Развод по-английски – Британия вспомнила о Содружестве наций

Концептуал СМИ Главная задача британской верхушки – сохранить позиции Лондона как мирового финансового центра

Эксперты, политики, экономисты, финансисты просчитывают последствия выхода Великобритании из Европейского союза. Переговоры между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик. Крайний срок для достижения соглашения по условиям развода – март 2019 года. Если соглашение не будет достигнуто, последует так называемый жёсткий Брекзит.

Когда речь заходит об экономических последствиях выхода Великобритании из ЕС, прежде всего, обращают внимание на потери, которые может понести британская экономика в результате сокращения экспорта на рынки Евросоюза. Действительно, зависимость британской экономики от экспорта в страны ЕС высока. Вот статистика по внешней торговле Великобритании за 2016 год (табл. 1).







Как видим, на страны ЕС в общем объеме товарооборота со всеми странами мира пришлось 48,7 %. Доля стран ЕС в объёме всего экспорта Великобритании составила 43,1%, показатель по импорту – 53,9%. Потери Великобритании при выходе из ЕС неизбежны при любом варианте – и жёстком, и мягком.



В Британии уже заявили, что возможные потери в торговле Лондон будет пытаться компенсировать за счёт активизации торгово-экономических отношений с остальным миром. Вспомнили в Лондоне и о Британском содружестве наций (Содружество), объединяющем бывшие колонии, доминионы, протектораты Британской короны и даже некоторые страны, никогда не имевшие такого статуса.



Правовой статус Содружества был закреплён Вестминстерским статутом от 11 декабря 1931 года, и вплоть до 1947 года оно представляло собой подобие союза государств, каждое из которых было объединено с Великобританией личной унией (то есть главой доминионов признавался британский монарх).

Распад британской колониальной системы не уничтожил Содружество, но значительно ослабил торгово-экономические связи бывших колоний и доминионов с метрополией. В 1949-1969 доля британского импорта из стран Содружества снизилась с 36 до 23%, а доля британского экспорта в страны Содружества упала с 36 до 22%. Вхождение Великобритании в Общий рынок в 1973 году привело к ликвидации большинства льгот в рамках Содружества, поскольку Великобритания начала вводить для внешнего мира защитные тарифы Общего рынка. В 1970-е годы географическая структура внешней торговли Великобритании претерпела значительные изменения, торгово-экономические связи Лондона со странами Содружества окончательно ушли на второй план.



Формально Содружество продолжает существовать и насчитывает 52 государства. Общая численность населения стран Содружества составляет 2,245 млрд., примерно 30% населения мира. Территория стран Содружества – это примерно четверть земной суши.



Изменив одному Содружеству, Лондон связал себя с другим, которое тогда называлось Европейским экономическим сообществом (впоследствии Европейский союз). И вот проходит бракоразводный процесс с ЕС. Одновременно обозначаются планы восстановить брачные узы с прежним партнёром. Некоторые британские эксперты уже рисуют картины ренессанса Содружества. По данным МВФ, ВВП Великобритании, рассчитанный по паритету покупательной способности валют, составил 2,93 трлн. долл. Это девятое место в мире. А вот показатели ВВП некоторых стран, входящих в Содружество (трлн. долл.): Канада – 1,77; Австралия – 1,25; Новая Зеландия – 0,19. В совокупности эти три страны имеют ВВП, превышающий 3,2 трлн. долл. Вместе с Великобританией они могли бы составить англосаксонское ядро Содружества.



Однако всё это на бумаге. Полного, тем более быстрого восстановления прежних связей не получится. В первой десятке торговых партнёров Великобритании (по оборотам торговли) нет ни одного государства Содружества. Главным партнёром являются США (165,9 млрд. ф. ст.), далее следуют: Германия (124,2); Нидерланды (73,4); Франция (71,5); Китай (59,1); Ирландия (47,4); Испания (42,6); Бельгия (42,1); Италия (39,9); Швейцария (34,7). И лишь в конце второго десятка торговых партнёров Великобритании мы видим Канаду и Австралию, входящих в Содружество.

Теперь о такой форме международных экономических связей Великобритании, как международные инвестиции. Туманный Альбион сильно завязан на страны Европейского союза и как экспортёр, и как импортёр капитала.



За период 2010-2016 гг. экспорт капитала в форме прямых инвестиций в страны ЕС даже несколько сократился, зато в страны остального мира вырос на 175 млрд. ф. ст. Доля остального мира стала превышать долю стран ЕС по показателю накопленных прямых инвестиций. Вот список основных стран за пределами ЕС, куда Великобритания экспортирует капитал (накопленные иностранные инвестиции, млрд. ф. ст.; в скобках – доля страны во всех зарубежных накопленных инвестициях, %): США – 241,0 (19,9); Гонконг – 61,3 (5,1); офшорные острова Великобритании – 42,8 (3,5); Австралия – 41,0 (3,4); Швейцария – 22,1 (1,8). В этом списке лишь Австралия относится к Содружеству.



Как видно из табл. 3, иностранные прямые инвестиции в экономику Великобритании в 2010-2016 гг. выросли очень существенно, причём инвестиции из стран остального мира (не относящегося к ЕС) росли более высокими темпами. Вот список основных стран за пределами ЕС, откуда в Великобританию приходит капитал (накопленные иностранные прямые инвестиции, млрд. ф. ст.; в скобках – доля страны во всех накопленных иностранных инвестициях в британскую экономику, %): США – 308,1 (25,7); офшорные острова Великобритании – 78,6 (6,5); Япония – 46,5 (3,9); Швейцария – 45,3 (3,8). В этом списке также нет стран Содружества.

Ещё Лондон планирует компенсировать свои потери за счёт Китая. Среди торговых партнёров Великобритании Китай стоит на пятом месте, но торговля с Китаем для Великобритании характеризуется большим дефицитом торгового баланса.

Хотел бы обратить внимание на одну важную особенность внешней торговли Великобритании – высокий удельный вес услуг. По данным британской статистики, общий экспорт товаров и услуг из Великобритании в 2017 году составил 622,1 млрд. ф. ст. При этом на экспорт товаров пришлось 342,5 млрд. ф. ст., а на экспорт услуг – 279,6 млрд. ф. ст., или 45% всего британского экспорта. Экспорт услуг намного превышает их импорт; в 2017 году положительное сальдо торговли услугами Великобритании составило 107 млрд. ф. ст. Это выглядит очень внушительно на фоне отрицательного сальдо по итогам торговли товарами за 2017 год, равного 135,5 млрд. ф. ст. То есть Великобритания, мягко говоря, не очень конкурентоспособна на мировых товарных рынках, но демонстрирует высокую конкурентоспособность на рынках услуг.

Вот четыре основных вида услуг, которые были экспортированы Великобританией в 2017 году (млрд. ф. ст.; в скобках – доля вида услуг в общем экспорте услуг, %): финансовые услуги – 64,7 (23,1): туризм – 34,1 (12,2); транспортные услуги – 29,4 (10,5); информационно-телекоммуникационные услуги – 21,9 (7,8).

Как видим, финансовые услуги – козырная карта Великобритании. Можно сказать, Великобритания держится на банках лондонского Сити, который на протяжении нескольких десятилетий занимал первое место среди международных финансовых центров. Работа 1,1 млн. занятых в Сити хорошо оплачивается, на них приходится более 11% всех налогов с зарплат в стране, хотя они составляют лишь 3,4% рабочей силы. Лондонский Сити дает 10% британского ВВП, это главный налогоплательщик в британскую казну и крупнейший в мире экспортёр финансовых услуг. Финансовый сектор приносит британской казне десятую часть всех доходов, или 75 млрд. фунтов в год. Это половина всех расходов на здравоохранение и в полтора раза больше военного бюджета.

Главная задача британской верхушки – сохранить позиции Лондона как мирового финансового центра. Многие полагают, что Брекзит приведёт к утрате Лондоном такого статуса. Что, мол, банки лондонского Сити перебегут через Ла-Манш в континентальную Европу, а Лондон станет финансовым захолустьем Старого Света. Однако я не думаю, что события будут развиваться по такому сценарию. Банкиры лондонского Сити попытаются обыграть Брекзит в свою пользу. Для этого им, действительно, может потребоваться реанимация своих связей со странами Содружества, как считает правительство Великобритании.

Британский министр финансов Филип Хаммонд, выступая 30 января на ежегодном ужине участников лондонского Сити (TheCityUK), заявил, что финансовый сектор Великобритании после развода с ЕС будет постепенно сокращать свой бизнес в странах Евросоюза, уходя в страны с быстрорастущими экономиками (emerging economies). Министр отметил, что Британия имеет потенциал и возможности для развития финансовых услуг на новых рынках благодаря исторически сложившимся отношениям с государствами вне ЕС. У нас всегда был глобальный взгляд: мы часть мира, а не только часть Европы, подчеркнул Хаммонд. По его словам, целью Британии после Brexit станет формирование глобальных связей финансовых услуг между современными финансовыми центрами по всему миру.

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами помогут:

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