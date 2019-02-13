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Обед для школьников прошел родительскую проверку

17:43. 13 февраля 2019 Просмотров - 738 2 коммент. Опубликовал:

Полная автоматизация приготовления пиши, стерильность и непрерывная проверка качества —  все это увидели своими глазами журналисты и родители во время специальной экскурсии на комбинате питания «Конкорд», где готовят еду для маленьких москвичей.
 

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Умные машины варят одновременно по 750 литров супа или каши, чистят овощи, добавляют необходимые ингредиенты, рассчитывают оптимальное время приготовления пищи, а потом остужают и фасуют ее в герметичную упаковку. От человека требуется только контролировать процесс и соблюдать стерильность производства. Каждый, кто заходит в цех, обязан не только трижды вымыть руки и обработать их антисептиком, но и надеть шапочку, халат и резиновые сапоги, предварительно обработанные щелочным раствором. За весь процесс качество продуктов для детского стола проверяется три раза: при получении, во время хранения и перед отправкой. Отвечают за это две специализированные лаборатории: физико-химическая и микробиологическая. К ним у родителей возник особенный интерес. «Впечатления, естественно, положительные. Видно, что здесь все обрабатывают – сколько мы проходили процедур мытья рук и всего остального. Понятно, что заботятся о детях. Но как мы подхватили (заболевание – прим. ред.) – это уже вопрос другой», – делится впечатлениями мама Инга Козлова.


С комбината еду отправляют в школьные столовые, где остается ее только разогреть и подать. В детские сады подготовленные продукты привозят сырыми, а готовят уже на местной кухне.
Напомним, что в конце прошлого года из нескольких детских садов Юго-Восточного округа поступили жалобы на диарею, рвоту и температуру у детей. В ходе расследования Роспортебнадзор признал виновными молочную продукцию одного из поставщиков в Липецкой области. «Сейчас никакая продукция этого поставщика к нам на предприятие не поступает. Мы сразу прекратили все договорные отношения с данным поставщиком», –  заверил родителей директор комбината питания «Конкорд» Юрий Остюк. 


Также представители комбината пояснили, что молочные продукты имеют срок годности не более 10 дней. Столько же уходит на лабораторные исследования. В этом случае организатору питания приходится доверять сопроводительным документам поставщиков.
 

Метки: дети, питание, родители
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2 коммент.»

  • 21537 14072
    Ликвидатор 13 февраля 2019 в 19:05 Ссылка Пометить
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    мудачьё. Есть надо фрукты и овощи. Приготовленная еда – еда на смерть. Приготовление еды – фотосинтез. На кухнях еду портят.

    Смысл чистить кухню, если ингредиенты покупают у партнёров:
    http://www.pravda-tv.ru/2016/01/26/203713/amerika-davno-travit-rossiyan-biologicheskim-oruzhiem

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  • 264 240
    Мама 13 февраля 2019 в 22:25 Ссылка Пометить
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    По-школьному методу надо кормить чиновников в их столовых, тогда они найдут правильное решение проблемы. Если поданную стандартную еду на тарелке есть невозможно, невкусно (например, когда вместо каши дают вонючие сырники или котлету с душком, мой ребёнок их не ест), то и на деньги бывает в альтернативу просто нечего купить, даже вкусной булочки или пирожка – ничего! Чай и хлеб и продержаться надо с утра где-то до 12 часов. После щколы ребёнок обессиленный и голодный. Иногда конфеты и зефир детям вместо еды выдают. Такое организованное питание за 58 рублей.
    Когда чиновники так будут питаться, а купить чего-нибудь вкусного, овощного, фруктового, молочного, компотика или сока не будет возможности в обеденный перерыв, вот тогда пойдут настоящие голодные обмороки и головные боли. С собой обедов не натаскаются, ведь могут быть всякие обстоятельства, что и забудут с собой взять.
    Конечно, в отличие от детей-школьников, чиновники кипятят чайники на рабочем месте и даже воду пьют, когда захочется, а ещё могут покинуть рабочее место без объяснений и сходить в ближайший магазинчик за тем, что душа пожелает
    Полная автоматизация приготовления -полная безответственность. В отсутствие людей отнюдь не менее умные животные и насекомые, а со временем колонии бактерий и грибков будут хозяйничать в “умных машинах”. Была уже в советское время колбаса с крысинными шкурками: и никто туда их не добавлял (без виноватых, там автоматизация!), а это они сами туда в чан набрасывались ночью (со слов работника мясокомбината).

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