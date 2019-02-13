И.С. Ашманов об актуальных проблемах развития Сети в России
14:35. 13 февраля 2019 Просмотров - 195 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Игорь Станиславович разъясняет суть предпринимаемых законодательных попыток обеспечить устойчивость работы Интернета в России.
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актуально https://vk.com/video325546485_456239028
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Американцы изобрели интернет, поэтому вся мировая паутина их собственность.О провайдерах: “Ими управляют американцы”, по праву собственности. Оказывается чужой собственностью хотят управлять ещё и лица из РФ и Украины.
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Американцы?
Теорию придумали наши. А они просто внедрили.
Как всегда.
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P.S.
Автором закона является Андрей Луговой – убийца Александра Литвиненко в Лондоне (отравление палладием).Это сотрудник ФСБ, филиал израильской разведки Моссад. Путин не сможет отключить интернет.
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Отключит. Легко.