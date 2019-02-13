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Слет неонацистов в Будапеште

05:28. 13 февраля 2019 Просмотров - 254 2 коммент. Опубликовал:


9 февраля в Будапеште прошел марш венгерских нацистов, куда помимо местных нациков съехались делегации нацистских организаций из других стран/
Несколько сотен человек из различных неонацистских организаций Европы провели открытую акцию с флагами и разнообразной нацистской и околонацистской символикой. Полиция "мероприятию", формально посвященного памяти "защитников Будапешта" в 1945 году, читай салишистов и немцев, которые обороняли город против Красной Армии.




Карпатская Сеч?

У
Украина понад усе.


И власовцы тоже засветились.



























































Больше фотографий сборища здесь https://pixelarchiv.org/g/2019.02.09.budapest.day.of.honour


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4774598.html

Метки: 1945, будапешт, венгрия, Нацизм, скинхэды, фашизм
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2 коммент.»

  • 3043 2785
    жора шапов 13 февраля 2019 в 15:43 Ссылка Пометить
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    Автор намешал компот из определений. Не разобравшись.

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    • 6452 1873
      nikolay жора шапов 13 февраля 2019 в 17:32 Ссылка Пометить
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      Ну это почерк Коли Старикова, который пытается по указанию Путина, на русский народ повесить ярлык фашистов. Судя по картинкам, люди съехались из разных стран для противодействия сионизму, самому страшному фашизму.

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