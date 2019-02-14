Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Окна. Треугольник Китай – Россия – США”

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13.12.2018. infox.ru.
ЭКСПЕРТЫ: ВОЕННАЯ МОЩЬ РОССИИ – МИФ
Восстановление военной мощи РФ – миф, выгодный правящим элитам России и Запада,
он никак не связан с реальностью.
непрерывно сокращается.
Североатлантический альянс сейчас не является
главным возможным военным противником РФ.
Официальная российская пропаганда часто вводит
граждан в заблуждение относительно вопросов скорости
активизации НАТО у российских границ.
Эксперты сообщают, что войска блока на европейской
территории после завершения Холодной войны
значительно сократились, это сокращение идет и сейчас.
По мнению военных аналитиков, российское
руководство с 1992 по 2007 годы не разработало четкого
ответа на вопрос, зачем нашей стране нужна армия и,
соответственно, какой она должны быть.
Сравнение нынешнего состояния основных видов ВС
РФ с их состоянием в конце 90-х выявляет углубление
кризиса технического оснащения нашей армии.
Состояние личного состава еще более тяжелое, чем
ситуация со снабжением ВС военной техникой. Основными
проблемами здесь стали демотивация военнослужащих, а
также резкое падение профессионального уровня
кадрового состава, считают эксперты.
Президент ИНС М.В.Ремизов
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