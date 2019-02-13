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Политик: Возникают все новые инструменты международного соперничества

14:35. 13 февраля 2019 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: РИА

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о меняющемся характере современной войны. Как отметил в эфире радио Sputnik лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков, каждое время диктует свои правила противостояния между государствами.

Конфликт в Сирии показал, что в современном мире война приобрела новые формы, теперь противостоят друг другу не регулярные армии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Открывая оперативно-мобилизационный сбор руководства ВС РФ, министр подчеркнул, что спектр военных угроз расширяется, и Вооруженные силы России должны быть готовы к новым вызовам.
«Мы видим, что противостояние в Сирии – это совершенно другой тип вооруженной борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии», – сказал Шойгу.
По его словам, все большее влияние на развитие оперативного искусства оказывает высокоточное оружие, системы разведки и радиоэлектронной борьбы. Автоматизируются процессы управления войсками и оружием. Интегрируются разведывательно-информационные и информационно-управляющие системы.
«Под влиянием этих факторов коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием», – отметил министр.
В этих условиях, считает он, от руководителей всех звеньев требуются не только обширные знания, но и способность «видеть и внедрять все новое и передовое».
Как отметил в эфире радио Sputnik лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков, каждое время диктует свои правила противостояния между государствами.
«Когда-то это были исключительно военные столкновения, далее добавились экономические блокады. Затем кто-то придумал информационную войну, главной задачей которой является демотивация и разрушение стержня, заставляющего людей защищать свою Родину. Сегодняшнее время диктует новые правила этого противостояния. Мы видим, что в последнее время инструментом разрушения целых государств становятся некие, непонятно откуда взявшиеся организации, которые получают „из ниоткуда“ деньги, вооружения, инструкторов и буквально за считанные месяцы становятся способными противостоять регулярным армиям некоторых государств. Перед нами – очередной инструмент международного соперничества. И очень хорошо, что руководство российской армии прекрасно осознает эту опасность для нашего государства», – сказал Николай Стариков.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100486

Метки: чит.клуб
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