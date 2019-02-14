Американский эксперт предложил повторить “Карибский кризис”

Если мы настроены серьёзно, есть лишь одно место, где мы можем схлестнуться с Россией — это международные воды. Мы должны подумать о том, чтобы повторить Карибский кризис 1962 года. То есть речь идет не только о штрафных мерах против банков, но и о настоящей, физической блокаде: мы размещаем свои корабли у берегов Венесуэлы и говорим: "Ничто не пройдёт ни туда, ни обратно". Посмотрим, кто моргнёт первым на этот раз", - сказал Ласкин.