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Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2

10:51. 14 февраля 2019 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:


Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1

1904. Встреча императора Николая II на станции Сувалки
1904. Встреча императора Николая II на станции Сувалки

1906. Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна с наследником и дочерьми в группе с военными Лейб-гвардии Финляндского полка в Александрии
1906. Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна с наследником и дочерьми в группе с военными Лейб-гвардии Финляндского полка в Александрии

1906. Император Николай II принимает парад
1906. Император Николай II принимает парад

1906. Император Николай II с семьёй в окружении военных
1906. Император Николай II с семьёй в окружении военных

1906. Император Николай II с семьёй на даче под Петергофом
1906. Император Николай II с семьёй на даче под Петергофом

1906. Катание цесаревича Алексея Николаевича на парусине на палубе яхты «Полярная звезда»
1906. Катание цесаревича Алексея Николаевича на парусине на палубе яхты «Полярная звезда»

1906. Молебен в Георгиевском зале Зимнем дворце по случаю торжественного открытия Государственного Совета и Государственной Думы 27 апреля
1906. Молебен в Георгиевском зале Зимнем дворце по случаю торжественного открытия Государственного Совета и Государственной Думы 27 апреля

1906. Открытие Первой Государственной Думы. Император Николай II в Георгиевском зале Зимнего дворца
1906. Открытие Первой Государственной Думы. Император Николай II в Георгиевском зале Зимнего дворца

1906. Парад в Гатчине в присутствии императорской семьи
1906. Парад в Гатчине в присутствии императорской семьи

1906. Царское Село. Посещение раненых и увечных воинов
1906. Царское Село. Посещение раненых и увечных воинов

1907. Дети императора Николая II с дядькой в кругу офицеров
1907. Дети императора Николая II с дядькой в кругу офицеров

1907. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна на манёврах
1907. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна на манёврах

1907. Раздача призов гонок
1907. Раздача призов гонок

1907. Цесаревич Алексей Николаевич и Анастасия Николаевна с воспитательницей. Крым
1907. Цесаревич Алексей Николаевич и Анастасия Николаевна с воспитательницей. Крым

1908. Встреча императора Николая II с президентом Франции Фальером
1908. Встреча императора Николая II с президентом Франции Фальером

1908. Обед на яхте «Штандарт» по случаю приезда президента Франции Фальера Армана. Ревель.
1908. Обед на яхте «Штандарт» по случаю приезда президента Франции Фальера Армана. Ревель.

1908. Обед на яхте «Штандарт» по случаю приезда президента Франции Фальера Армана. Ревель
1908. Обед на яхте «Штандарт» по случаю приезда президента Франции Фальера Армана. Ревель

1908. осударь Император обходит офицеров Офицерской Артиллерийской Школы
1908. Государь Император обходит офицеров Офицерской Артиллерийской Школы

1909. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна с Фредериком VIII
1909. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна с Фредериком VIII

1909. Ракониджи. Италия (1)
1909. Ракониджи. Италия

1909. Ракониджи. Италия (2)
1909. Ракониджи. Италия

1909. Ракониджи. Италия (3)
1909. Ракониджи. Италия

1909. Ракониджи. Италия (4)
1909. Ракониджи. Италия

1909. Ракониджи. Италия
1909. Ракониджи. Италия

1909. Царское Село. Отъезд после поднятия колоколов в Сводном полку
1909. Царское Село. Отъезд после поднятия колоколов в Сводном полку

Источник: https://humus.livejournal.com/6465226.html

Метки: история, Россия, фото
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