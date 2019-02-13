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Мы взяли из капитализма худшeе, Китай – лучшее. Александр Дугин

19:40. 13 февраля 2019 Просмотров - 190 2 коммент. Опубликовал:

Поднебесная играет не по правилам

Философ Александр Дугин рассказывает о своих впечатлениях о Китае, где он недавно читал курс лекций. Как Китай смог сохранить свою идентичность в эпоху глобализации, почему это уникальное явление.

На чём основана китайская политическая дисциплина? Как Китаю удаётся выигрывать в гибридной войне? Нужно ли нам перенимать китайский управленческий опыт? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/my-vzyali-iz-kapitalizma-hudshee-kitay-luchshee-aleksandr-dugin

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2 коммент.»

  • 17943 15591
    Вячеслав 13 февраля 2019 в 19:59 Ссылка Пометить
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    Этому дугину следует знать, что у каждого “МЫ” есть фамилия, имя и отчество… И не надо всех нас мешать с теми негодяями, которые окунули нашу страну в такую клоаку…

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  • 750 626
    mary 13 февраля 2019 в 22:59 Ссылка Пометить
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    Американские ЧВК в Китае

    Американские ЧВК приходят в китайский Синьцзян

    Эрик Принс, основатель известной американской частной военной компании Blackwater, заключил контракт с китайскими властями на строительство тренировочного лагеря в Синцзян-Уйгурском автономном районе КНР, пишет The Guardian.
    Новая компания Принса Frontier Services Group занимается обеспечением безопасности и перевозками в регионах с повышенным уровнем риска. Штаб-квартира компании находится в Гонконге. ЧВК получила контракт на создание учебной базы в городе Кашгар, который расположен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где проживают порядка 20 млн. мусульман.
    The Guardian сообщает, что Frontier Services Group уже заключила множество контрактов как внутри Китая, так и на обеспечение безопасности китайских компаний за пределами страны, в частности в Африке.
    Синьцзян-Уйгурском автономный район Китая — один из основных пунктов китайского инфраструктурного проекта «Один пояс — один путь» и является воротами Китая в Среднюю Азию, что приводит к большому спросу на компании, обеспечивающими безопасность.
    Согласно прогнозам российских спецслужб уйгуры — один из главных дестабилизирующих факторов при раскачке ситуации в Средней Азии. Приход американских ЧВК в регион позволит Вашингтону собирать разведданные и мониторить обстановку, а также реализовывать собственные секретные программы, необходимые для ведения геополитической игры в регионе. (с) Anna-News

    Принс контактирует с китайцами уже не первый год, причем еще в 2016 году его публично обвиняли в оказании услуг иностранным правительствам, а также отмывании денег на серых контрактах в сфере безопасности.
    Не так давно он пытался пробиться в большой бизнес в Афганистане, предлагая администрации Белого Дома заменить выводимые из Афганистана войска на ЧВК, с которыми заключат долгосрочные контракты Пентагон и правительство Афганистана.
    Но решение Трампа вывести войска из Афганистана и делегировать полномочия по борьбе с терроризмом движению Талибан, фактически похоронили этот план Принса.
    Также он пытался предложить аналогичный вариант для Сирии, но и он пал жертвой внешнеполитических обстоятельств связанных с убийством Хашогги и решением Трампа по быстрому уйти из Сирии.
    Поэтому Принс продолжает оказывать услуги китайцам, которые по сути покупают американский инструмент “обеспечения безопасности” для реализации своих целей.””
    П.С. интересно правда,они же работали и работают в украине.Кто тут все восхищается Китаем??

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