Медведев написал программную статью о будущем России (ВИДЕО)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал статью о будущем страны. Он выразил уверенность в том, что у российской экономики уже выработался иммунитет к внешним шокам, поэтому попытки помешать и остановить её будут бесполезны, а через 6 лет экономика РФ будет обладать мощной «гравитацией».
Ниже – полный текст статьи премьера-министра из авторской колонки для РИА Новости.
Начало года — это отличная возможность поговорить о планах и перспективах.
Перед нами большая цель — ускоренное развитие по ключевым направлениям экономики и социальной сферы. И есть все возможности для ее достижения.
Я говорю о 12 национальных проектах. Их цена вместе с инфраструктурным планом — 25,7 триллиона рублей. Такая же колоссальная, как и их значение для настоящего и будущего России. Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать: «Мне нравится та жизнь, которой я живу».
Найти «решение уравнения» национального успеха Правительство должно через ускорение экономического роста. Почему это важно? От развитой экономики выигрывает каждый житель страны.
И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной «гравитацией». Сможет притягивать лучшие умы и идеи как внутри страны, так и из-за рубежа.
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Для этого надо проделать большую работу.
Первое. Дать возможность людям заниматься любимым делом за хорошую зарплату. А главное — жить дольше и получать удовольствие от жизни.
Для этого будем улучшать систему здравоохранения.
В наших ближайших планах — строительство и ремонт детских поликлиник, борьба с раком, сердечно-сосудистыми и другими тяжелыми заболеваниями, повышение качества и доступности лекарств. Медпомощи в целом — я говорю о развитии санитарной авиации и дистанционных форматов лечения.
Но рецепт успеха не только в хорошем здоровье, но и в качественном образовании. И здесь тоже многое зависит от государства. Мы должны совершить серьезный, я бы даже сказал — опережающий рывок.
Чтобы из потребителей научно-технологических новаций превратиться в их создателей. Для этого надо внедрять новейшие программы и методики, развивать дополнительное образование, поддерживать вузы как «инновационные лаборатории». Не убеждать школьника, студента, молодого ученого — «это невозможно», а говорить — попробуй. И создавать для этого все условия.
Во-вторых. Повысить качество инвестиций в основной капитал и их объем до 25% ВВП. Для этого мы начнем интенсивнее развивать транспортную, цифровую и энергетическую инфраструктуры.
Направим триллионы рублей на строительство новых заводов, дорог, электростанций. На развитие и внедрение передовых технологий.
В-третьих. Пересмотреть контрольно-надзорные нормы. Те, что не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу. Это так называемая регуляторная гильотина. Термин очень точно отражает суть процесса: отсечение избыточных требований к бизнесу.
Наконец, четвертый фактор развития — это вовлеченность России в глобальную экономику. Здесь стоит задача значительно увеличить экспорт товаров и услуг. А нам есть что предложить. Это продукты и лекарства, образование, инновационные технологии.
Россию пытаются и будут пытаться остановить. Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств, которые играют роль то «мировых жандармов», то «лежачих полицейских», мешающих разогнаться.
Но у санкций есть и обратная сторона. Мы научились жить и развиваться в условиях тотального прессинга. Всего три-четыре года назад цены на нефть предопределяли состояние всех экономических условий в стране (курс рубля, инфляцию, процентные ставки, рост экономики и благосостояния людей). А сейчас внутренние параметры почти не реагируют на подвижность нефтяных котировок.
За последние несколько лет мы создали здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам. Аккуратная политика в бюджетной и денежно-кредитной сферах помогла не только восстановиться после мощнейшего за последние полвека кризиса, но и начать работу над новыми задачами — национальными проектами.
Они должны усилить Россию. Всех нас. Помочь в достижении стратегических целей развития. Чтобы в 2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе сказать: мы сделали все, что планировали.
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Дмитрий Медведев
Источник: http://rusvesna.su/news/1550061453
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Ужасное создание этот Медведев зачем его делают пед-кабмином но лучшее что он может делать это смотреть и дальше в свой дебильник ну когда этот невысокий человек открывает рот почему то возникает желание закрыть его прикладом!
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Медведев – один из представителей кремлёвской синагоги.
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Я не против если синагога будет работать во благо России и русских.
Хотя звучит как то режет ухо.
Тут же на сайте появились заказные боты, чтобы выкакаться.
На самом деле за долгие годы безошибочного труда правительству
удалось выйти на уровень созидания благополучия русских в России.
И сейчас вся нерусская грязь хочет заботиться в борьбе с любимой коррупцией.
Сейчас они ее получат
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Бла…бла… Говорящая кукла вещает.
=Для этого будем улучшать систему здравоохранения.=
=Направим триллионы рублей на строительство новых заводов, дорог, электростанций. На развитие и внедрение передовых технологий.=
Просто анекдот какой-то. В реальности все наоборот. Они там что,в зазеркалье живут? Параллельная реальность,однако…))
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“Дать возможность людям заниматься любимым делом за хорошую зарплату. А главное – жить дольше и получать удовольствие от жизни”.
Прямо – как по Талмуду:
«Только евреи являются людьми, не евреи – это животные». (Баба Мециа 114а – 114в) (Talmud. (1935). Soncino Edition.).
Для высокодуховной сущности главным видом удовольствия является познание. Для бездуховной – лишь телесное (животное) наслаждение.
Богоизбранность — мать вседозволенности.
ЖИДОВСТВУЮЩАЯ ЕРЕСЬ КАПИТАЛИЗМА: АНТИЦЕРКОВЬ СТРОИТ ЦИВИЛИЗАЦИЮ ПОРОКА В ИНТЕРЕСАХ ГРУППЫ «ИЗБРАННЫХ»
Так какой «социальный строй» соответствует «ереси капитализма»?
- форма «власти» – основана на разобщении общества, разбитии общин на «партии» с дальнейшей прогрессирующей «атомизацией» общества (призвана сохранять власть богатых);
- форма экономики – эксплуатация человека человеком и богатство, возведенное в ранг «религиозной добродетели»;
- форма финансов – ростовщическая;
- высший императив – бесконечность наживы,
«поклонение мамоне» (трансформировавшейся в полуприкрытую концепцию уничтожения рода человеческого).
Ни один из этих параметров не соответствует этики учения Христа.
Нужно ли удивляться, что в этой антихристианской квазирелигии капитализма, как «ереси жидовствующих», само «общество потребления» строится на «семи смертных грехах» и их «производных». А именно, на:
- гордыни – спеси, высокомерии, карьеризме и прививаемом уничижительном отношении к «лузерам»;
- зависти – желании чужого (при этом социально-экономические отношения основаны на тотальной конкуренции);
- алчности, сребролюбии («поклонении мамоне»);
- лености – воспевается в «клипах для бедных» (где «мираж гламура» обозначен как награда после «получения богатства и статуса» – в результате получения «быстрых денег» -от «биржевой торговли» до банального грабежа, торговли наркотиками и пр.);
- гневе – противопоставленном любви (культивируется в фильмах, жестоких компьютерных играх, принадлежащих иудеям масс-медиа);
- чревоугодии – ожирение приобретает характер эпидемии в «развитых странах» (т.е. в странах, давно пребывающих в «капитализме»/ереси жидовствующих или входящих в эту ересь – тот же Китай);
- сладострастии – повсеместно продаётся и транслируется порнография, легализованы проституция, пропагандируется «свободный секс» во всех мыслимых и немыслимых формах и с любыми объектами; кроме того, активно распространяются алкоголь, легализуются наркотики и пр. (при этом не секрет, что торговля табаком и алкоголем до недавних пор находилась практически в монопольном владении иудеев, а известный идеологический растлитель – ростовщик Дж.Сорос вложил десятки миллионы долларов в кампании по легализации наркотиков)…