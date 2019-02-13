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Первый беспилотный трамвай выходит на маршрут в Москве

10:32. 13 февраля 2019 Просмотров - 291 3 коммент. Опубликовал:



Российская компания Cognitive Technologies, которая занимается разработкой систем автономного движения, совместно с компанией «ПК Транспортные системы» разработали первый в России беспилотный трамвай и в ближайшее время начнут его испытания на московском маршруте № 17 «Останкино-Медведково». В настоящее время автономный состав уже проходит тестирование в Москве на площадке депо имени Баумана.

В ближайшие пару месяцев беспилотный трамвай выпустят на линию без пассажиров, чтобы опробовать его в условиях реального уличного трафика. Во время испытаний в кабине будет находиться водитель, готовый взять управление на себя в экстренном случае. Автономный трамвай сделан на базе модели «Витязь-М», которую производит «ПК Транспортные системы», а компания Cognitive Technologies разработала интеллектуальную систему управления, которая может состоять из 20 видеокамер и 10 радаров.

С их помощью система может распознавать людей, автомобили и другие объекты даже во время дождя, тумана, при ослеплении светом или ночью. В случае успешного прохождения испытаний коммерческая эксплуатация беспилотного трамвая на регулярной основе может начаться в Москве уже в 2021 году.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8307553.html

Метки: беспилотники, будущее, Москва, трамвай, транспорт
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3 коммент.»

  • 6967 3881
    serjoza 13 февраля 2019 в 10:44 Ссылка Пометить
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    люди останутся без работы? и Это капитализм и развитие.Теперь осталось за главным-отменить деньги.Беспилотные ввести.

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  • 46 36
    Александр 13 февраля 2019 в 11:48 Ссылка Пометить
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    Я 10 лет отработал водителем трамвая а Русоках и Апакова правдо было это давно. Могу сказать что работа тяжелая, трамвай часто подрезают и не пропускают по правилам. Осенью сильный юз на грязных рельсах. Мне сложно представить чтоб какой то искусственный интеллект мог правильно реагировать. К примеру если ездить четко по правилам то раздолбаеш много машин :), ну разве что они его пустят где только выделенные пути.
    https://youtu.be/4AmJc9dPaOA

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  • 17928 15576
    Вячеслав 13 февраля 2019 в 13:40 Ссылка Пометить
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    А если по вине этого “беЗпилотника” будет совершено ДТП с тяжкими последствиями, кто сядет в тюрьму – автор программы, которая им управляет, или этот трамвай (посмотреть бы на суд, адвоката, прокурора и трамвай в клетке) отвезут в колонию на 5 лет?

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