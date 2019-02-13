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Видеоблог: Андрей Девятов (Часть 3-я)

09:33. 13 февраля 2019 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал:

Кто виноват и что делать?

В чём сила и особенности коммунизма по-китайски? На чём основана китайская политическая дисциплина? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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Школа Здравого Смысла ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-andrey-devyatov-chast-3-ya

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