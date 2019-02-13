Первый беспилотный трамвай выходит на маршрут в Москве

Российская компания Cognitive Technologies, которая занимается разработкой систем автономного движения, совместно с компанией «ПК Транспортные системы» разработали первый в России беспилотный трамвай и в ближайшее время начнут его испытания на московском маршруте № 17 «Останкино-Медведково». В настоящее время автономный состав уже проходит тестирование в Москве на площадке депо имени Баумана.В ближайшие пару месяцев беспилотный трамвай выпустят на линию без пассажиров, чтобы опробовать его в условиях реального уличного трафика. Во время испытаний в кабине будет находиться водитель, готовый взять управление на себя в экстренном случае. Автономный трамвай сделан на базе модели «Витязь-М», которую производит «ПК Транспортные системы», а компания Cognitive Technologies разработала интеллектуальную систему управления, которая может состоять из 20 видеокамер и 10 радаров.С их помощью система может распознавать людей, автомобили и другие объекты даже во время дождя, тумана, при ослеплении светом или ночью. В случае успешного прохождения испытаний коммерческая эксплуатация беспилотного трамвая на регулярной основе может начаться в Москве уже в 2021 году.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8307553.html