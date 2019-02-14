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Физики ядерщики никогда вам этого не покажут. Что такое радиация на самом деле?

10:04. 14 февраля 2019 Просмотров - 341 Один комментарий Опубликовал:

Вы когда-нибудь были в Японии? Например, в этом большом, интенсивно развивающемся городе, где небоскрёбы растут как грибы после дождя? Добро пожаловать в Хиросиму. “Какая Хиросима?”, – спросите вы, – “Ведь Хиросима это же…” Ну хорошо. Вот ещё один японский город – Нагасаки. Как вам? Да, и Нагасаки тоже… … Может, современных жителей этих городов намеренно ввели в заблуждение, и они ничего не знают об опасности?

Может быть нужно срочно сообщить японцам, что они живут в зоне смертельной радиации? Но перед тем, как звонить в МЧС, давайте давайте вспомним, что мы вообще знаем о Радиации? Это достаточно распространённое свойство материи. Солнце – это что-то вроде гигантской водородной бомбы, которая излучает фотоны в широком диапазоне, ионы, а также гамма-излучение, то есть радиацию. Сила, подогревающая Землю изнутри, из так называемого ядра Земли, тоже имеет отношение к ядерному распаду тяжёлых трансурановых элементов. Радиацию излучают почва, живые тела, а также некоторые медицинские аппараты.

Получается, что радиация окружает нас повсюду и проникает в наш организм. Иногда можно слышать такое словосочетание: “естественный радиоактивный фон” – где-то он всего 15 тысячных миллиРентген в час, а где-то в десять раз больше, и он тоже считается “естественным”. Однако, более вероятно, что высокие показатели радиоактивного излучения в природе так же естественны, как и “естественное” содержание тяжёлых металлов в водоёмах, в которые стекают продукты жизнедеятельности заводов.

Представьте себе, что будет, если 209 ядерных боеприпасов суммарной мощностью порядка 250 Мт (мегатонн) будут взорваны на территории России? Типун вам на язык, – скажете вы, – это же конец света.

Однако, как вы отнесётесь к официальным данным, согласно которым в период с 1949 по 1963 год именно такое количество ядерных снарядов бомбардировало территорию Советского Союза? Вот американская бомба по прозвищу “Малыш”, которую сбросили 9 августа 1945 года на Хиросиму. А теперь размножьте эту бомбочку 16 600 раз. Это и есть суммарная мощность удара по СССР с 49-го по 63-ий годы прошлого века. Это как, если бы англичане выпустили в сторону незаселенных районов Советского Союза весь свой ядерный арсенал в 160 боеголовок.

Как же такое возможно? Советские ядерные испытания проходили на двух крупнейших полигонах в Семипалатинске и на Новой Земле. Вот, например, Семипалатинский полигон, который находился и находится до сих пор в довольно заселённом людьми районе. Хотя, по логике, должен располагаться чуть ли не на Северном полюсе или где-нибудь в Сибири. К моменту взрыва первой тестовой ядерной бомбы на расстоянии каких-то 60 км находился совсем новенький город Куратов. В 1954 году в 80-ти км от полигона появился ещё один – город Чаган.

И вот, представьте, что вы живёте в одном из этих городов. Выходите на балкон, чтобы вдохнуть свежий утренний воздух. И вдруг – вспышка. “Что там, гроза?”, – спросит ваша супруга. “Да не, опять ядерные бомбы испытывают”. Действительно, что тут такого? И никакой паники! Порядка сотни атмосферных (то есть не подземных) ядерных и термоядерных зарядов разной мощности, от 1 килотонны до нескольких мегатонн, с частотой в среднем раз в месяц. Даже сверхмалый заряд в 1 кт порождает характерный ядерный гриб высотой около 3 км. А 1 мегатонна мощности – гриб высотой 19 км. Наземные ядерные взрывы на Семипалатинском полигоне имели суммарную мощность где-то 100 Мт. Если бы все эти снаряды были взорваны одновременно, то квадрат территории размером 240 на 240 км получил бы удар излучения смертельной мощности в 30 Зв (Зиверт).

Для сравнения, человек с дозой всего 0,05 Зв уже считается облучённым. Именно тот факт, что атомные бомбы взрывались не все одновременно, а строго дозированно, с разницей во времени, делает эти взрывы куда менее опасными – в том числе, с точки зрения радиоактивного излучения.

Всем известно со школьного возраста, что земля после ядерного взрыва непригодна для жизни и даже смертельно опасна. Употребление воды из зоны поражения также как минимум приведёт к страшному облучению организма и генетическим перестройкам, а как максимум – к мучительной смерти. Об этом даже есть одна известная сказка… Но это всё в теории. А что на практике?

Источник: https://www.kramola.info/video/neobyknovennoe/fiziki-yadershchiki-nikogda-vam-etogo-ne-pokazhut-chto-takoe-radiaciya-na-samom

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Один комментарий»

  • 11380 9742
    Ирбис 14 февраля 2019 в 10:20 Ссылка Пометить
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    Афтор да ты прхфесор прямо! В РФ в Забайкалье есть город небольшой Краснокаменск, при СССР его да же на картах не было.Это главный центр был по добыче Урана. Добывали его карьерным способом. Город красавец, в магазинах было всё, кто первый раз в советское время заходил, его Кондратий от увиденного изобилия и смешных цен хватал. Но было там местное кладбище . Вот когда вы на него случайно попадали, вас второй раз хватал Кондратий, там стройными рядами лежала сплошь молодёжь в самом расцвете сил и умирали они сплошь от гриппа и ОРЗ. На куй нести чушь про Японию, у нас и Челябинская область и свой Чернобыль, пол Брянской области. Правда там смертность то же сплошь грипп и ОРВ.

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