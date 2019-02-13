Километры и секунды Александра Матросова. Полная реконструкция подвига, совершенного 75 лет назад. Публикуется впервые

Шел 616-й день войны. 27 февраля 1943 года красноармеец Александр Матвеевич Матросов, закрыв грудью амбразуру вражеского дзота, стал легендарным героем Великой Отечественной. В СССР о его подвиге знал каждый и было известно, кажется, все. Но недавно рассекреченные документы из Центрального архива Министерства обороны РФ позволяют не только впервые подробно реконструировать тот день, но и внести важные коррективы в общеизвестную картину боя. Начиная с того, что Александр Матросов погиб при штурме деревни Плетень, а не Чернушки, как по сей день пишется в энциклопедиях и школьных учебниках.Этой публикацией наш обозреватель первым из отечественных историков попытался вписать жизнь и судьбу простого солдата в хронику войны.

Передо мной оперативный план штаба Калининского фронта N 0057 от 8 февраля 1943 года. В этот день Александр Матросов с маршевой ротой ещё только движется по направлению к фронту (5 февраля ему исполнилось всего-навсего 19 лет). Документ имеет высший уровень секретности: «Сов. секретно. Особо важная». Поэтому три экземпляра плана написаны от руки фиолетовыми чернилами и подписаны командующим войсками фронта, членом Военного совета и начальником штаба фронта.

План предусматривает создание фронтовой оперативной группы: управления двух стрелковых корпусов, 4 стрелковых дивизий, 6 стрелковых бригад (в одной из них — 91-й отдельной им. Сталина предстоит служить Матросову), 2 лыжные бригады, 2 полка корпусной артиллерии, 2 полка артиллерии резерва главного командования, 2 истребительно-противотанковых артиллерийских полка, 4 полка 120-мм минометов, один гвардейский минометный полк и 2 отдельных дивизиона гвардейских минометов, танковая бригада и один отдельный танковый батальон, одна инженерно-саперная бригада и 2 отдельных инженерно-саперных батальона1. По особому плану предусматривается обеспечение авиацией, в том числе Авиацией дальнего действия2.

Шел 616-й день войны. 27 февраля 1943 года красноармеец Александр Матвеевич Матросов, закрыв грудью амбразуру вражеского дзота, стал легендарным героем Великой Отечественной. В СССР о его подвиге знал каждый и было известно, кажется, все. Но недавно рассекреченные документы из Центрального архива Министерства обороны РФ позволяют не только впервые подробно реконструировать тот день, но и внести важные коррективы в общеизвестную картину боя. Начиная с того, что Александр Матросов погиб при штурме деревни Плетень, а не Чернушки, как по сей день пишется в энциклопедиях и школьных учебниках.Этой публикацией наш обозреватель первым из отечественных историков попытался вписать жизнь и судьбу простого солдата в хронику войны.

ФРОНТ. Штабной план N 0057

Передо мной оперативный план штаба Калининского фронта N 0057 от 8 февраля 1943 года. В этот день Александр Матросов с маршевой ротой ещё только движется по направлению к фронту (5 февраля ему исполнилось всего-навсего 19 лет). Документ имеет высший уровень секретности: «Сов. секретно. Особо важная». Поэтому три экземпляра плана написаны от руки фиолетовыми чернилами и подписаны командующим войсками фронта, членом Военного совета и начальником штаба фронта.

План предусматривает создание фронтовой оперативной группы: управления двух стрелковых корпусов, 4 стрелковых дивизий, 6 стрелковых бригад (в одной из них — 91-й отдельной им. Сталина предстоит служить Матросову), 2 лыжные бригады, 2 полка корпусной артиллерии, 2 полка артиллерии резерва главного командования, 2 истребительно-противотанковых артиллерийских полка, 4 полка 120-мм минометов, один гвардейский минометный полк и 2 отдельных дивизиона гвардейских минометов, танковая бригада и один отдельный танковый батальон, одна инженерно-саперная бригада и 2 отдельных инженерно-саперных батальона1. По особому плану предусматривается обеспечение авиацией, в том числе Авиацией дальнего действия2.

План военной операции, во время проведения которой погиб Александр Матросов.Фото: ЦАМО РФ

ОПЕРГРУППА ГЕНЕРАЛА ГЕРАСИМОВА. Проверка готовности

Идет третий год войны. Красная армия, в которой после 6 января 1943 года введены погоны, уже в состоянии силами фронта сформировать столь мощную оперативную группу. «Святая ярость наступленья» — написанная ещё в довоенном 1938м стихотворная строчка Константина Симонова превращается в прозу жизни. Перед опергруппой под командованием генерал-лейтенанта Михаила Никаноровича Герасимова (1894 — 1962) поставлена задача: “овладеть районом Локня и пленить или уничтожить Холмскую группу войск противника“3.

Это третья война генерала после Первой мировой и Гражданской, он достойно показал себя в начале Великой Отечественной, командуя корпусом и армией в боях за Ленинград.

Операция для бойцов Герасимова рассчитана на 10-12 дней, должна начаться 20 февраля и проходить в два этапа. 23 февраля, в день 25-й годовщины Красной армии, опергруппа должна была овладеть находящимся в руках немцев важным транспортным узлом — поселком городского типа и железнодорожной станцией Локня (ныне в Псковской области) и, развивая успех, нанести удар против южного фланга группы армий «Север».

Проведенная 17-18 февраля проверка готовности войск оперативной группы к наступлению показала целесообразность перенесения срока начала операции с 20 на 24 февраля. И командующий Калининским фронтом генерал-полковник Максим Алексеевич Пуркаев (1894 — 1953) такое решение принял4. Его беспокоила наступившая распутица, сказавшаяся на подвозе боеприпасов. Решение Пуркаева было утверждено Сталиным, хотя несколькими днями раньше он отказал в аналогичной просьбе другому командующему5.

Был ли оперативный план генерала Пуркаева реален? Да!

КОРПУС . Узлы сопротивления немцев

17 января 1943 года войска Калининского фронта Пуркаева взяли Великие Луки. 18 января была прорвана блокада Ленинграда. 2 февраля на берегах Волги были подавлены последние очаги сопротивления в Сталинграде. Командование Калининского фронта планировало в меньшем масштабе устроить немцам новый Сталинград: взяв Локню, окружить и уничтожить немецкие войска в районе города Холм Новгородской области.

На острие удара должна была наступать 91я отдельная стрелковая бригада им. И.В. Сталина (далее 91 осбр), входившая в состав 6го Сталинского добровольческого стрелкового корпуса сибиряков (далее 6 ск).

12 февраля 1943 года в составе маршевой роты в бригаду прибывает красноармеец Матросов. Александр направлен служить стрелком-автоматчиком 2-го отдельного стрелкового батальона (осб). Это большая честь. Тогда лишь каждый пятый пехотинец получал автомат, остальных по-прежнему вооружали винтовками. В 6 ск было 36 130 человек личного состава, причем 24 644 были вооружены винтовками и лишь 5 342 — автоматами6. Автоматчиком, согласно требованиям «Боевого устава», «может быть только лучший, отборный боец. Быстрота, смелость, внезапность и самостоятельность в действиях должны всегда сопутствовать автоматчику».

Соображения командира 6 ск генерал-майора Степана Ивановича Поветкина (1895 — 1965), изложенные им 7 февраля, предусматривали: “Исходные районы для наступления занимаются скрытно (ночным броском) … 91 осбр атакует с хода, выдвигаясь марш-бросками… под прикрытием сильных авангардов“7. Бригаде, в которой предстояло служить Матросову, поставлена задача: “решительное уничтожение противника (живой силы и его опорных пунктов)“8.

К началу наступления 6 ск численно превосходил немцев: было достигнуто “4-х кратное превосходство сил по количеству штыков, 4-х кратное по количеству орудий, со средней плотностью орудий на 1 км фронта — 19 и на направлении главного удара 41,8 орудий“9. Но эти цифры не должны вводить в заблуждение. В тяжелых боях ноября—декабря 1942 года на Ржевско-Вяземском выступе корпус из 37 500 человек потерял 25 400, и к февралю 1943-го лишь 33,5% бойцов корпуса имели боевой опыт, а 66,5% были новобранцами, в том числе и Матросов. При этом, согласно справке, подписанной полковником Михаилом Александровичем Алексанкиным (1899—1957), начальником разведотдела штаба Калининского фронта, “в течение года противник создал на переднем крае обороны ряд узлов сопротивления, взаимодействующих между собой хорошо организованной системой огня. Узлы сопротивления созданы противником на всех высотах, имеющих тактическое значение, а также в населенных пунктах“10.

Александр Матросов с однополчанами должны были эти узлы разорвать.

БРИГАДА. Крещение огнем новобранцев

Обратимся к «Журналу боевых действий Калининского фронта» за февраль 1943 года и другим архивным документам.

16-17 февраля ночью от станции Земцы 91 осбр начинает совершать 83-километровый марш с тремя ночными переходами и последующим выдвижением в лес в районе Смата. Все эти дни и ночи Александр Матросов занят тяжелым солдатским трудом: расчищает дороги, готовит переправы через реку Ловать, обустраивает подходы к ним, строит мосты. Бойцы передвигаются в лесах и болотах, в глубоком снегу и бездорожье.

Оттепель и распутица приводят к тому, что красноармейцы переносят всю материальную часть и боеприпасы на руках, таща артиллерию на лямках, что “вызывало лишнюю затрату сил, времени и живой силы. Водные рубежи р. Ловать, р. Локня с крутыми, обрывистыми берегами приходилось преодолевать, переправляя обоз и артиллерию на руках. Отсутствие дорог от р. Ловать до боевых порядков частей затрудняло подвоз боеприпасов и продовольствия и вызывало постоянное отставание артиллерии, что сильно отражалось на маневре пехоты“11.

23 февраля части 6 ск под прикрытием авангардов занимаются прокладкой и усовершенствованием колонных путей в своих полосах действий. В день 25летней годовщины Красной армии бойцам не до праздника. План выдвижения авангардов на рубеж развертывания и атаки перенесен на одни сутки. Матросов весь день занят напряженным физическим трудом. Времени на отдых у него нет. “Командиры частей, остающееся в их распоряжении время должны использовать на улучшение дорог и переправ, проверку материальной обеспеченности, постройку саней, полозьев, волокуш, лыж для перевозки артиллерии минометов и пулеметов в условиях бездорожья“12.

24 февраля сосредоточение оперативной группы зафиксировано немцами. “В 13.20 группа противника до 70 человек безуспешно пыталась вести разведку… Убито до 20 немцев, взято в плен — 3, принадлежность уточняется. На участке 6го стрелкового корпуса передовые батальоны вошли в соприкосновение с противником…“13

25 февраля “на Холм-Локнянском направлении — опергруппа Герасимова в 10.00 перешла в наступление. …Противник оказывал сильное огневое сопротивление. 6 ск с 12.00 после короткой артиллерийской подготовки перешел в наступление на всем фронте и к 17.00, преодолевая упорное сопротивление противника и бездорожье, вел бой. …91 осбр продолжала бой за Черное“14. Авангард бригады, её 3-й батальон, “ведя атаку на Черное, встретил упорное сопротивление противника, артиллерийским, пулеметным и минометным огнем был остановлен“15.

На выручку ему послан «матросовский» 2-й батальон, совершивший в ночь с 25-го на 26 февраля форсированный фланговый марш, обходя деревню Чернушка Северная с востока, чтобы атаковать немцев с севера.

Торопясь выполнить поставленную боевую задачу, как сказано в донесении политотдела 91 осбр, “командир батальона капитан Афанасьев и его заместитель по политчасти капитан Климовский не выслали разведку и боковое охранение. Батальон шел цепочкой, противник часть его пропустил и отрезал“16. Однако во время тяжелого боя комбат Афанасьев не утратил управление подразделением и поставленную задачу выполнил. Вот что 26 февраля было записано в журнале боевых действий 91 осбр: “При совершении марша батальон был расчленен противником на 3 группы. После упорного боя, группы батальона соединились между собой, при этом минометная рота потеряла матчасть, командир батальона капитан Афанасьев был ранен. …Противник упорно сопротивлялся, ведя огонь из средних минометов, артиллерии и тяжелых минометов по нашим боевым порядкам“17.

Первое крещение огнем принял под Чернушкой новобранец Саша Матросов.

БАТАЛЬОН. Фронт на Плетень

26 февраля при свете коптилки он пишет письмо знакомой девушке. «Вот и сейчас хочется поговорить с тобой обо всем, что чувствую, что переживаю. Да, Лида, и я видел, как умирали мои товарищи. А сегодня комбат рассказал случай, как погиб один генерал, погиб, стоя лицом на запад. Я люблю жизнь, хочу жить, но фронт такая штука, что вот живешь-живешь, и вдруг пуля или осколок ставят точку в конце твоей жизни. Но если мне суждено погибнуть, я хотел бы умереть так, как этот наш генерал: в бою и лицом на запад. Твой Сашок».

Строчки, написанные после изнурительного двухнедельного марша. После жестокого боя. До сантиментов ли тут… Но многие ли способны так емко сформулировать представления о смысле жизни в 19 лет?

Из журнала боевых действий Калининского фронта за 26 февраля день:

“На Холм-Локнянском направлении Опергруппа Герасимова продолжала наступление. 91 осбр встретила упорное сопротивление противника на рубеже Черное, Брутово… За период боев по неполным данным захвачены трофеи: орудий разных — 19, самоходных пушек — 3, автомашин — 5, пулеметов — 23, рация — 1, мотоциклов — 3, велосипедов — 50, склад с боеприпасами — 1, склад с продовольствием — 1. Взято пленных — 31 солдат и 1 офицер, из них по дороге убито — 14 человек“18.

Последняя цифра ярко характеризует величайшую степень ожесточения, которую испытали наступающие и несущие большие потери красноармейцы.

27 февраля «матросовский» 2-й батальон своим левым флангом соединился с правым флангом 4-го батальона и пошел в атаку на деревню Плетень (Северные), имея задачей ударом во фланг уничтожить противника, обороняющего деревни Чернушка и Черная, и овладеть ими.

С фронта на деревню Плетень наступал 4-й батальон. На подступах к деревне Плетень немцами был создан мощный опорный пункт: подступы к деревне прикрывали три дзота. Опорный пункт был ключом ко всей позиции. Не уничтожив вражеские дзоты, нельзя было решить поставленную боевую задачу, однако любая попытка взять дзоты в лоб привела бы к большим потерям.

2-й батальон, скрытно пройдя через густой лес, обошел опорный пункт с фланга, вышел на опушку леса, развернулся фронтом на Плетень — и попал под сильный пулеметный огонь неприятельских дзотов. Немцы предвидели возможность такого маневра и подготовились к нему.

Дзоты имели хороший обзор, “с пристреленными на дистанцию пехотного оружия рубежами, особенно под сильным огнем находились выходы с опушек лесов и рощ, лощины и все подступы“19.

БОЕЦ. Секунды красноармейца Матросова

Накануне во время ночного марша минометная рота 2-го батальона потеряла матчасть — все девять 82-мм батальонных минометов. Однако в батальоне имелся взвод противотанковых ружей (ПТР), состоявший из трех отделений по три ПТР в каждом. Новый «Боевой устав» 1942 года предусматривал применение отделения ПТР в составе штурмовой группы. Штурмовым группам удалось уничтожить фланговые дзоты. Но пулемет из центрального дзота продолжал обстреливать лощину перед деревней Плетень. Попытки подавить его из ПТР не увенчались успехом.

И тогда в сторону дзота поползли стрелки-автоматчики Петр Огурцов и Александр Матросов. К их основным задачам в наступательном бою «Боевой устав» относил «быстрые, дерзкие и неожиданные действия на флангах и в тылу противника, а также в промежутках его боевых порядков с целью нанесения ему огнем потерь, создания паники, нарушения управления и связи и преграждения путей отхода»…

Огурцов был тяжело ранен, а Матросов сумел подобраться к амбразуре с фланга. С расстояния примерно 30 метров он бросил одну за другой две гранаты. Огонь из дзота прекратился. Красноармейцы 2-го и 4-го батальонов поднялись в атаку, но были остановлены огнем, казалось бы, уже уничтоженного дзота. Не испытывая ни малейшего колебания, Матросов поднялся в полный рост, рывком бросился к дзоту — и своим телом закрыл амбразуру.

Это был не акт отчаяния, но вполне осознанный выбор: на несколько секунд огонь из дзота прекратился. Эти секунды и решили исход боя. У немецкого пулеметчика, испытавшего сильнейший психологический шок, на несколько мгновений сократился сектор обзора, тело Матросова мешало вести прицельную стрельбу. И когда пулеметная очередь отбросила его от амбразуры, наступающие красноармейцы уже успели добежать до мертвого (непоражаемого) пространства дзота.

Атака возобновилась.

Все наступающие отделения двух батальонов, действуя в точном соответствии с пунктом 73 «Боевого устава», поднялись в атаку и захватили дзот: «Всякое ослабление огня противника и усиление своего огня должны считаться приказом для немедленного продвижения отделения вперед». Деревня Плетень была взята фронтальной атакой 4-го и фланговой атакой 2-го батальона. Путь на деревню Чернушка был открыт, и в 13.00 силами 4-го батальона деревня была взята20. Через несколько дней, когда будут подведены итоги операции, выяснится, что воины 6 ск уничтожили 156 вражеских дзотов, в том числе и тот, на амбразуру которого лег грудью Матросов21.

Направленный во 2-й батальон политотделом 36-летний старший лейтенант Петр Ильич Волков, уроженец Нижнего Тагила, вырвал лист из тетради и написал донесение: «Начальнику политотдела 91-й бригады добровольцев-сибиряков… Нахожусь во втором батальоне. Наступаем… В бою за д. Чернушки комсомолец Матросов, 1924 года рождения, совершил героический поступок — закрыл амбразуру дзота своим телом, чем и обеспечил продвижение наших стрелков вперед. Чернушки взяты. Наступление продолжается. Подробности доложу по возвращении. Агитатор политотдела ст. л-нт Волков».

Вернуться офицеру не довелось: в тот же день, 27 февраля, Волков был убит. Деревня Чернушка войдет в наградной лист Александра Матросова, погибшего под деревней Плетень, и в историю Великой Отечественной войны.

А информация погибшего старшего лейтенанта Волкова о подвиге вошла в донесение политотдела 91 осбр от 28 февраля: “Противник упорно сопротивляется, в результате чего имеем потери… 1327 человек. Из них убитых: комсостава — 18, младшего комсостава — 80, рядового состава — 313… Исключительное мужество и геройство проявил красноармеец 2-го батальона комсомолец Матросов. Противник из дзота открыл сильный пулеметный огонь и не давал продвигаться нашей пехоте. Тов. Матросов получил приказ уничтожить укрепленную точку противника. Презирая смерть, он закрыл амбразуру дзота своим телом“22.

ФРОНТ. Великий перелом

Наступление опергруппы Герасимова не достигло цели и было прекращено. Локню освободят только через год — 26 февраля 1944 года, город Холм пятью днями раньше. Однако я не стал бы называть наступательную операцию февраля—марта 1943 года неудачной. Она стала удачным примером стратегии непрямых действий. Именно 27 февраля немецкое командование отдало приказ об отводе войск 9-й армии, основных сил 4-й армии и 3-й танковой армий с Ржевско-Вяземского выступа, вплоть до этого момента остававшегося плацдармом для кратчайшего броска на Москву. 3 марта войска Западного фронта Красной армии вступили в город Ржев…

Разумеется, сокращение немцами линии фронта стало реакцией неприятеля на потерю огромных сил на южном крыле советско-германского фронта — под Сталинградом и на Дону. Но безусловно вклад, пусть и косвенный, внесла в этот великий перелом героическая опергруппа генерала Герасимова.

СЛОВАРЬ ВОЙНЫ

6 ск — 6-й Сталинский добровольческий стрелковый корпус сибиряков.

91 осбр — 91-я отдельная стрелковая бригада им. И.В. Сталина.

2 осб — 2-й отдельный стрелковый батальон.

Дзот — деревоземляная огневая точка.

Александру Матросову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а сам он стал первым советским воином, навечно зачисленным приказом наркома обороны в списки части. В приказе N 269 от 8 сентября 1943 года было записано: «Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии. …Приказ прочесть во всех ротах, батареях и эскадронах».

С этого дня дотоле никому не известный 19-летний солдат стал Героем на все времена. Исполинской фигурой, чья бессмертная слава затмила в большом времени Истории известность иных полководцев и военачальников Великой Отечественной.

1. План проведения операции ОГ (оперативной группой) генерал-лейтенанта тов. Герасимова // ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 783. Документ 57. Л. 3.

2. ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 783. Док. 57. Л. 3.

3. ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 783. Док. 57. Л. 1.

4. Соображения по проведению наступательной операции 6 СК в районе Холм, Локня // ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 783. Док. 1215. Л. 74.

5. Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. М., 1975. С. 169.

6. Журнал боевых действий 6 СК за период с 20.2.43 г. по 7.3.43 г. // ЦАМО. Ф. 860. Оп. 1. Д. 22. Л. 74.

7. Соображения по проведению наступательной операции 6 СК (стрелкового корпуса) в районе Холм, Локня // ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 783. Док. 1215. Л. 73.

8. ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 783. Док. 1215. Л. 74.

9. ЦАМО. Ф. 860. Оп. 1. Д. 22. Л. 74-75.

10. Оборонительные сооружения на Холм-Локнянском направлении // ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 937. Л. 86-86 об.

11. ЦАМО. Ф. 860. Оп. 1. Д. 22. Л. 80.

12. ЦАМО. Ф. 860. Оп. 1. Д. 22. Л. 76.

13. Журнал боевых действий КалФ (Калининского фронта). Февраль 1943 г. // ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 961. Л. 29.

14. ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 961. Л. 31.

15. Выписка из журнала боевых действий 91 осбр за время с 20.2.43 по 10.3.43 г. // ЦАМО. Ф. 860. Оп. 1. Д. 19. Л. 81.

16. Цит. по: Белан Н. Жребий Матросова // Советская Россия. 2005. 26 февраля.

17. Выписка из журнала боевых действий 91 осбр за время с 20.2.43 по 10.3.43 г. // ЦАМО. Ф. 860. Оп. 1. Д. 19. Л. 81.

18. Журнал боевых действий КалФ (Калининского фронта). Февраль 1943 г. // ЦАМО. Ф. 213. Оп. 2002. Д. 961. Л. 33-34.

19. ЦАМО. Ф. 860. Оп. 1. Д. 19. Л. 79 об.

20. ЦАМО. Ф. 860. Оп. 1. Д. 19. Л. 77 об.

21. ЦАМО. Ф. 860. Оп. 1. Д. 22. Л. 80.

22. Цит. по: Белан Н. Указ. соч.