Видеоблог: Андрей Девятов (Часть 3-я)
09:33. 13 февраля 2019 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Кто виноват и что делать?
В чём сила и особенности коммунизма по-китайски? На чём основана китайская политическая дисциплина? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:
Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-andrey-devyatov-chast-3-ya