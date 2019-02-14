Как Сталин спас наш язык от латинизации

Предлагаемый текст достаточно интересен своей фактологией. Вот только эмоции автора, хотя их и можно понять, но нельзя простить.



Например, публикуется фотография Ленина с соратниками, озаглавленная словом „главари”.



Да если бы не было этих „главарей”, то не было бы сегодня и России. После Февральского буржуазно-либерального переворота в результате бездарных действий Временного правительства страна буквально разваливалась.



И нет никакого сомнения, что не подбери большевики валявшуюся безхозную власть, то западные шакалы не преминули бы ввести свои оккупационные войска на территорию России ещё раньше, чем когда это случилось в реальности. Ввести в страну, которая в тот момент была не в состоянии себя защитить.



Конечно, некоторые фигуры первого большевистского правительства вызывают отвращение. Однако это всё же не главное, а лишь неизбежные в таком масштабном деле издержки.



А главное – большевики, в том числе во многом благодаря великолепному тактику Ленину, сумели отстоять страну, выгнать из неё иностранных интервентов, восстановить и упрочить народное хозяйство, создать лучшую в мире систему образования и т.д.

***

Каждый из нас по-разному может относиться к Сталину, но стоит всё же делать объективные выводы о его роли в качестве главы Советского Союза. Много литературы написано, оклеветавшей его на многие поколения, но когда рассекретились архивы с документами, и историки и публицисты изучили их, то многое из того, что было на него наговорено после его подлого убийства, развеялось как туман на РАссвете!

Роль Сталина в сохранении нашего языка, как оказалось, была решающей. Он не позволил троцкистам изуродовать живой русский язык мёртвыми латинскими буквами. Его волевое решение в 20-х годах прошлого столетия сохранило нам язык…



Одним из объяснений того, почему некогда Великая Русь, которая занимала весь Евразийский континент, вдруг лишилась своих окраин (в т.ч. и Украины – от слова У-КРАЯ, так как не может страна в центре Европы называться крайней, нет логики, но она есть тогда, когда понимаешь, что Украина какое-то время была краем Великой Руси, и это факт!) является и то, что кусочек за кусочком были латинизированы все страны, отвоёванные латинянами (римской католической церковью под знаменами религии христианства). Так во многих местах забылась родная речь, родной язык и письменность!

Но «странные» особенности русского языка вдруг открывает президент Российской Академии наук, адмирал Николая I, А.С. Шишков (1754-1841 гг.) в своей книге «Славянорусский корнеслов». В частности, он доказал, что большинство европейских языков происходят от русского, а не наоборот. Подробности в книге, а в данной статье сделан акцент на другом.

Как и почти 200 лет назад, так и сейчас на просторах нашей Великой Родины – Руси (не будем её разделять на независимые по политическим соображениям государства) – происходил один и тот же процесс.



А заключался он в следующем. Шишков обратил внимание на то, что всё дворянство и «предприниматели» поголовно учат французский язык, причём, с пелёнок, в то же время напрочь забывая о родном русском языке.



Приглашались заграничные учителя, которые часто, как и сейчас, даже не были специалистами филологами, а скорее простыми авантюристами и носителями языка, которым хотелось мир посмотреть и себя показать.



А так как в царской России жилось прекрасно, то ехали к нам с превеликой радостью. А кроме всего прочего, за это репетиторство и деньги платили приличные.

Что происходит и сейчас, куда не глянь – курсы английского! Все родители стремятся обучить своих детей английскому языку. Ситуация как две капли воды повторилась через 200 лет, только теперь мода на английский, вместо французского.

С приходом к власти после государственного переворота 1917 года, большевики по главе с Лениным провозглашают борьбу с "Великодержавным великорусским шовинизмом".

История России разделилась на ДО и ПОСЛЕ. Топталась традиции и история русского народа, происходила чудовищная демонизация всего русского прошлого. Русский народ выставлялся диким, неграмотным и закабаленным. Ложь об отсутствии образования в Российской империи.Забытые достижения России. Народные дома.

В 1919 году наступает этап искоренения русского языка.

В 1919 году Научный отдел Наркомпроса, с участием Наркома А. В. Луначарского, высказался:

"…о желательности введения латинского шрифта для всех народностей, населяющих территорию Республики … что является логическим шагом по тому пути, на который Россия уже вступила, приняв новый календарный стиль и метрическую систему мер и весов", что явилось бы завершением азбучной реформы, в своё время выполненной Петром I, и стояло бы в связи с последней орфографической реформой.

Сторонниками и инициаторами латинизации были А. В. Луначарский и В. И. Ленин.

Как писал Луначарский в одном из своих циркуляров по Наркомату народного образования:

"Нужно бороться с этой привычкой предпочитать русское слово, русское лицо, русскую мысль…"

Созданная при Главнауке Наркомпроса подкомиссия по латинизации русской письменности объявила русский алфавит "идеологически чуждой социалистическому строительству формой графики", "пережитком классовой графики XVIII-XIX вв. русских феодалов-помещиков и буржуазии", т.е. "графики самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, великорусского национал-шовинизма и насильственной русификации".

Нарком просвещения А. Луначарскийи и начальник Управления агитпоездов при ВЦИК Я. Бурков осматривают агитпоезд им. В.И. Ленина.

К завершению этой работы, в 1930 году, в своей статье в книге “Латинизация русской письменности”, Культура и письменность Востока, 6, 1930 года, стр. 20-26." Луначарский пишет :

"Потребность или сознание необходимости облегчить нелепый, отягченный всякими историческими пережитками, дореволюционный алфавит возникала у всех мало-мальски культурных людей.



В Академии Наук шла подготовительная работа. Кадетский министр Мануйлов, опираясь на работу комиссии академика Шахматова, уже подготовил введение нового алфавита, именно этого типа, который был на самом деле введен Советским Правительством. Советское Правительство прекрасно отдавало себе отчет в том, что при всей продуманности этой реформы в ней было, по самой половинчатости своей, что-то, так сказать, “февральское”, а не октябрьское.



Я, конечно, самым внимательным образом советовался с Владимиром Ильичем Лениным перед тем, как ввести этот алфавит и это правописание. Вот что по этому поводу сказал мне Ленин. Я стараюсь передать его слова возможно точнее.

"Если мы сейчас не введем необходимой реформы — это будет очень плохо, ибо и в этом, как и в введении, например, метрической системы и григорианского календаря мы должны сейчас-же признать отмену разных остатков старины.



Если мы наспех начнем осуществлять новый алфавит или наспех введем латинский, который ведь, непременно нужно будет приспособить к нашему, то мы можем наделать ошибок и создать лишнее место, на которое будет устремляться критика, говоря о нашем варварстве и т. д.



Я не сомневаюсь, что придет время для латинизации русского шрифта, но сейчас наспех действовать будет неосмотрительно.



Против академической орфографии, предлагаемой комиссией авторитетных ученых, никто не посмеет сказать ни слова, как никто не посмеет возражать против введения календаря.



Поэтому вводите ее (новую орфографию) поскорее. А в будущем можно заняться, собрав для этого авторитетные силы, и разработкой вопросов латинизации. В более спокойное время, когда мы окрепнем, все это представит собой незначительные трудности".

"Такова была инструкция, которая дана была нам вождем. После этого мы немедленно законодательным путем ввели новый алфавит. Увы, оказалось не так-то легко осуществить его в жизни. На декрет, можно сказать, никто даже ухом не повел, и даже наши собственные газеты издавались по старому алфавиту.



Я помню, как после выхода в свет номера «Правды» напечатанной по новой орфографии, один доктор прибежал ко мне и заявил: «Рабочие не хотят читать "Правды" в этом виде, все смеются и возмущаются».



Революция, однако, шутить не любит и обладает всегда необходимой железной рукой, которая способна заставить колеблющихся подчиниться решениям, принятым центром.



Такой железной рукой оказался: именно он издал в тогдашнем Петербурге декрет по издательствам печати, именно он собрал большинство отвечающих за типографии людей и с очень спокойным лицом и своим решительным голосом заявил им:— Появление каких бы то ни было текстов, напечатанных по старой орфографии, будет считаться уступкой контрреволюции, и отсюда будут делаться соответствующие выводы."

Володарский (настоящие имя и фамилия – Моисей Маркович Гольдштейн) 1891-1918.

Революционную деятельность начал в 1905 г. в Бунде, а продолжил в организации украинских социал-демократов. Во время событий 1905-1907 гг. составлял и печатал нелегальные воззвания, организовывал митинги. В 1908 попал в тюрьму, но быстро освободился.

С 1908 по 1911 г. работал революционным агитатором в Волынской и Подольской губерниях. В 1911 был арестован и сослан в Архангельскую губернию, но в 1913 по амнистии вернулся на Украину.

В том же году эмигрировал в США, где вступил в Американскую социалистическую партию и в Интернациональный профсоюз портных (он был закройщиком на швейной фабрике в Филадельфии). Затем переехал в Нью-Йорк, где продолжал вести социалистическую пропаганду. Вместе с Троцким и Бухариным издавал во время I мировой войны газету «Новый Мир».

В мае 1917 года Володарский вернулся из эмиграции в Петроград вместе с другими революционерами – Моисеем Урицким, Вацлавом Воровским и Львом Троцким, которого Володарский буквально боготворил.

Начал работу районным агитатором, затем стал главным пропагандистом в Петроградском партийном комитете. Вошел в президиум петроградского Совета и петроградской городской Думы. Участвовал в подготовке и проведении октябрьского переворота, агитацией способствовал формированию отрядов Красной гвардии. После переворота избран в Президиум ВЦИК.

Володарский стал комиссаром Союза северных коммун по делам печати, пропаганды и агитации, а также одним из главных устроителей большевицких митингов в Петрограде, на которых призывал беспощадно бороться против врагов революции путем террора.



В начале 1918 г. командирован ЦК на съезд армий Румынского фронта для агитации среди военных. Создатель и редактор одного из главных партийных органов печати – "Красной Газеты».

В 1929 году Наркомпрос РСФСР образовал комиссию по разработке вопроса о латинизации русского алфавита во главе с профессором Н. Ф. Яковлевым и с участием лингвистов, книговедов, инженеров-полиграфистов.



Всего в комиссию входило 13 человек, в том числе:

А. М. Сухотин,

Л. И. Жирков (имевшие опыт создания алфавитов вместе с Н. Ф. Яковлевым),

А. М. Пешковский,

Н. М. Каринский,

С. И. Абакумов (известные русисты),

В. И. Лыткин (секретарь, первый лингвист из народа коми).

Комиссия завершила работу в январе 1930 года. Итоговый документ (подписанный всеми, кроме А. М. Пешковского) предлагал три варианта русской латиницы, чуть отличавшиеся друг от друга (опубликованы в № 6 "Культуры и письменности Востока" за 1930 год.



Из протокола заседания комиссии от 14/I 1930 года:

"Переход в ближайшее время русских на единый интернациональный алфавит на латинской основе — неизбежен".

Главари пролетарской революции: Ленин, Зиновьев (Апфельбаум), Луначарский, Троцкий (Бронштейн), Каменев (Розенфельд), Янкель Мовшевич Свердлов.

Одновременно с ожесточенной борьбой за искоренение русского языка идет активное искоренение русской основы в письменности российских народов, которые пользовались ею в течение десятилетий. Центром борьбы против русского языка среди народов СССР стал Всесоюзный центральный комитет нового алфавита (ВЦКНА), созданный в 1927 году и имевший свой печатный орган "Революция и письменность".



Через этот орган велась целенаправленная травля всех сторонников русской основы в языках народов СССР. Они объявлялись представителями "обрусительно-миссионерской политики царизма".

"Красная нива". № 16, 1929 г.

Иллюстрированный литературно-художественный и общественно-политический журнал. Известия ЦИК СССР и ВЦИК. Стр. 14. Редакторы: А.В. Луначарский, В. П. Полонский.

7 августа 1929 года постановлением ЦИК и СНК СССР «О новом латинизированном алфавите народов арабской письменности Союза ССР» переходу на латиницу был придан официальный статус.



Начался переход на новый алфавит газет и журналов, издательств, учебных заведений. С 1930 года наступает новый этап латинизации: переход на новый алфавит народов других языковых групп.

Латинизацию начали с языков, которые использовали письменность на основе арабского алфавита.



Движение за использование латиницы вместо арабского алфавита началось в Азербайджане и на Северном Кавказе (Ингушетия, Северная Осетия и Кабарда) с 1921 г.



В марте 1926 в Баку состоялся первый тюркологический съезд, на котором представители тюркских народов при участии ученых-тюркологов из Ленинграда и Москвы приняли решение о желательности применения опыта Азербайджана по латинизации в других республиках и автономных областях СССР.



Для руководства этой работой был создан Всесоюзный центральный комитет нового тюркского алфавита (ВЦК HTA). 1-й пленум ВЦК HTA, прошедший в Баку, в 1927 г., принял проект унифицированного нового тюркского алфавита из 34 букв с вводимыми по мере надобности добавочными знаками к нему для отдельных языков.

Трудовая книжка 1938 года.

В результате активного искоренения русского алфавита были насильственно навязаны латинизированные алфавиты 10 народам, ранее использовавшим русскую письменность, и целому ряду с русской и арабской, и русской и монгольской письменностью.



Активное сопротивление латинизации алфавитов осуществлялось со стороны вепсов, ижорцев, карел, коми-пермяков и народностей Крайнего Севера (ненцев, экенков, эвентов, хантов, манси и др.), которые раньше не имели своей родной письменности, но по известным условиям жизни хорошо знали русский язык и пользовались русской письменностью.



В ряде районов латинизация алфавитов и уничтожение русской основы языков стали орудием борьбы с русской культурой местных националистических элит. В Молдавии, например, под видом латинизации происходила румынизация языка, а в Карелии – финизация.

Уже к концу 1930-х большинство языков СССР были переведены на латинскую основу.

Были латинизированы или созданы заново алфавиты для следующих языков:

1 Абазинский язык

2 Абхазский язык

3 Аварский язык

4 Адыгейский язык

5 Азербайджанский язык

6 Алтайский язык

7 Ассирийский язык

8 Башкирский язык

9 Белуджский язык

10 Бурятский язык

11 Вепсский язык

12 Даргинский язык

13 Дунганский язык

14 Еврейско-таджикский язык

15 Ижорский язык

16 Ингушский язык

17 Ительменский язык

18 Кабардино-черкесский язык

19 Казахский язык

20 Калмыцкий язык

21 Каракалпакский язык

22 Карачаево-балкарский язык

23 Карельский язык

24 Кетский язык

25 Киргизский язык

26 Китайский язык

27 Коми язык

28 Корякский язык

29 Крымско-татарский язык

30 Крымчакский язык

31 Кумандинский язык

32 Кумыкский язык

33 Курдский язык

34 Лазский язык

35 Лакский язык

36 Лезгинский язык

37 Мансийский язык

38 Молдавский язык

39 Нанайский язык

40 Ненецкий язык

41 Нивхский язык

42 Ногайский язык

43 Осетинский язык

44 Персидский язык

45 Саамский язык

46 Селькупский язык

47 Табасаранский язык

48 Таджикский язык

49 Талышский язык

50 Татарский язык

51 Татский язык

52 Туркменский язык

53 Удэгейский язык

54 Удинский язык

55 Уйгурский язык

56 Узбекский язык

57 Хакасский язык

58 Хантыйский язык

59 Цахурский язык

60 Чеченский язык

61 Чукотский язык

62 Шорский язык

63 Шугнанский язык

64 Эвенкийский язык

65 Эвенский язык

66 Эскимосский язык

Были составлены и утверждены проекты латинизации следующих языков:

1 Алеутский язык

2 Арабский язык

3 Корейский язык

4 Удмуртский язык

Но они не были внедрены. Разрабатывались проекты латинизации всех остальных алфавитов народов СССР.

Казахстан, 1930-е годы.

Начиная с 1923 года на латиницу было переведено 50 основных языков (из 72 языков СССР, имевших письменность). Характерно, что на латиницу были переведены также якутский язык и язык коми, у которых существовали алфавиты на основе кириллицы, разработанные православными миссионерами.



При этом марийский, мордовский и удмуртский языки оставались при кириллице даже в период максимальной латинизации.

25 января 1930 Сталин дал указание Главнауке прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита.

Свидетельство о рождении, датированное 11 Марта 1931 года. Башкирская АССР

Первая полоса республиканской газеты Казахской ССР на казахском языке "Социалистик Казахстан", издаваемой во время кампании латинизации в СССР. 1937 год.

Надпись латиницей на фасаде средней школы в Душанбе – за год до отмены латиницы и перехода на кириллицу.

После революции 1917 года в России стремительно ломались устои прежней жизни – введены григорианский календарь, декретное время, новая система мер и весов, реформа орфографии.



До латинизации русского языка оставался один шаг…

В 1936 году по указу Сталина началась новая кампания — по переводу всех языков народов СССР на кириллицу, что было в основном закончено к 1940 году (некириллизованными из распространенных в СССР языков остались немецкий, грузинский, армянский и идиш, последние три также не были латинизованы). Некириллизированными впоследствии оставались также польский, латышский, эстонский и литовский языки.

Следует особо отметить, что факт широкого использования латинского алфавита и попыток перевести на него русский язык в 20-30-е годы XX века не входил в курс школьной истории и на филологических факультетах об этом не рассказывали.



Книга «Культура и письменность Востока», в которой опубликованы посвященные латинизации статьи А.В. Луначарского, Н.Ф. Яковлева, М.И. Идрисова, отчет А. Камчин-Бека о «Победе нового алфавита в Советском Союзе», была запрещена и хранилась в библиотеках под грифом «Не выдается».

Вот каким способом создаются новые языки и убиваются старые! Достаточно перевести язык на другой алфавит, и как видим всегда этим алфавитом оказывается ЛАТИНИЦА. Напомню еще раз, что в начале 90-х после развала СССР, в Украине обсуждался вопрос о переходе на латинский алфавит!!!



Как говорится, система! Не прошло и 60 лет как снова враги взялись за своё старое дело – шаг за шагом изменять сознание народа, подменять его язык, культуру, мировоззрение…

Нам есть, за что БЛАГОДАРИТЬ Сталина, в том числе и за то, что отстоял русский язык, русский алфавит!

После моей смерти много мусора нанесут на мою могилу, но придет время и сметет его.

И.В. Сталин