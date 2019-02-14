Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2
10:51. 14 февраля 2019 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1
1904. Встреча императора Николая II на станции Сувалки
1906. Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна с наследником и дочерьми в группе с военными Лейб-гвардии Финляндского полка в Александрии
1906. Император Николай II принимает парад
1906. Император Николай II с семьёй в окружении военных
1906. Император Николай II с семьёй на даче под Петергофом
1906. Катание цесаревича Алексея Николаевича на парусине на палубе яхты «Полярная звезда»
1906. Молебен в Георгиевском зале Зимнем дворце по случаю торжественного открытия Государственного Совета и Государственной Думы 27 апреля
1906. Открытие Первой Государственной Думы. Император Николай II в Георгиевском зале Зимнего дворца
1906. Парад в Гатчине в присутствии императорской семьи
1906. Царское Село. Посещение раненых и увечных воинов
1907. Дети императора Николая II с дядькой в кругу офицеров
1907. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна на манёврах
1907. Раздача призов гонок
1907. Цесаревич Алексей Николаевич и Анастасия Николаевна с воспитательницей. Крым
1908. Встреча императора Николая II с президентом Франции Фальером
1908. Обед на яхте «Штандарт» по случаю приезда президента Франции Фальера Армана. Ревель.
1908. Обед на яхте «Штандарт» по случаю приезда президента Франции Фальера Армана. Ревель
1908. Государь Император обходит офицеров Офицерской Артиллерийской Школы
1909. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна с Фредериком VIII
1909. Ракониджи. Италия
1909. Ракониджи. Италия
1909. Ракониджи. Италия
1909. Ракониджи. Италия
1909. Ракониджи. Италия
1909. Царское Село. Отъезд после поднятия колоколов в Сводном полку