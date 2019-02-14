Новости Украины и Новороссии 14 февраля 2019

Майдан на Украине планировали на другую дату – Азаров

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«Опять Путин виноват?»: украинцы язвительно прокомментировали разрушение ДнепроГЭС

Четыре года майданная публика следила за строительством Крымского моста, снабжая Сеть невообразимыми сценариями разрушения 19-километрового сооружения. Невероятные истории имеют место до сих пор, однако пока майданщики отчаянно ломали мост, в полную негодность пришла их собственная инфраструктура.

Речь идет не только об АЭС, на которых регулярно возникают нештатные ситуации. Новой головной болью Украины стала крупная гидроэлектростанция юга Украины – Днепровская ГЭС. Стало известно, что власти Запорожье в экстренном порядке запретили проезд грузовиков по сооружению, а вскоре запрет может коснуться всего автотранспорта. По факту плотина давно разрушена.

Еще в 2009 году украинские эксперты заявили, что в стране состояние крупных дамб вызывают опасения, и ДнепроГЭС в том числе. Специалисты выявили трещины более чем в двадцати бетонных элементах. И что самое интересное, заключение было предоставлено еще в 1997 году. А в 2007 году завершился эксплуатационный ресурс дамбы. Спустя 22 года работы в аварийном состоянии ее, закрыли. А ситуация спровоцировала волну негодования среди местных жителей.

«Дожились. Через плотину нельзя, через единственный мост 1952 года постройки – тоже нельзя. Плавать грузовики не умеют. Коммунисты в январе 1919 года временный мост за 40 дней построили. А «мыевропа» 20 лет строим. Позор! Опять Путин виноват?», – прокомментировали ситуацию жители Запорожья.

Илья Новицкий

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Украинцы активно наполняют пенсионный фонд… Польши

Около миллиона граждан Украины делают отчисления в пенсионный фонд Польши. Об этом со ссылкой на отчет системы социального страхования (ZUS) республики сообщает польское информационное агентство РАР. «Около 1,5 миллиона рабочих из-за рубежа, в основном из Украины, имеют свои счета и делают пенсионные отчисления», — приводит агентство выдержки из отчета на тему «Иностранцы в польской системе соцобеспечения». Согласно польской статистике, больше всего мигрантов едет не из других стран Евросоюза, а из бывших советских республик — Украины, Белоруссии, Молдавии. Из европейских государств главный поставщик мигрантов в Польшу это, как ни странно, не Украина, а Румыния. Большинство мигрантов — мужчины в возрасте от 20 до 49 лет, на их долю приходится 67,3% от всего потока. При этом три из четырех иностранцев, согласно статистике ZUS, приезжают из Украины и работают в Мазовецком, Великопольском и Силезском воеводствах. Польские власти отмечает, что за 10 лет количество мигрантов, зарегистрированных в системе пенсионного фонда, выросло почти в десять раз: с 65 тыс. иностранцев в 2008 году до 569,1 тыс. человек в 2018 году. Основной рост пришелся на период с 2014 года, то есть после майдана на Украине, который должен был принести украинцам европейские пенсии и зарплаты, за четыре года количество зарегистрированных в системе иностранцев возросло на 444,8 тыс. человек. Согласно данным ZUS, трудовые мигранты платят страховые взносы в пенсионный фонд в размере более 3 млрд злотых в месяц (около 0,79 млрд долларов). Средняя заработная плата иностранца в Польше составляет 2600 злотых (около 685 долларов, или 45 тысяч рублей) в месяц. Читайте также: В США предложили освободить венесуэльскую оппозицию от выплаты «преступного долга» России

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Украина зовёт НАТО на помощь в Чёрное море

Киев в очередной раз призвал НАТО оказать помощь в Черноморском регионе. На сей раз с таким предложением выступил постоянный представитель Украины при Североатлантическом военном блоке Вадим Пристайко. По словам украинского чиновника в НАТО могли бы сформировать «пакет помощи для ВМС ВСУ, чтобы увидеть потребности и возможности».

Речь идёт о передаче «прошения» о помощи не только военного и военно-технического характера. Также Украина хочет получить от «союзников», которыми часто называет натовские государства, помощь финансовую и политическую.



Из заявления украинской стороны:

“НАТО могло бы оказать поддержку Украине и организацией совместных с ВМС ВСУ военных учений”.





При этом сегодня глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак доложит натовцам о том, на что была израсходована предыдущая финансовая помощь. Интересно, о тратах этих средств на вышивание новых шевронов для украинской армии тоже расскажет?



Напомним: ранее официальный Киев приглашал натовские боевые корабли и в Азовское море. По украинской логике, эти корабли должны контролировать «свободное судоходство» и «противостоять российской агрессии». В штаб-квартире НАТО на такой призыв не отреагировали. А в Германии заявили, что свои корабли ни в Чёрном море, ни тем более в Азовское отправлять не собираются.

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Опрос: 70% украинцев готовы к компромиссу с Россией ради мира на Донбассе

Около 70% украинских граждан готовы согласиться на компромисс с Россией и республиками Донбасса, ради установления мира в стране, за продление силового решения конфликта высказались лишь 17% украинцев. Такие данные получили специалисты социологической службы Центра Разумкова по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, проводившие опрос, цифры приводит украинское издание ZN.UA. Согласно опросу, на любые компромиссы ради мира на Донбассе согласны только 16% опрошенных. При этом среди жителей Донбасса значительно выше готовность идти на любые поступки ради мира — таких 46%, а также меньшая поддержка силового решения конфликта -10%. При этом большую часть возможных компромиссов, которые обсуждаются в публичном пространстве и предусмотрены Минскими договоренностями, украинцы называют неприемлемыми. Самым непопулярным вариантом является проведение выборов на условиях властей республик, амнистия всех участников боевых действий против ВСУ и формирование силовых органов Донбасса только из местных представителей. Как показывает опрос, для жителей оккупированной Киевом части Донбасса, а также Южного и Восточного регионов Украины самым удобным вариантом является предоставление республикам некого «особого статуса», придание русскому языку статуса государственного, принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины и полное восстановление путей сообщения и торговли с республиками (блокпосты на линии разграничения надоели всем – прим. РВ). Большинство украинцев считают самыми эффективными мерами для достижения мира является восстановление нормальной жизни на «освобожденных территориях» (30%) и международное давление на Россию (32%). Для жителей Донбасса основным и фактически безальтернативным путем установления мира является восстановление нормальной жизни на контролируемых Украиной территориях (48%). Отметим, что вот уже пять лет оккупированная Киевом часть ДНР и ЛНР живёт фактически на полувоенном положении, а в школах и даже детских садах проводится тотальная украинизация с заменой всего преподавательского состава по таким предметам как украинский язык и литература и история на приезжих из западных областей. Общенациональное исследование в рамках проекта «Переход к мирному процессу на Донбассе: повышение инклюзивности местных общин в потенциальной миротворческой миссии» проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма, ДНР и ЛНР. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Исследование в регионах проводилось в ноябре 2018 г. В общей сложности на оккупированных Киевом территориях ДНР и ЛНР было опрошено по 500 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,5%. Читайте также: «Запредельная мерзость»: Украинскую журналистку выгнали из студии «России 1» (ВИДЕО)

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«Облако в штанах»: экс-премьер Украины назвал реальный рейтинг Порошенко

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров рассказал об истинном отношении жителей страны к действующему президенту Петру Порошенко. По его мнению, политик не в состоянии победить на грядущих выборах честно: «шоколадный» олигарх утратил доверие народа окончательно. Николай Азаров привёл реальную статистику: в данный момент рейтинг Петра Порошенко не превышает 5–6%. Фактически, президент Украины не может претендовать на второй срок, так как у простых людей наблюдается открытая ненависть к действующему главе государства. По мнению бывшего главы правительства Украины, социологические опросы с завышенным рейтингом Петра Порошенко оплачиваются самим олигархом. «Нарисованные» 15–20% голосов избирателей не имеют ничего общего с реальностью, а основная схватка за пост президента произойдёт между обладающей административным ресурсом политиком Юлией Тимошенко и народным любимцем (как выяснилось, и русофобом) Владимиром Зеленским. Популярный украинский блогер Карл Волох отметил, что Петру Порошенко не помогут даже красивые манифесты: «Это фикция, так как конкретному претенденту противопоставляют „облако в штанах”. Когда речь зайдет о реальных свершениях, чаша любого из конкурентов даже не сдвинет Порошенко с нижней точки». Не помогает и «жирная» рекламная кампания олигарха. В Сети высмеивают попытки Петра Порошенко быть ближе к народу: любой его «поход по местам» воспринимается пользователями интернета как плохо сыгранная «показуха» стремительно сползающего на дно президента Украины. Читайте также: «Начались настоящие чудеса»: Порошенко вышел из кортежа, чтобы утешить плачущего ребёнка (ФОТО) Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Пoчeмy Пopoшeнкo нa вepтoлeтe?

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Объективность как аномалия

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Киевский суд арестовал имущество заводов Коломойского

Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат», ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ПАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат», ПАО «Днепразот» и других предприятий, подконтрольных бывшим владельцам «ПриватБанка». Об этом говорится в решении суда от 10 февраля 2019 года. Решение принято по делу о завладении служебными лицами «ПриватБанка» государственными средствами, выделенными как стабилизационные кредиты и рефинансирование на сумму свыше 19,7 млрд грн. В ходе проведения досудебного расследования установлено, что служебные лица «ПриватБанка» в течение 2014 года выдали кредиты 42 субъектам хозяйствования, подконтрольным группе «Приват», под залог имущественных прав на товар выдали кредиты в суммах от 18 до 73 млн долларов. «Однако поставка товаров до этого времени не состоялась. Денежные средства в сроки, предусмотренные договорами, не возвращены. Имущественные права на неполученный товар, которым владеет ПАО КБ „ПриватБанк“, не обеспечили погашение кредитов и возврат средств в банковское учреждение», — говорится в постановлении суда. В результате в 2016 году государство в лице Министерства финансов Украины с целью предотвращения дестабилизации финансового рынка должно было за счет бюджетных средств в сумме 116 млрд грн провести национализацию «ПриватБанка», что привело к тяжким последствиям, отмечается в решении. Читайте также: «Запредельная мерзость»: Украинскую журналистку выгнали из студии «России 1» (ВИДЕО)

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СРОЧНО: Задержан наместник Десятинного монастыря УПЦ, ожидается депортация (ВИДЕО)

Сегодня, 13 февраля, в аэропорту Борисполь задержали наместника Десятинного монастыря УПЦ МП архимандрита Гедеона (Харона), который рассказал в Конгрессе США о нападениях неонацистов на храмы и притеснениях верующих. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Помолитесь! Задержали в Бориспольском аэропорту! Готовят на депортацию», — написал он на своей странице в Facebook. О подробностях сообщил его пресс-секретарь протодиакон Антоний. «Дорогие братья и сестры! Нас задержали в аэропорту Борисполя, и владыку депортируют. Куда? — Неизвестно. Так как он является гражданином Украины. Родился он в Украине. На данный момент он лишен гражданства. И куда депортируют — просто непонятно. Сейчас, к сожалению, задержали. Просим всех о молитвах», — обратился протодиакон Антоний, который пересек границу и ожидает архимандрита Гедеона. Читайте также: «Ложись, Бандера», — полицейский вышел из СИЗО и рассказал свою версию драки с нацистами (ВИДЕО)

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