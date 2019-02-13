Видеоблог: Андрей Девятов (Часть 3-я)

Концептуал СМИ Кто виноват и что делать?

В чём сила и особенности коммунизма по-китайски? На чём основана китайская политическая дисциплина? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич



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