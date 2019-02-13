Мы взяли из капитализма худшeе, Китай – лучшее. Александр Дугин

Концептуал СМИ Поднебесная играет не по правилам

Философ Александр Дугин рассказывает о своих впечатлениях о Китае, где он недавно читал курс лекций. Как Китай смог сохранить свою идентичность в эпоху глобализации, почему это уникальное явление.



На чём основана китайская политическая дисциплина? Как Китаю удаётся выигрывать в гибридной войне? Нужно ли нам перенимать китайский управленческий опыт? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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