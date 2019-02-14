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Американский эксперт предложил повторить “Карибский кризис”

09:35. 14 февраля 2019 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:

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  Иногда кажется, что за океаном сильно заигрались, раз предлагают новый «Карибский кризис». А с другой стороны уже до чёртиков надоела эта антироссийская риторика со стороны «наших, так называемых партнёров» и невнятная внешняя политика Российской федерации, и возникают вопросы, а может американский эксперт не так уж и не прав?

Американский экономический эксперт, директор по инвестициям компании TrendMacro Дональд Ласкин в эфире Fox News предложил повторить "Карибский кризис".
Он заявил, что убытки Венесуэлы против компании PDVSA составили уже порядка 20 миллиардов долларов, и теперь США нужно устроить полноценную морскую блокаду страны, чтобы не дать России спасти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
 
Если мы настроены серьёзно, есть лишь одно место, где мы можем схлестнуться с Россией — это международные воды. Мы должны подумать о том, чтобы повторить Карибский кризис 1962 года. То есть речь идет не только о штрафных мерах против банков, но и о настоящей, физической блокаде: мы размещаем свои корабли у берегов Венесуэлы и говорим: "Ничто не пройдёт ни туда, ни обратно". Посмотрим, кто моргнёт первым на этот раз", - сказал Ласкин.
Кроме того, он добавил, что ситуация, сложившаяся в Венесуэле напоминает ему "геополитическую шахматную партию", где США лишают Венесуэлу финансовых ресурсов, чтобы свергнуть Мадуро, а Россия вмешивается и "затыкает дыры деньгами".
 
Ласкин также посетовал на то, что Россия не обращает внимания на санкции США, введенные в отношении Венесуэлы. По его словам, эти санкции запрещают банкам других стран проводить сделки с Венесуэлой, иначе им навсегда запретят вести бизнес в США.
"Сегодня утром мы узнаем, что русские учредили специальный банк, который будет неуязвим для этих санкций. Допустим, мы введем против них санкции и скажем: "Новый российский банк, ты не можешь вести дела с США!". Они скажут: "Нам все равно, вы и так враги!", - рассказал эксперт.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA , заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал отправить под суд тех, кто признает назначения в нефтяной компании Citgo, подразделении венесуэльской PDVSA в США, со стороны провозгласившего себя главой Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

 

Источник: https://ria.ru/20190214/1550828831.html?utm_referrer=httpszen.yandex.comfromspecial

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