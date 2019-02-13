Слет неонацистов в Будапеште
05:28. 13 февраля 2019 Просмотров - 254 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
9 февраля в Будапеште прошел марш венгерских нацистов, куда помимо местных нациков съехались делегации нацистских организаций из других стран/
Несколько сотен человек из различных неонацистских организаций Европы провели открытую акцию с флагами и разнообразной нацистской и околонацистской символикой. Полиция "мероприятию", формально посвященного памяти "защитников Будапешта" в 1945 году, читай салишистов и немцев, которые обороняли город против Красной Армии.
Карпатская Сеч?
У
Украина понад усе.
И власовцы тоже засветились.
Больше фотографий сборища здесь https://pixelarchiv.org/g/2019.02.09.budapest.day.of.honour
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4774598.html
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Автор намешал компот из определений. Не разобравшись.
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Ну это почерк Коли Старикова, который пытается по указанию Путина, на русский народ повесить ярлык фашистов. Судя по картинкам, люди съехались из разных стран для противодействия сионизму, самому страшному фашизму.