синюю точку картины Моне, то сталкивались с разбавленным хинином. Хинин не вреден, но очень горький на вкус.

После такого эксперимента пчелы получили следующее задание. Им показали картины двух художников, которые они никогда раньше не видели. Смогут ли они определить разницу между Маравили и Моне?

Все обученные пчелы явно обратили свое внимание на картины Маравили.

Этот эксперимент был продолжением исследования, впервые проведенного командой доктора Джудит Рейнхард в Университете Квинсленда. В первоначальном исследовании Рейнхард смог научить пчел различать картины Моне и Пикассо.

Пчелы быстро учатся

Данная работа не говорит о том, что у пчел есть чувство художественного стиля. Но она показывает, насколько они хороши в изучении и классификации визуальной информации.

Различные художники – будь то Маравили, Моне или Пикассо – предпочитают разные формы композиции и структуры, разные тона. Мы говорим об этом, как об их отличительном стиле. Эти стили узнаваемы для нас.

В эксперименте для пчел каждая картина Моне была горькой, а Маравили – сладкой. Это заставило их узнать, как лучше всего отличить искусство Маравили от Моне.

У пчел отличное цветное зрение. Они могут видеть ультрафиолетовые волны, а не красные. Пчелы могут определить структуру картин: быстро передвигаться вперед и назад, чтобы найти резкие изменения яркости.

В нашем эксперименте пчелы могли обнаружить достаточно различий между Маравили и Моне, чтобы научиться отличать их друг от друга. Они не запоминали картины; вместо этого они искали любую информацию, которая помогла бы им лучше всего отличить художников. Так, они могли бы максимально увеличить сбор сахара и избежать неприятных сюрпризов.

Сходство искусства и цветов

Этот эксперимент использует высокоразвитый навык медоносной пчелы. Пчелы не эволюционировали, чтобы различать художников, но их выживание зависит от правильного выбора: у каких цветов лучшая пыльца и нектар, необходимые для питания улья.

Из-за этого пчелы развили способность очень быстро обрабатывать сложную и едва различимую визуальную информацию. Эти навыки проявляются тогда, когда пчелы добывают себе пропитание. Пчелы быстро учатся улавливать тончайшее различие между свежими и более старыми цветами.

Медоносные пчелы ломают любые стереотипы о том, что насекомые – глупые создания, управляемые инстинктами. У них есть интеллект, который совсем не похож на наш. Но он развился, чтобы помогать пчеле, делать то, что она должна делать.

Трудно не восхищаться такими умными и проницательными существами.

Источник: http://perevodika.ru/articles/1204972.html