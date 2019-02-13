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И.С. Ашманов об актуальных проблемах развития Сети в России

14:35. 13 февраля 2019 Просмотров - 195 5 коммент. Опубликовал:
Игорь Станиславович разъясняет суть предпринимаемых законодательных попыток обеспечить устойчивость работы Интернета в России.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4324456.html

Метки: ашманов, Интернет, общество, развитие, Россия, сеть, СМИ, смысл, технологии
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