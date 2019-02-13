Какое кино о войне нам нужно?

Длительное время, практически каждый фильм о войне выпущенный на закате перестройки и в "святые 90-е" сопровождался обильной порцией "ПРАВДЫ о войне", под которой понималось "разоблачение лжи и умолчаний советской пропаганды", что на деле выливалось в тиражирование самых примитивных пропагандистских мифов, на фоне которых даже брежневский агитпроп выглядел кристальной и всеобъемлющей истиной.Но в те годы на подобные разоблачения был спрос, так как все это обосновывалось тем, что "власти долгие годы скрывали правду о потерях, штрафбатах, особистах, заградотрядах и т.д." И режиссеры в рамках этого дискурса один за другим выпускали агитки, после которых у адекватного зрителя возникал лишь один вопрос – "И как с такими делами вообще Гитлера победили?", на что услужливая кинопропаганда подсказывала "верный ответ" – "так победили вопреки руководству, завалив трупами, да и то, с помощью американцев".Все это вполне укладывалось в русло дегероизации Победы в ВОВ, которая примерно до середины нулевых подвергалась сильнейшему пропагандистскому воздействию. Но Победа в общественном сознании устояла, оставшись "одиноким обелиском в пустыне беспамятства". И по мере того, как поток пасквилей на Победу, и тех, кто ее добился, начинал вызывать все большее раздражение в обществе, возник и спрос на другое кино о войне.Но и встав на ноги в нулевые, российский кинематограф, не вылез из узких штанишек перестроечного дискурса, породив более дорогие и масштабные по форме, но столь же примитивные по содержанию опусы ставшие нарицательными – "Штрафбат", "Сволочи", "Предстояние", "Цитадель", "Апостол" и т.д. По сути, предлагалось продавать зрителю тоже самое, что и в 90-е, но на более качественном уровне – с компьютерной графикой и слоу-мо. Но все эти фильмы на удивление создателей проваливались в прокате и получали негативную реакцию от зрителей.Важную роль в этом играл и укреплявшийся российский интернет, где сарафанное радио начинало играть все более важную роль в общественной оценке фильма. Это сполна ощутил на себе Михалков, когда провал "Великого кино о великой войне" породил такую волну негатива, что даже родилась конспирологическая версия, что кто-то проплатил кампанию против "хорошего фильма" Михалкова, хотя на деле причина была в фильме, которой просто был плохим, а навязчивая его реклама вызывала лишь еще большее отторжение.Уже ближе к концу нулевых у творцов возникло понимание, что если стоит задача что-то заработать в кинотеатрах, а не просто распилить государственные деньги, надо учитывать пожелания зрителей. И постепенно, из фильмов начали исчезать "суки-особисты" (хотя через раз еще встречаются), "кровавые палачи из СМЕРШа" уже не столь часто ищут кого бы расстрелять, "одна винтовка на троих" теперь стала раритетом, а тупое пушечное мясо, которым изображали советских солдат, уже явно противоречит идее собрать кассу.В результате, в фильмах начала проявляться глянцевая стерильность, когда политические темы авторы стараются обходить, наиболее чернушные мифы не трогать, сосредотачиваясь на локальном подвиге, любовной истории, вниманием к "заклепочной" части, боевых сценах. Этот тип фильмов не вытеснил полностью чернуху о ВОВ, но занял вполне определенную нишу – начиная с "В августе 44-го" и "Звезды" и заканчивая "Брестской крепостью" и "Т-34". В них тематику политических оценок стараются обходить стороной или давать вскользь, потому что нахваливать руководство РККА и тем более Сталина не позволяет антисоветский идеологический дискурс, а с другой стороны – ругать тоже не с руки, так как только заяви, что в фильме опять Сталина носом в торт макают и атакуют немецкие крепости с черенками, можно сразу с кассовыми сборами попрощаться.Поэтому на смену примитивной чернухе и более дорогим агиткам с перефразированием тезисов доктора Геббельса, пришли лакированные фильмы о подвиге, который, как правило, существует в некоем историческом вакууме и в декорациях Великой Отечественной войны, чем, конечно, сильно проигрывает лучшим советским лентам на тему, где зачастую режиссеры и актеры сами были ее участниками и прекрасно понимали взаимосвязь победы на фронтах с действиями руководства страны, а также то, что чувствовали реальные солдаты, как разговаривали, как вели себя в бою и фронтовом быту.Сейчас этого понимания нет, поэтому вполне обычное дело, когда "солдаты" щеголяют молодежным сленгом или сплошным потоком пословиц и поговорок взятых из словарей, а "любовные" истории выглядят не как фронтовой роман, а очередная серия дешевого сериала с канала "Россия".В чем действительно заметен прогресс, так это в изготовлении упаковки – компьютерная графика уже практически не уступает известным американским и китайским фильмам о войне, заклепочная часть с каждым годом все лучше, работа со звуком также демонстрирует значительные успехи. Но без внутреннего содержания, которое бы не развлекало, а именно трогало за душу, мы получаем достаточно пресные коммерческие продукты, которые иногда даже отбивают затраты на производство, но быстро выпадают из общественного сознания. Пожалуй, лишь "Брестская крепость" более-менее смогла подобраться к хорошим образчикам жанра советского периода. И даже народные "28 панфиловцев" не избежали этой проблемы, когда, уходя от острых тем в "заклепочность" и реализм, фильм в итоге просел именно в смысловом отношении. Что уж говорить о "Сталинграде", "Несокрушимом" или "Битве за Севастополь", где, мягко говоря, были весьма странные смысловые посылы. Хотя на фоне "Танков" или "Топора" они и воспринимаются зрителем более доброжелательно, низкая планка качества не может служить оправданием. Зритель идет в кино смотреть интересный фильм на интересную ему тему.Одной отсылки на то, что есть немало фильмов и похуже, смотрятся жалобно — как и заявления, что вот у нас про "кровавую гэбню" ничего плохого не сказано в фильме и даже никого не расстреляли в спину. Это давно не оправдание – фильмов, где нет откровенной чернухи про ВОВ, вышло уже порядком. На мой взгляд, это вообще должно стать нормой. Поэтому следующим этапом развития отечественного военного кино должны стать фильмы, в которых неплохая техническая "упаковка" не подменяет, а дополняет нормальные сценарии, нормальную актерскую игру и нормальный подход к историческому контексту без умолчаний и стремления снять слащавую или чернушную агитку. Тогда и получатся фильмы, которые могут остаться в памяти у зрителя надолго, а не станут очередным проходным "фильмом про войну", который как максимум развлечет, но быстро выветрится из общественного сознания.Потянут ли отечественные творцы такую задачу? http://kulturomania.ru/column/item/kakoe-kino-o-voyne-nam-nuzhno/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4775652.html