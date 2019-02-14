Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2

1904. Встреча императора Николая II на станции Сувалки1906. Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна с наследником и дочерьми в группе с военными Лейб-гвардии Финляндского полка в Александрии1906. Император Николай II принимает парад1906. Император Николай II с семьёй в окружении военных1906. Император Николай II с семьёй на даче под Петергофом1906. Катание цесаревича Алексея Николаевича на парусине на палубе яхты «Полярная звезда»1906. Молебен в Георгиевском зале Зимнем дворце по случаю торжественного открытия Государственного Совета и Государственной Думы 27 апреля1906. Открытие Первой Государственной Думы. Император Николай II в Георгиевском зале Зимнего дворца1906. Парад в Гатчине в присутствии императорской семьи1906. Царское Село. Посещение раненых и увечных воинов1907. Дети императора Николая II с дядькой в кругу офицеров1907. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна на манёврах1907. Раздача призов гонок1907. Цесаревич Алексей Николаевич и Анастасия Николаевна с воспитательницей. Крым1908. Встреча императора Николая II с президентом Франции Фальером1908. Обед на яхте «Штандарт» по случаю приезда президента Франции Фальера Армана. Ревель.1908. Обед на яхте «Штандарт» по случаю приезда президента Франции Фальера Армана. Ревель1908. Государь Император обходит офицеров Офицерской Артиллерийской Школы1909. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна с Фредериком VIII1909. Ракониджи. Италия1909. Ракониджи. Италия1909. Ракониджи. Италия1909. Ракониджи. Италия1909. Ракониджи. Италия1909. Царское Село. Отъезд после поднятия колоколов в Сводном полку

Источник: https://humus.livejournal.com/6465226.html