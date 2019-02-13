Обед для школьников прошел родительскую проверку

Полная автоматизация приготовления пиши, стерильность и непрерывная проверка качества — все это увидели своими глазами журналисты и родители во время специальной экскурсии на комбинате питания «Конкорд», где готовят еду для маленьких москвичей.



Умные машины варят одновременно по 750 литров супа или каши, чистят овощи, добавляют необходимые ингредиенты, рассчитывают оптимальное время приготовления пищи, а потом остужают и фасуют ее в герметичную упаковку. От человека требуется только контролировать процесс и соблюдать стерильность производства. Каждый, кто заходит в цех, обязан не только трижды вымыть руки и обработать их антисептиком, но и надеть шапочку, халат и резиновые сапоги, предварительно обработанные щелочным раствором. За весь процесс качество продуктов для детского стола проверяется три раза: при получении, во время хранения и перед отправкой. Отвечают за это две специализированные лаборатории: физико-химическая и микробиологическая. К ним у родителей возник особенный интерес. «Впечатления, естественно, положительные. Видно, что здесь все обрабатывают – сколько мы проходили процедур мытья рук и всего остального. Понятно, что заботятся о детях. Но как мы подхватили (заболевание – прим. ред.) – это уже вопрос другой», – делится впечатлениями мама Инга Козлова.



С комбината еду отправляют в школьные столовые, где остается ее только разогреть и подать. В детские сады подготовленные продукты привозят сырыми, а готовят уже на местной кухне.

Напомним, что в конце прошлого года из нескольких детских садов Юго-Восточного округа поступили жалобы на диарею, рвоту и температуру у детей. В ходе расследования Роспортебнадзор признал виновными молочную продукцию одного из поставщиков в Липецкой области. «Сейчас никакая продукция этого поставщика к нам на предприятие не поступает. Мы сразу прекратили все договорные отношения с данным поставщиком», – заверил родителей директор комбината питания «Конкорд» Юрий Остюк.



Также представители комбината пояснили, что молочные продукты имеют срок годности не более 10 дней. Столько же уходит на лабораторные исследования. В этом случае организатору питания приходится доверять сопроводительным документам поставщиков.

