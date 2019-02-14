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Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Окна. Треугольник Китай – Россия – США”

10:50. 14 февраля 2019 Просмотров - 74 Один комментарий Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Платошкин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3KeWZQN23Hw

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Один комментарий»

  • 6455 1876
    nikolay 14 февраля 2019 в 11:04 Ссылка Пометить
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    13.12.2018. infox.ru.
    ЭКСПЕРТЫ: ВОЕННАЯ МОЩЬ РОССИИ – МИФ
    Восстановление военной мощи РФ – миф, выгодный правящим элитам России и Запада,
    он никак не связан с реальностью.
    непрерывно сокращается.
    Североатлантический альянс сейчас не является
    главным возможным военным противником РФ.
    Официальная российская пропаганда часто вводит
    граждан в заблуждение относительно вопросов скорости
    активизации НАТО у российских границ.
    Эксперты сообщают, что войска блока на европейской
    территории после завершения Холодной войны
    значительно сократились, это сокращение идет и сейчас.
    По мнению военных аналитиков, российское
    руководство с 1992 по 2007 годы не разработало четкого
    ответа на вопрос, зачем нашей стране нужна армия и,
    соответственно, какой она должны быть.
    Сравнение нынешнего состояния основных видов ВС
    РФ с их состоянием в конце 90-х выявляет углубление
    кризиса технического оснащения нашей армии.
    Состояние личного состава еще более тяжелое, чем
    ситуация со снабжением ВС военной техникой. Основными
    проблемами здесь стали демотивация военнослужащих, а
    также резкое падение профессионального уровня
    кадрового состава, считают эксперты.
    Президент ИНС М.В.Ремизов
    * *

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