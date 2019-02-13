Как научиться молитве?

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Молитва – моление, обращение к кому-либо. Бывает внешней (звуковой) или внутренней (мысленной).
Нам не нужно вставать на колени, чтобы помолиться Богам и Богиням. Мы не умоляем их о чем-либо, но спрашиваем дозволение на то, что намереваемся сделать, заручаясь их поддержкой, чтобы оправдать её. Нам не нужно молить о прощении, и мы не рождены во грехе. Мы рождены, чтобы становиться еще лучше.
На Руси никогда не было религии. Православие – это образ жизни, – жизнь по Прави, по правилам, соблюдение которых обеспечивало непрерывное эволюционное развитие. В этом и есть коренное отличие Православия от любой религии. Православие ведёт людей вверх, по пути развития и познания, а религия толкает людей вниз, к фанатизму и деградации – к молитвам и бесконечному выклянчиванию всего необходимого у очередного бога. А то, что церковники стали называть себя «православными христианами» – это хитрость, а проще сказать – обман.
Телом управляет Душа,
Душой управляет Дух,
Духом управляет Совесть.
Молитвы – напрасно потраченное время, которое должно проводить либо в труде, либо в отдыхе, либо со своими близкими в семье. Человек – дитя Божие, чтобы не сбиться с пути к своим небесным Родителям, должен сверять его с Совестью и руки его должны дружить с головой, он должен беречь Любовь свою к ближним и родным, к земле своей. Должен не дать упасть половине своей и чадам своим, оберегать и наставлять их. Путь Человека – это путь к Вечной жизни, вечному служению Богу нашему Роду.
У староверов (не старообрядцев) нет молитв, а есть гимны-обращения и славления Богам и Предкам. В понятии “молитва” нет ничего инородного или чисто христианского, так как слово “молитва” произошло от “молвь/моление творить”, а молвь – это и есть “обращение” (сравните “людская молва”). А у христиан молитва – от слова «умолять», просить какие-то материальные блага, просить их Иегову простить их за какие-то грехи…
Вот отрывки из “Влес книги”: «…так мы шли, и не были нахлебниками, а были русскими славянами, которые богам славу поют и потому – суть славяне; «…ибо мы происходим от Даждьбога, и стали славны, славя богов наших…»; «…и мы, славу поющие богам, так и называемся славянами, мы никогда не просили ничего, лишь славу пели. И когда моление творили, омывали телеса наши и рекли славу…».
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“Нам не нужно молить о прощении, и мы не рождены во грехе” – но вы совершаете грехи каждый день!
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“Православие – это образ жизни, – жизнь по Прави, по правилам” – не врите и не демонстрируйте свою безграмотность. Ни в одной летописи не написано то что вы написали. Вы это придумали(!), а разве это не грех – придумывать то чего не было и обманывать других людей?
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“А то, что церковники стали называть себя «православными христианами» – это хитрость, а проще сказать – обман” – ни в одной летописи слово “православный” не упоминается в привязке к язычникам – только к христианам!
Вы врете, вы демонстрируете свое невежество в дискутируемом вопросе и вы же утверждаете, что “Нам не нужно молить о прощении” – разве это не грех?! За это не надо молить о прощении хотя бы у своих детей, которых обманываете? Точно не надо?!
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Извините, я с просьбой.
Не дадите ссылку, где Книгу Велеса скачать?
Техническая трудность! Мне трудно попасть в интернет России.
Если здесь есть линая почта, шлите. Коль нет, то я дам свою почту.
И ели есть ссылки на Книги интересные про наше прошлое.
У нас трудности с книгами, а читаем много.
Спасибо.
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…Здравия Вам…
[в Первую очередь...Ментально-Психологического]
[чтобы ваши сознания НЕ были в религиозном РАБстве]
[чтобы вы НЕ были "окормлены" религиозным МРАКоБЕСием]
[чтобы Осознавали,что религия - Древнейший поРАБотитель]
[чтобы Поняли,что НЕТ никакого Т.Н."бога" и Т.П."святых"]
““““““““““““““““““““
~~~ Молитва = ВИРУС! ~~~
_ Что такое МОЛИТВА?
ЭТО – Ментальный ВИРУС!
И когда она человеком ОВЛАДЕВАЕТ,
Она его – в СВОЕГО РАБа превращает!
Она – его Сознание – ПО`РАБ`ОЩАЕТ!
Она – Здравомыслие ИЗ Сознания – ВЫТЕСНЯЕТ!
_ Молитва – В И Р У С О М является!
Ею Человек – быстро ПО`РАБ`ОЩАЕТСЯ!
Но ЭТО – “верОЙ-в-бога” называется!
Религия ПРИ ЖИЗНИ – “ложит” Сознание “в-ГРОБ”!
Религии и молитвам – 100%-но S T O P !!!
_ Те,кто НЕ существующему “богу” – молитвы “шлют”,
Те сами-себя – ДОБРОВОЛЬНО – религии в РАБство “ОТДАЮТ”!
Те сами – на свои Сознания – “КАНДАЛЫ” религии “одеют”!
Никакой силы – молитва НЕ имеет!
И никакой помощи НЕ оказывает!
А вот на то,что кто-то СТАЛ – РАБом религии -
на ЭТО указывает!
Ментальным ВНУШЕНИЕМ[опиумом]- молитва ЯВЛЯЕТСЯ!
ЛЮБОЙ молитвою – Сознание(в-итоге)ПО`РАБ`ОЩАЕТ,ся!!!
“““““““““““““““““[37-30,1]
~~~ РАЗО`РВИ – оковы религии!!! ~~~
_ РАЗО`РВИ – оковы религии!
Свободным С Т А Н Ь !
Религиозный “ХОМУТ” на сознании -
Носить П Е Р Е С Т А Н Ь !
ГОНИ из сознания – религию ПРОЧЬ!
Иначе в сознании БУДЕТ – религиозная НОЧЬ!
От религиозного ВИРУСА – сознание ОЧИЩАЙ!
Религиозное поРАБощение – из себя ИЗГОНЯЙ!
_ Религия ЭТО – ДОБРОВОЛЬНОЕ заточение!
Освобождай,те себя – от религиозного поРАБощения!
Религи(i)я это ОТУПЛЕНИЕ,это – ДЕГРАДАЦИЯ населения!
Религи(i)я – это ВИРУС в сознание,для его подчинения!
Поэтому,ЧТОБЫ стать Свободными – ОКОВЫ религии РВИТЕ!
ЛЮБОМУ проявлению религии – STOP говорите!
СОЦИАЛЬНАЯ сфера народа – там УХУДШАЕТСЯ,
Где власть с религи[ознiкамi]ей – объединяется!
_ ЛЮБАЯ религия[конфессiя]- это структура ПАРАЗИТiческая!
ЛЮБАЯ религия по своей сути – АНТИдемократическая!
ЛЮБАФ религия – ПАРАЗИТ,жiвущiй ЗА СЧЁТ бюджета страны!
ЛЮБОЙ религii люди,лишь в качестве РАБОВ нужны!
ЛЮБОЙ религii ОПАСНЫ люди те,кто Образованы!
ЛЮБАЯ религiя ЭТО – ментальная “iньекцiя” для населенiя!
Для того,чтобы ПОСРЕДСТВОМ её – поРАБотить население!
ЛЮБАЯ религия – ЭТО КАНДАЛЫ – для ПОРАБОЩЕНИЯ!
_ РАБСТВО маскируется – РЕЛИГИОЗНЫМИ прикидами!
Релiгiозные структуры являются – ПАРАЗИТАМИ-ГНИДАМИ!
Социальные гарантии государства,там РАЗРУШАЮТСЯ,
Где – РЕЛИГИОЗНЫЕ ДОГМЫ распространяют,ся!
P T O P – религиозной ОККУПАЦИИ![37-30]
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 13-02-19.
P.S. НО…господа “окормленные”…если “вдруг”
—> что-то не так…то – Пожалуйста – Аргументируйте
,,свои,, взгляды – все будут рады…
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молить-СЯ..это молить СЕБЯ, т.е.разговор с самим собой,самовнушение…Это психотерапевтический приём,не имеющий прямой связи с богом…
Если бога – Солнце,Свет вы видите,ощущаете его Любовь(тепло и Свет),то иеговку,Господа, не увидите никогда, он сокрыт во тьме,поэтому при обращении к нему нужен посредник,священник и денежка,само- собой…
наши РОдные обращения к ДАжбогу несравненны с чёрной абракадаброй чернушников…
молва Солнцу:
Дажбож(ья)ый. Смотрю на небо и несказанной утехой трепещет сердце, ведь то сам Дидо наш в жилище мое входит. Приветствую тебя, Солнышко!
Благослови Дух, Душу и тело мое, чтобы в здоровье и благодати пребывать. Без Тебя же нет и дыхания, нет и движения всякого на Земле – Макоши! Благослови меня, Боже, на день ясный, чтобы свершились все благие начинания мои, а Кривда чтобы канула в Яму!
Слава Дажбогу!
Следует помнить, что Бог- Солнце у славян проявляется в 3-х ипостасях:
Дажьбог= дающий жизнь всему живому…
Хорс = дающий знания,мудрость…
Ярило-= душевный Свет…
Это и есть Троица СВЕТая ( светлая)…христиане извратили её в Отца-Сына и СвЯтого духа..
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Лада не занимайтесь народной лингвистикой…;)) Не смешно уже.
Лингвистика это наука. Серьезная наука!
И можно узнать “Молву солнцу” вы откуда взяли? С очередного родноверческого сайта? Или сами придумали?
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Во-первых,не имейте привычки указывать другим,чем им заниматься…
И во-вторых,какая вам разница,откуда что я беру..из общедоступных источников…
Но,к счастью,припасть в жажде познаний к этим чистым и светлым источникам дано далеко не всем,в том числе и вам…Вы людина с закрытым сердцем…поэтомуи “народную лингвистику” вам не понять…довольствуйтесь,тем,чем успели промыть ваш мозг не народные лингвисты…Включите Разум и сердце,вместо логики и ума…
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“Во-первых,не имейте привычки указывать другим,чем им заниматься…” – а вы не обижайтесь… Я вам не указывал чем заниматься, а советовал чем не следует заниматься, потому что Вы пишете глупости (в вашем то возрасте) поэтому я вам советую чем вам не следует заниматься – народной лингвистикой…;))
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“И во-вторых,какая вам разница,откуда что я беру..из общедоступных источников…” – а потому что вы врете или банально не знаете (хотелось бы чтоб было это), а выдаете за истину. Вы кого обманываете? Своих детей?! Вам же перед ними отвечать! Не боитесь?!
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“припасть в жажде познаний к этим чистым и светлым источникам” – что за источники, можно узнать? Неоязовские сайты это чистые и светлые источники? Не смешите…;))
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“Вы людина с закрытым сердцем” – ну конечно, нам только наука светит, а чистых там и светлых источников у нас нет… Вы же их не указываете…;))
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“Включите Разум и сердце,вместо логики и ума” – ага – ведет вас разум и сердце – ну сердце то ладно, а вот разума не вижу. Разум должен на науку опираться, а не на бредоверие.Как вы думаете?
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Никто из иудохристианского стада не вслушивается , что им впаривает поп. И не хотят.
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Слушают, зачем Жорик врешь?!
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А ВЫ думаете что Вы правы?
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Слушают- да. Но не ВСЛУШИВАЮТСЯ ! Вы так-же невнимательны.
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Не выпрашиваю, обращаясь к небесам,
А говорю Всевышнему: «Прикрой, я попробую сам».
группа “ГРОТ”
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Когда человек молется, он посылает образ и просьбу в пространство. А так же жизненную энергию.
Но, мыслеобаз не достигает цели, ибо те к кому он обращается находятся на других уровнях. Это просто выброс жизненной энергии! Но кто-то её улавливает, это халявная жизненная сила!
Н.В. Левашов прав, я долго проверял его слова и не нашёл ни одного несоответствия действительности.
Мир больше чем мы думаем!
Точнее чем нам говорят.
Намного больше!
Это как смотреть в одну точку, не понимая что вокруг есть ещё что-то не менее значимое.
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Самый многогранный мир у шизофреников, так что Вам есть куда стремиться.
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Мне удалось найти путь, а Вам?
Я не боюсь, я знаю что меня ждёт!
А ВЫ ищите?
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“Н.В. Левашов прав, я долго проверял его слова и не нашёл ни одного несоответствия действительности”. Конечно, как не верить Дважды Спасателю Земли-восстановителю озонового слоя и ликвидатору аварии на Фукусиме всего за 2 секунды.
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Расскажите что такое “мерность”?
Ваш гуру ввел этот параметр, но ни как его не описал.
Вы можете написать, что это такое? Как расчитывается, отчего зависит… как в науке принято.
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Он, всё описал.
Вперёд к познанию!
Свет идёт из одной точки!