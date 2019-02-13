Госдолг США превысил $22 трлн впервые в истории

Госдолг США впервые в истории превысил отметку $22 трлн. При этом всего 11 месяцев назад показатель достиг $21 трлн.

За время нахождения Дональда Трампа на посту президента американский госдолг увеличился на $2 трлн. Особенно сильным рост был в 2018 г., когда Белому дому пришлось активно занимать деньги из-за снижения налогов на $1,5 трлн при одновременном увеличении расходов, в том числе на военные программы.

Только с начала февраля госдолг увеличился более чем на $90 млрд. При этом за 8 лет президентства Барака Обамы госдолг вырос на $9,3 трлн, то есть вдвое.

По итогам прошлого года дефицит бюджета США вырос сразу на 17%, достигнув $779 млрд. В этом году дефицит увеличится еще на 15%, до $897 млрд, а с 2022 г. он превысит $1 трлн и вряд ли когда-нибудь опустится ниже этой отметки.

Экономисты отмечают, что Америку ждет кризис, связанный с тем, что поколение бейби-бумеров продолжает выходит на пенсию, то есть нагрузка на бюджет только растет.

Администрация Трампа надеется, что с проблемами удастся справиться за счет налоговой реформы, а дефицит бюджета стабилизируется, но эксперты с такими выводами не согласны.

Кроме того, растет доходность американских казначейских облигаций, что также увеличивает нагрузку на бюджет.

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