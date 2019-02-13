Короткометражная лента 1969 года. Свадьба в советской Грузии. Жили люди вполне себе в достатке. Русские традиции или язык никто не навязывал, местную культуру не то чтобы не подавляли, а наоборот – развивай, обогащай, поддерживай свои народные традиции!



Чего людям не хватало, что к концу 80-х пошёл разгул национализма: и против русских, и против своих же жителей – те же грузины против абхазов? Чего вам не хватало? Саакашвили в правители захотели? Так он даже по сравнению с тупым алкоголиком Ельциным – вообще ничто! Жалкая американская галстукожующая шестёрка…

Свободы, что ли, захотелось? Свободы размещения на территории Грузии опаснейших американских бактериологических лабораторий? Свободы дружить с украинскими бандеровцами?



Свободы массового бегства населения из страны? Трети её населения? Свободы иметь почти пятимиллионное население к 1990 году и сегодня – 3,7 миллиона?! (И там и там – без Южной Осетии и Абхазии). Кстати, потерять часть территории – это тоже свобода? Демократия?



Впрочем, исторически маленькая Грузия просто не могла быть самостоятельной или даже самодостаточной. Однако наибольшего расцвета эта горная страна достигла всё-таки в составе России, будь то царская или советская империя.



А сейчас этот кавказский протекторат США сполна получает свои некогда столь желанные желанные свободу и демократию. Впрочем, как и сама Россия.



Вот только разница всё же есть: мы-то встанем сами, выстоим и снова поднимемся, без вазелина. А Грузии пока что суждено быть постоянно с Вазелином. Как в том анекдоте „Вазелин, дорогой, заходи”. Впрочем, кто-то даже радуется, что вазелин тот от самих американцев… Ну-ну…







*** . Впрочем, исторически маленькая Грузия просто не могла быть самостоятельной или даже самодостаточной. Однако наибольшего расцвета эта горная страна достигла всё-таки в составе России, будь то царская или советская империя.А сейчас этот кавказский протекторат США сполна получает свои некогда столь желанные желанные свободу и демократию. Впрочем, как и сама Россия.Вот только разница всё же есть: мы-то встанем сами, выстоим и снова поднимемся, без вазелина. А Грузии пока что суждено быть постоянно с Вазелином. Как в том анекдоте „Вазелин, дорогой, заходи”. Впрочем, кто-то даже радуется, что вазелин тот от самих американцев… Ну-ну…

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4323547.html